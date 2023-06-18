https://ria.ru/20230618/magadan-1878967125.html

В окрестностях Магадана распространился лесной пожар

В окрестностях Магадана распространился лесной пожар - РИА Новости, 18.06.2023

В окрестностях Магадана распространился лесной пожар

Пожарные и спасатели направились к Каменному венцу – лесной зоне на сопке в окрестностях Магадана, где распространяется пожар, написал в своем телеграмм-канале... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T09:25

2023-06-18T09:25

2023-06-18T09:25

происшествия

магадан

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МАГАДАН, 18 июн - РИА Новости. Пожарные и спасатели направились к Каменному венцу – лесной зоне на сопке в окрестностях Магадана, где распространяется пожар, написал в своем телеграмм-канале мэр города Юрий Гришан. "В настоящее время горит лес в районе мыса "Замок" в сторону Каменного венца. В 14.40 (6.40 мск) сформированы силы и направлены к месту тушения пожара. Спасатели Магадана: три единицы техники, один катер на воздушной подушке "Север", семь человек личного состава, пожарно-спасательный центр: один катер на воздушной подушке, две человека личного состава. Городской Лесхоз восемь человек… Место крайне труднодоступное. Решаем вопрос по привлечению вертолета для тушения пожара", - написал Гришан.

https://ria.ru/20230618/pozhary-1878964637.html

магадан

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, магадан