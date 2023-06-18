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В Магадане нашли тело мужчины, предположительно, убитого медведем - РИА Новости, 18.06.2023
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15:16 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/medved-1878999471.html
В Магадане нашли тело мужчины, предположительно, убитого медведем
В Магадане нашли тело мужчины, предположительно, убитого медведем - РИА Новости, 18.06.2023
В Магадане нашли тело мужчины, предположительно, убитого медведем
Следователи и охотоведы работают в районе сопки Нагаевской в Магадане, где в воскресенье обнаружили тело мужчины, которого, предположительно, убил медведь,... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T15:16
2023-06-18T15:16
происшествия
магадан
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МАГАДАН, 18 июн – РИА Новости. Следователи и охотоведы работают в районе сопки Нагаевской в Магадане, где в воскресенье обнаружили тело мужчины, которого, предположительно, убил медведь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Действительно, обнаружили тело мужчины. Предположительно, человека задрал медведь, который в этом же районе накануне напал на парня. Хищник очень опасен. Сейчас на него идет охота. Жителей просят не выходить в район морского порта Магадана", - рассказал собеседник агентства. Ранее медведь напал на 22-летнего жителя Магадана. Он госпитализирован в Магаданскую областную больницу.
https://ria.ru/20230611/medved-1877521320.html
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происшествия, магадан
Происшествия, Магадан
В Магадане нашли тело мужчины, предположительно, убитого медведем

В Магадане нашли тело мужчины, предположительно, убитого медведем, хищника ищут

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 18 июн – РИА Новости. Следователи и охотоведы работают в районе сопки Нагаевской в Магадане, где в воскресенье обнаружили тело мужчины, которого, предположительно, убил медведь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Действительно, обнаружили тело мужчины. Предположительно, человека задрал медведь, который в этом же районе накануне напал на парня. Хищник очень опасен. Сейчас на него идет охота. Жителей просят не выходить в район морского порта Магадана", - рассказал собеседник агентства.
Ранее медведь напал на 22-летнего жителя Магадана. Он госпитализирован в Магаданскую областную больницу.
Погром, который устроил медведь, пробравшийся в лесную избушку госинспектора на территории национального парка Ленские столбы - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
В нацпарке в Якутии медведь устроил погром в избушке госинспектора
11 июня, 15:36
 
ПроисшествияМагадан
 
 
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