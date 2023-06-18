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СМИ: офис Зеленского назвал "Минск-2" помехой в переговорах с Россией - РИА Новости, 18.06.2023
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18:42 18.06.2023 (обновлено: 23:17 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/minsk-2-1879018227.html
СМИ: офис Зеленского назвал "Минск-2" помехой в переговорах с Россией
СМИ: офис Зеленского назвал "Минск-2" помехой в переговорах с Россией - РИА Новости, 18.06.2023
СМИ: офис Зеленского назвал "Минск-2" помехой в переговорах с Россией
Второе Минское соглашение затруднило попытки договориться с Россией, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете The Wall Street... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T18:42
2023-06-18T23:17
в мире
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донбасс
владимир зеленский
андрей ермак
владимир путин
украина
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Второе Минское соглашение затруднило попытки договориться с Россией, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете The Wall Street Journal.&quot;Ермак утверждает, что попытки достичь договоренности с Россией были скованы соглашением 2015 года, заключенным под давлением Запада, согласно которому Москве передавался контроль над частями Украины&quot;, — говорится в публикации.По словам Ермака, сегодня Украине не нужен посредник. Вместо этого необходимо привлечь на сторону Киева Бразилию и Индию, подчеркнул он. Глава офиса Зеленского планирует добиться этого, в частности, приглашая латиноамериканских знаменитостей в страну. Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Тем не менее Киев так и не выполнил этот план. В результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую народные республики. Как отмечал Владимир Путин, этот шаг был продиктован публичными заявлениями украинских властей о нежелании выполнять соглашения. Президент подчеркнул, что в этой ситуации ждать уже было нельзя.
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в мире, россия, киев, донбасс, владимир зеленский, андрей ермак, владимир путин, украина
В мире, Россия, Киев, Донбасс, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Владимир Путин, Украина
СМИ: офис Зеленского назвал "Минск-2" помехой в переговорах с Россией

Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что Минск-2 затруднил заключение сделки с Россией

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Андрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Второе Минское соглашение затруднило попытки договориться с Россией, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете The Wall Street Journal.
«

"Ермак утверждает, что попытки достичь договоренности с Россией были скованы соглашением 2015 года, заключенным под давлением Запада, согласно которому Москве передавался контроль над частями Украины", — говорится в публикации.

По словам Ермака, сегодня Украине не нужен посредник. Вместо этого необходимо привлечь на сторону Киева Бразилию и Индию, подчеркнул он. Глава офиса Зеленского планирует добиться этого, в частности, приглашая латиноамериканских знаменитостей в страну.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Тем не менее Киев так и не выполнил этот план. В результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую народные республики. Как отмечал Владимир Путин, этот шаг был продиктован публичными заявлениями украинских властей о нежелании выполнять соглашения. Президент подчеркнул, что в этой ситуации ждать уже было нельзя.
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16 июня, 21:40
 
В миреРоссияКиевДонбассВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВладимир ПутинУкраина
 
 
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