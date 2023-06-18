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Топорики, разбойники и Гагарин. Как появились названия чисел в лото - РИА Новости, 18.06.2023
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12:00 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/loto-1878814740.html
Топорики, разбойники и Гагарин. Как появились названия чисел в лото
Топорики, разбойники и Гагарин. Как появились названия чисел в лото - РИА Новости, 18.06.2023
Топорики, разбойники и Гагарин. Как появились названия чисел в лото
Гагарин и Ветхий Завет, "опять двадцать пять" и "Петровка, тридцать восемь" — все это народные названия чисел в лото. Если некоторые понятны интуитивно, то другие кажутся совсем странными. Как Пеле, песня про хоккеистов и мультфильм про попугаев повлияли на игру в лото?
2023-06-18T12:00
2023-06-18T12:00
как это по-русски
подкаст
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Топорики, разбойники и Гагарин. Как появились названия чисел в лото
Гагарин и Ветхий Завет, "опять двадцать пять" и "Петровка, тридцать восемь" — все это народные названия чисел в лото. Если некоторые понятны интуитивно, то другие кажутся совсем странными. Как Пеле, песня про хоккеистов и мультфильм про попугаев повлияли на игру в лото?
audio/mpeg
Топорики, разбойники и Гагарин. Как появились названия чисел в лото
Гагарин и Ветхий Завет, "опять двадцать пять" и "Петровка, тридцать восемь" — все это народные названия чисел в лото. Если некоторые понятны интуитивно, то другие кажутся совсем странными. Как Пеле, песня про хоккеистов и мультфильм про попугаев повлияли на игру в лото?
audio/mpeg
Кто и когда придумал лотереи и лото, почему Екатерина II решила их запретить и какой шанс выиграть в настоящую лотерею сейчас - можно узнать в эпизоде "Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег ЧижовАвтор эпизода: Ирина ЛюбинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Как это по-русски, Подкаст, Пеле
Как это по-русски

Топорики, разбойники и Гагарин. Как появились названия чисел в лото

Как это по-русски
Топорики, разбойники и Гагарин. Как появились названия чисел в лото
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Гагарин и Ветхий Завет, "опять двадцать пять" и "Петровка, тридцать восемь" — все это народные названия чисел в лото. Если некоторые понятны интуитивно, то другие кажутся совсем странными. Как Пеле, песня про хоккеистов и мультфильм про попугаев повлияли на игру в лото?
Кто и когда придумал лотереи и лото, почему Екатерина II решила их запретить и какой шанс выиграть в настоящую лотерею сейчас - можно узнать в эпизоде "Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей".

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А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж: Олег Чижов
Автор эпизода: Ирина Любина
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Как это по-русскиПодкастПеле
 
 
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