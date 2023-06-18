https://ria.ru/20230618/minsk-2-1879018227.html
СМИ: офис Зеленского назвал "Минск-2" помехой в переговорах с Россией
СМИ: офис Зеленского назвал "Минск-2" помехой в переговорах с Россией - РИА Новости, 18.06.2023
СМИ: офис Зеленского назвал "Минск-2" помехой в переговорах с Россией
Второе Минское соглашение затруднило попытки договориться с Россией, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете The Wall Street... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T18:42
2023-06-18T18:42
2023-06-18T23:17
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владимир зеленский
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владимир путин
украина
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Второе Минское соглашение затруднило попытки договориться с Россией, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете The Wall Street Journal."Ермак утверждает, что попытки достичь договоренности с Россией были скованы соглашением 2015 года, заключенным под давлением Запада, согласно которому Москве передавался контроль над частями Украины", — говорится в публикации.По словам Ермака, сегодня Украине не нужен посредник. Вместо этого необходимо привлечь на сторону Киева Бразилию и Индию, подчеркнул он. Глава офиса Зеленского планирует добиться этого, в частности, приглашая латиноамериканских знаменитостей в страну. Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Тем не менее Киев так и не выполнил этот план. В результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую народные республики. Как отмечал Владимир Путин, этот шаг был продиктован публичными заявлениями украинских властей о нежелании выполнять соглашения. Президент подчеркнул, что в этой ситуации ждать уже было нельзя.
https://ria.ru/20230616/zelenskiy-1878801344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, киев, донбасс, владимир зеленский, андрей ермак, владимир путин, украина
В мире, Россия, Киев, Донбасс, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Владимир Путин, Украина
СМИ: офис Зеленского назвал "Минск-2" помехой в переговорах с Россией
Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что Минск-2 затруднил заключение сделки с Россией