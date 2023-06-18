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Сколько репетировал? В Сети высмеяли Макрона, залпом выпившего бутылку пива - РИА Новости, 18.06.2023
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20:45 18.06.2023 (обновлено: 21:24 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/makron-1879027371.html
Сколько репетировал? В Сети высмеяли Макрона, залпом выпившего бутылку пива
Сколько репетировал? В Сети высмеяли Макрона, залпом выпившего бутылку пива - РИА Новости, 18.06.2023
Сколько репетировал? В Сети высмеяли Макрона, залпом выпившего бутылку пива
Французы высмеяли президента Эммануэля Макрона, залпом осушившего бутылку пива в честь победы "Тулузы" в чемпионате страны по регби. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T20:45
2023-06-18T21:24
франция
тулуза
спорт
эммануэль макрон
в мире
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Французы высмеяли президента Эммануэля Макрона, залпом осушившего бутылку пива в честь победы "Тулузы" в чемпионате страны по регби.По информации Le Parisien, глава государства посетил раздевалку команды, пообщался с игроками и тренерами. Кроме того, он залпом выпил бутылку пива.В комментариях к опубликованному газетой видео многие французы скептически отнеслись к "таланту" своего президента.“Представляю себе, сколько он репетировал”, — заметил m.l.5067.“А мы же его переизбрали”, — напомнил Arno2803.“Мы можем говорить что угодно о его президентстве, но этот парень — такой же гражданин, как и все остальные, и настоящая фабрика мемов”, — считает nonolegal3rien297.“По крайней мере, есть хоть что-то, в чем он хорош”, — написал jym_cain496.“Поднимает тост за свой социальный разрыв с народом”, — прокомментировал rienadire4475.Известно, что Эммануэль Макрон — большой любитель тенниса и футбола, многие годы болеет за клуб "Олимпик Марсель". Еще одним видом спорта, который французский лидер не обходит своим вниманием, является бокс. СМИ пишут, что Макрон боксирует в спортзале Елисейского дворца, а его спарринг-партерном выступает один из сотрудников его службы безопасности.
https://ria.ru/20230614/sammit-1878098826.html
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франция, тулуза, спорт, эммануэль макрон, в мире
Франция, Тулуза, Спорт, Эммануэль Макрон, В мире
Сколько репетировал? В Сети высмеяли Макрона, залпом выпившего бутылку пива

Французы высмеяли Макрона, залпом выпившего бутылку пива после чемпионата по регби

© Le Parisien/YoutubeПрезидент Франции Эммануэль Макрон пьет пиво в честь победы регбийной "Тулузы"
Президент Франции Эммануэль Макрон пьет пиво в честь победы регбийной Тулузы
© Le Parisien/Youtube
Президент Франции Эммануэль Макрон пьет пиво в честь победы регбийной "Тулузы". Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Французы высмеяли президента Эммануэля Макрона, залпом осушившего бутылку пива в честь победы "Тулузы" в чемпионате страны по регби.
По информации Le Parisien, глава государства посетил раздевалку команды, пообщался с игроками и тренерами. Кроме того, он залпом выпил бутылку пива.
В комментариях к опубликованному газетой видео многие французы скептически отнеслись к "таланту" своего президента.
«
“Представляю себе, сколько он репетировал”, — заметил m.l.5067.
“А мы же его переизбрали”, — напомнил Arno2803.
“Мы можем говорить что угодно о его президентстве, но этот парень — такой же гражданин, как и все остальные, и настоящая фабрика мемов”, — считает nonolegal3rien297.
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“По крайней мере, есть хоть что-то, в чем он хорош”, — написал jym_cain496.
“Поднимает тост за свой социальный разрыв с народом”, — прокомментировал rienadire4475.
Известно, что Эммануэль Макрон — большой любитель тенниса и футбола, многие годы болеет за клуб "Олимпик Марсель". Еще одним видом спорта, который французский лидер не обходит своим вниманием, является бокс. СМИ пишут, что Макрон боксирует в спортзале Елисейского дворца, а его спарринг-партерном выступает один из сотрудников его службы безопасности.
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