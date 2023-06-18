https://ria.ru/20230618/medved-1878999471.html

В Магадане нашли тело мужчины, предположительно, убитого медведем

В Магадане нашли тело мужчины, предположительно, убитого медведем - РИА Новости, 18.06.2023

В Магадане нашли тело мужчины, предположительно, убитого медведем

Следователи и охотоведы работают в районе сопки Нагаевской в Магадане, где в воскресенье обнаружили тело мужчины, которого, предположительно, убил медведь,... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T15:16

2023-06-18T15:16

2023-06-18T15:16

происшествия

магадан

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МАГАДАН, 18 июн – РИА Новости. Следователи и охотоведы работают в районе сопки Нагаевской в Магадане, где в воскресенье обнаружили тело мужчины, которого, предположительно, убил медведь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Действительно, обнаружили тело мужчины. Предположительно, человека задрал медведь, который в этом же районе накануне напал на парня. Хищник очень опасен. Сейчас на него идет охота. Жителей просят не выходить в район морского порта Магадана", - рассказал собеседник агентства. Ранее медведь напал на 22-летнего жителя Магадана. Он госпитализирован в Магаданскую областную больницу.

https://ria.ru/20230611/medved-1877521320.html

магадан

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, магадан