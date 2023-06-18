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В Донецке на мине "Лепесток" подорвалась женщина - РИА Новости, 18.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:36 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/mina-1879030627.html
В Донецке на мине "Лепесток" подорвалась женщина
В Донецке на мине "Лепесток" подорвалась женщина - РИА Новости, 18.06.2023
В Донецке на мине "Лепесток" подорвалась женщина
Мирная жительница подорвалась на противопехотной мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T21:36
2023-06-18T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
оон
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мирная жительница подорвалась на противопехотной мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. &quot;По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 июня по состоянию на 21:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: г. Донецк (Петровский район): - по улице Жилищная, 1&quot; а&quot; в результате подрыва на мине ПФМ &quot;Лепесток получила ранение женщина 1987 года рождения&quot;, - говорится в сообщении представительства.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230608/miny-1876903790.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, оон, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, ООН, Украина, Вооруженные силы Украины
В Донецке на мине "Лепесток" подорвалась женщина

Представительство ДНР: в Петровском районе Донецка на мине "Лепесток" подорвалась женщина

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина Лепесток - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина "Лепесток". Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мирная жительница подорвалась на противопехотной мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
«

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 июня по состоянию на 21:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: г. Донецк (Петровский район): - по улице Жилищная, 1" а" в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток получила ранение женщина 1987 года рождения", - говорится в сообщении представительства.

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Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККООНУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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