https://ria.ru/20230618/makron-1879027371.html

Сколько репетировал? В Сети высмеяли Макрона, залпом выпившего бутылку пива

Сколько репетировал? В Сети высмеяли Макрона, залпом выпившего бутылку пива - РИА Новости, 18.06.2023

Сколько репетировал? В Сети высмеяли Макрона, залпом выпившего бутылку пива

Французы высмеяли президента Эммануэля Макрона, залпом осушившего бутылку пива в честь победы "Тулузы" в чемпионате страны по регби. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T20:45

2023-06-18T20:45

2023-06-18T21:24

франция

тулуза

спорт

эммануэль макрон

в мире

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Французы высмеяли президента Эммануэля Макрона, залпом осушившего бутылку пива в честь победы "Тулузы" в чемпионате страны по регби.По информации Le Parisien, глава государства посетил раздевалку команды, пообщался с игроками и тренерами. Кроме того, он залпом выпил бутылку пива.В комментариях к опубликованному газетой видео многие французы скептически отнеслись к "таланту" своего президента.“Представляю себе, сколько он репетировал”, — заметил m.l.5067.“А мы же его переизбрали”, — напомнил Arno2803.“Мы можем говорить что угодно о его президентстве, но этот парень — такой же гражданин, как и все остальные, и настоящая фабрика мемов”, — считает nonolegal3rien297.“По крайней мере, есть хоть что-то, в чем он хорош”, — написал jym_cain496.“Поднимает тост за свой социальный разрыв с народом”, — прокомментировал rienadire4475.Известно, что Эммануэль Макрон — большой любитель тенниса и футбола, многие годы болеет за клуб "Олимпик Марсель". Еще одним видом спорта, который французский лидер не обходит своим вниманием, является бокс. СМИ пишут, что Макрон боксирует в спортзале Елисейского дворца, а его спарринг-партерном выступает один из сотрудников его службы безопасности.

https://ria.ru/20230614/sammit-1878098826.html

https://ria.ru/20230616/makron-1878796893.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

франция, тулуза, спорт, эммануэль макрон, в мире