https://ria.ru/20230618/medikamenty-1879005987.html

В Дании сообщили о выброшенных лекарствах на 60 миллионов долларов

В Дании сообщили о выброшенных лекарствах на 60 миллионов долларов - РИА Новости, 18.06.2023

В Дании сообщили о выброшенных лекарствах на 60 миллионов долларов

Датские аптеки в прошлом году выбросили медикаментов на сумму 410 миллионов датских (более 60 миллионов долларов), это оказывает негативное влияние на... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T16:24

2023-06-18T16:24

2023-06-18T16:26

в мире

дания

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Датские аптеки в прошлом году выбросили медикаментов на сумму 410 миллионов датских (более 60 миллионов долларов), это оказывает негативное влияние на окружающую среду, сообщает Датское радио со ссылкой на исследование датской организации "Остановим медицинские отходы". По данным радио, некоторые граждане возвращают лекарственные средства обратно в аптеки не только из-за "слишком больших" упаковок, выданных пациентам в аптеках, но и из-за смены планов лечения. "В прошлом году датские аптеки выбросили лекарств на сумму 410 миллионов датских крон... большая часть лекарств выбрасывается из-за того, что пациентам выдают слишком большие упаковки, или они пробуют лекарство, а затем быстро меняют лечение", - говорится в сообщении радио. В сообщении говорится, что в организации указывают на вред выброса медикаментов для окружающей среды. Отмечается, что, по мнению председателя Датской ассоциации фармацевтов Яспера Гулева, упаковки лекарственных средств меньшего размера, "вероятно, помогут сократить количество отходов".

https://ria.ru/20230614/geramniya-1878121500.html

https://ria.ru/20230608/opros-1877032918.html

дания

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в мире, дания