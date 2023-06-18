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В окрестностях Магадана распространился лесной пожар - РИА Новости, 18.06.2023
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09:25 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/magadan-1878967125.html
В окрестностях Магадана распространился лесной пожар
В окрестностях Магадана распространился лесной пожар - РИА Новости, 18.06.2023
В окрестностях Магадана распространился лесной пожар
Пожарные и спасатели направились к Каменному венцу – лесной зоне на сопке в окрестностях Магадана, где распространяется пожар, написал в своем телеграмм-канале... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T09:25
2023-06-18T09:25
происшествия
магадан
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МАГАДАН, 18 июн - РИА Новости. Пожарные и спасатели направились к Каменному венцу – лесной зоне на сопке в окрестностях Магадана, где распространяется пожар, написал в своем телеграмм-канале мэр города Юрий Гришан. "В настоящее время горит лес в районе мыса "Замок" в сторону Каменного венца. В 14.40 (6.40 мск) сформированы силы и направлены к месту тушения пожара. Спасатели Магадана: три единицы техники, один катер на воздушной подушке "Север", семь человек личного состава, пожарно-спасательный центр: один катер на воздушной подушке, две человека личного состава. Городской Лесхоз восемь человек… Место крайне труднодоступное. Решаем вопрос по привлечению вертолета для тушения пожара", - написал Гришан.
https://ria.ru/20230618/pozhary-1878964637.html
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происшествия, магадан
Происшествия, Магадан
В окрестностях Магадана распространился лесной пожар

Мэр Магадана Гришан: у сопки в окрестностях города распространился лесной пожар

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МАГАДАН, 18 июн - РИА Новости. Пожарные и спасатели направились к Каменному венцу – лесной зоне на сопке в окрестностях Магадана, где распространяется пожар, написал в своем телеграмм-канале мэр города Юрий Гришан.
"В настоящее время горит лес в районе мыса "Замок" в сторону Каменного венца. В 14.40 (6.40 мск) сформированы силы и направлены к месту тушения пожара. Спасатели Магадана: три единицы техники, один катер на воздушной подушке "Север", семь человек личного состава, пожарно-спасательный центр: один катер на воздушной подушке, две человека личного состава. Городской Лесхоз восемь человек… Место крайне труднодоступное. Решаем вопрос по привлечению вертолета для тушения пожара", - написал Гришан.
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