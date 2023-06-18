https://ria.ru/20230618/mina-1879030627.html

В Донецке на мине "Лепесток" подорвалась женщина

В Донецке на мине "Лепесток" подорвалась женщина - РИА Новости, 18.06.2023

В Донецке на мине "Лепесток" подорвалась женщина

Мирная жительница подорвалась на противопехотной мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T21:36

2023-06-18T21:36

2023-06-18T21:36

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мирная жительница подорвалась на противопехотной мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 июня по состоянию на 21:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: г. Донецк (Петровский район): - по улице Жилищная, 1" а" в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток получила ранение женщина 1987 года рождения", - говорится в сообщении представительства.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230608/miny-1876903790.html

https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, оон, украина, вооруженные силы украины