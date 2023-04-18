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Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей - РИА Новости, 18.04.2023
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14:00 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/loterei-1866035495.html
Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей
Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей - РИА Новости, 18.04.2023
Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей
Лотерея — одно из древнейших изобретений человечества. Она родилась как сочетание народного развлечения и сбора средств для государства. Полученные деньги шли на благотворительность и городское строительство. Кто и когда придумал лотереи? Почему Екатерина II решила их запретить? Как обстоят дела в 21 веке и какой шанс выиграть в настоящую лотерею?
2023-04-18T14:00
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истории.doc
екатерина ii
история
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Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей
Лотерея — одно из древнейших изобретений человечества. Она родилась как сочетание народного развлечения и сбора средств для государства. Полученные деньги зачастую шли на благотворительность и городское строительство. Кто и когда придумал лотереи? За что их не любила Екатерина II и почему решила запретить? Как обстоят дела в 21 веке и какой шанс всё-таки выиграть в настоящую лотерею?
audio/mpeg
Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей
Лотерея — одно из древнейших изобретений человечества. Она родилась как сочетание народного развлечения и сбора средств для государства. Полученные деньги зачастую шли на благотворительность и городское строительство. Кто и когда придумал лотереи? За что их не любила Екатерина II и почему решила запретить? Как обстоят дела в 21 веке и какой шанс всё-таки выиграть в настоящую лотерею?
audio/mpeg
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екатерина ii, история, аудио
Истории.doc, Екатерина II, история
Истории.doc

Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей

Истории.doc
Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Лотерея — одно из древнейших изобретений человечества. Она родилась как сочетание народного развлечения и сбора средств для государства. Полученные деньги шли на благотворительность и городское строительство. Кто и когда придумал лотереи? Почему Екатерина II решила их запретить? Как обстоят дела в 21 веке и какой шанс выиграть в настоящую лотерею?
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

Узнать о том, как за тысячу лет валюта из серебряной палочки стала стальной монетой, и как история влияла на внешний вид рубля можно в эпизоде "Древнерусский, имперский, советский: как менялся рубль?".
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Автор эпизода: Артур Арушанян
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
Истории.docЕкатерина IIистория
 
 
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