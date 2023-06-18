https://ria.ru/20230618/mediki-1878989987.html

В Донецке ко Дню медика вручили награды отличившимся врачам

В Донецке ко Дню медика вручили награды отличившимся врачам - РИА Новости, 18.06.2023

В Донецке ко Дню медика вручили награды отличившимся врачам

В Донецке ко Дню медика вручили награды отличившимся врачам, а также родственникам медиков, погибших при исполнении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T13:42

2023-06-18T13:42

2023-06-18T13:42

общество

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. В Донецке ко Дню медика вручили награды отличившимся врачам, а также родственникам медиков, погибших при исполнении, передает корреспондент РИА Новости. Врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником. "Я очень горд, что у нас такое крутое медицинское сообщество, потому что мало какой регион может похвастаться такими людьми, которые действительно с пониманием рисков, всех сложностей, проблем, тех проблем, которые есть в республике, связанные с варварскими обстрелами и прочим, просто берут и делают", - сказал он. Денис Пушилин отдельно отметил и сотрудников скорой медицинской помощи. По его словам, количество людей, спасенных сотрудниками неотложной медицинской помощи, вряд ли удастся когда-либо сосчитать. Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев также вручал награды отличившимся медикам. "Выполняя служебные обязанности, наши медицинские работники точно так же подвергают себя риску, как и военнослужащие на передовой", - сказал он.

https://ria.ru/20230618/medrabotnik-1878770629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин