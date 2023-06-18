https://ria.ru/20230618/mashiny-1878963244.html

В Госдуме предложили запретить западные автомобили для чиновников

В Госдуме предложили запретить западные автомобили для чиновников - РИА Новости, 18.06.2023

В Госдуме предложили запретить западные автомобили для чиновников

Иностранные элитные автомобили должны "уйти в прошлое" для российских чиновников, всем чиновникам следует пересесть на отечественные автомобили, заявил РИА... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T08:36

2023-06-18T08:36

2023-06-18T08:36

авто

россия

султан хамзаев

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Иностранные элитные автомобили должны "уйти в прошлое" для российских чиновников, всем чиновникам следует пересесть на отечественные автомобили, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия"). "Всем чиновникам нужно пересесть на отечественное авто. Что производим - на том и ездим... Иностранные элитные машины для чиновников должны уйти в прошлое", - сказал Хамзаев. По его словам, при таком решении российский автопром выйдет на новый качественный уровень. "Поверьте, как только у какого-нибудь важного чиновника зимой машина не заведется два-три раза и он опоздает на совещание - быстро найдут решения. Будут делать для людей, как для себя", - утверждает он. Хамзаев подчеркнул, что данная мера должна в первую очередь распространяться на депутатов Госдумы и сенаторов РФ.

https://ria.ru/20230616/lada-1878625820.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авто, россия, султан хамзаев, госдума рф, единая россия