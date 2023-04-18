https://ria.ru/20230418/loterei-1866035495.html
Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей
Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей - РИА Новости, 18.04.2023
Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей
Лотерея — одно из древнейших изобретений человечества. Она родилась как сочетание народного развлечения и сбора средств для государства. Полученные деньги шли на благотворительность и городское строительство. Кто и когда придумал лотереи? Почему Екатерина II решила их запретить? Как обстоят дела в 21 веке и какой шанс выиграть в настоящую лотерею?
2023-04-18T14:00
2023-04-18T14:00
2023-04-18T14:00
истории.doc
екатерина ii
история
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Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей
Лотерея — одно из древнейших изобретений человечества. Она родилась как сочетание народного развлечения и сбора средств для государства. Полученные деньги зачастую шли на благотворительность и городское строительство. Кто и когда придумал лотереи? За что их не любила Екатерина II и почему решила запретить? Как обстоят дела в 21 веке и какой шанс всё-таки выиграть в настоящую лотерею?
audio/mpeg
Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей
Лотерея — одно из древнейших изобретений человечества. Она родилась как сочетание народного развлечения и сбора средств для государства. Полученные деньги зачастую шли на благотворительность и городское строительство. Кто и когда придумал лотереи? За что их не любила Екатерина II и почему решила запретить? Как обстоят дела в 21 веке и какой шанс всё-таки выиграть в настоящую лотерею?
audio/mpeg
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екатерина ii, история, аудио
Истории.doc, Екатерина II, история
Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей
Лотерея — одно из древнейших изобретений человечества. Она родилась как сочетание народного развлечения и сбора средств для государства. Полученные деньги шли на благотворительность и городское строительство. Кто и когда придумал лотереи? Почему Екатерина II решила их запретить? Как обстоят дела в 21 веке и какой шанс выиграть в настоящую лотерею?