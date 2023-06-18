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В Госдуме предложили запретить западные автомобили для чиновников
В Госдуме предложили запретить западные автомобили для чиновников - РИА Новости, 18.06.2023
В Госдуме предложили запретить западные автомобили для чиновников
Иностранные элитные автомобили должны "уйти в прошлое" для российских чиновников, всем чиновникам следует пересесть на отечественные автомобили, заявил РИА... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T08:36
2023-06-18T08:36
2023-06-18T08:36
авто
россия
султан хамзаев
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Иностранные элитные автомобили должны "уйти в прошлое" для российских чиновников, всем чиновникам следует пересесть на отечественные автомобили, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия"). "Всем чиновникам нужно пересесть на отечественное авто. Что производим - на том и ездим... Иностранные элитные машины для чиновников должны уйти в прошлое", - сказал Хамзаев. По его словам, при таком решении российский автопром выйдет на новый качественный уровень. "Поверьте, как только у какого-нибудь важного чиновника зимой машина не заведется два-три раза и он опоздает на совещание - быстро найдут решения. Будут делать для людей, как для себя", - утверждает он. Хамзаев подчеркнул, что данная мера должна в первую очередь распространяться на депутатов Госдумы и сенаторов РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, россия, султан хамзаев, госдума рф, единая россия
Авто, Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме предложили запретить западные автомобили для чиновников
Депутат Госдумы Хамзаев: иностранные элитные машины для чиновников должны уйти в прошлое
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Иностранные элитные автомобили должны "уйти в прошлое" для российских чиновников, всем чиновникам следует пересесть на отечественные автомобили, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия").
"Всем чиновникам нужно пересесть на отечественное авто. Что производим - на том и ездим... Иностранные элитные машины для чиновников должны уйти в прошлое", - сказал Хамзаев.
По его словам, при таком решении российский автопром выйдет на новый качественный уровень.
"Поверьте, как только у какого-нибудь важного чиновника зимой машина не заведется два-три раза и он опоздает на совещание - быстро найдут решения. Будут делать для людей, как для себя", - утверждает он.
Хамзаев подчеркнул, что данная мера должна в первую очередь распространяться на депутатов Госдумы и сенаторов РФ
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