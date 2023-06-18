https://ria.ru/20230618/loto-1878814740.html

Топорики, разбойники и Гагарин. Как появились названия чисел в лото

Топорики, разбойники и Гагарин. Как появились названия чисел в лото - РИА Новости, 18.06.2023

Топорики, разбойники и Гагарин. Как появились названия чисел в лото

Гагарин и Ветхий Завет, "опять двадцать пять" и "Петровка, тридцать восемь" — все это народные названия чисел в лото. Если некоторые понятны интуитивно, то другие кажутся совсем странными. Как Пеле, песня про хоккеистов и мультфильм про попугаев повлияли на игру в лото?

2023-06-18T12:00

2023-06-18T12:00

2023-06-18T12:00

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пеле

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Топорики, разбойники и Гагарин. Как появились названия чисел в лото Гагарин и Ветхий Завет, "опять двадцать пять" и "Петровка, тридцать восемь" — все это народные названия чисел в лото. Если некоторые понятны интуитивно, то другие кажутся совсем странными. Как Пеле, песня про хоккеистов и мультфильм про попугаев повлияли на игру в лото? audio/mpeg

Топорики, разбойники и Гагарин. Как появились названия чисел в лото Гагарин и Ветхий Завет, "опять двадцать пять" и "Петровка, тридцать восемь" — все это народные названия чисел в лото. Если некоторые понятны интуитивно, то другие кажутся совсем странными. Как Пеле, песня про хоккеистов и мультфильм про попугаев повлияли на игру в лото? audio/mpeg

Кто и когда придумал лотереи и лото, почему Екатерина II решила их запретить и какой шанс выиграть в настоящую лотерею сейчас - можно узнать в эпизоде "Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег ЧижовАвтор эпизода: Ирина ЛюбинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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подкаст, пеле, аудио