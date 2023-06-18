https://ria.ru/20230618/mediki-1878989987.html
В Донецке ко Дню медика вручили награды отличившимся врачам
В Донецке ко Дню медика вручили награды отличившимся врачам - РИА Новости, 18.06.2023
В Донецке ко Дню медика вручили награды отличившимся врачам
В Донецке ко Дню медика вручили награды отличившимся врачам, а также родственникам медиков, погибших при исполнении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T13:42
2023-06-18T13:42
2023-06-18T13:42
общество
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. В Донецке ко Дню медика вручили награды отличившимся врачам, а также родственникам медиков, погибших при исполнении, передает корреспондент РИА Новости. Врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником. "Я очень горд, что у нас такое крутое медицинское сообщество, потому что мало какой регион может похвастаться такими людьми, которые действительно с пониманием рисков, всех сложностей, проблем, тех проблем, которые есть в республике, связанные с варварскими обстрелами и прочим, просто берут и делают", - сказал он. Денис Пушилин отдельно отметил и сотрудников скорой медицинской помощи. По его словам, количество людей, спасенных сотрудниками неотложной медицинской помощи, вряд ли удастся когда-либо сосчитать. Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев также вручал награды отличившимся медикам. "Выполняя служебные обязанности, наши медицинские работники точно так же подвергают себя риску, как и военнослужащие на передовой", - сказал он.
https://ria.ru/20230618/medrabotnik-1878770629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин
Общество, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин
В Донецке ко Дню медика вручили награды отличившимся врачам
В Донецке вручили награды отличившимся врачам, а также родственникам погибших медиков
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. В Донецке ко Дню медика вручили награды отличившимся врачам, а также родственникам медиков, погибших при исполнении, передает корреспондент РИА Новости.
Врио Главы ДНР Денис Пушилин
поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником.
"Я очень горд, что у нас такое крутое медицинское сообщество, потому что мало какой регион может похвастаться такими людьми, которые действительно с пониманием рисков, всех сложностей, проблем, тех проблем, которые есть в республике, связанные с варварскими обстрелами и прочим, просто берут и делают", - сказал он.
Денис Пушилин отдельно отметил и сотрудников скорой медицинской помощи. По его словам, количество людей, спасенных сотрудниками неотложной медицинской помощи, вряд ли удастся когда-либо сосчитать.
Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев также вручал награды отличившимся медикам.
"Выполняя служебные обязанности, наши медицинские работники точно так же подвергают себя риску, как и военнослужащие на передовой", - сказал он.
День медицинского работника в России