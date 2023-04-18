https://ria.ru/20230418/loterei-1866035495.html

Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей

Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей - РИА Новости, 18.04.2023

Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей

Лотерея — одно из древнейших изобретений человечества. Она родилась как сочетание народного развлечения и сбора средств для государства. Полученные деньги шли на благотворительность и городское строительство. Кто и когда придумал лотереи? Почему Екатерина II решила их запретить? Как обстоят дела в 21 веке и какой шанс выиграть в настоящую лотерею?

2023-04-18T14:00

2023-04-18T14:00

2023-04-18T14:00

истории.doc

екатерина ii

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866038966_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_7870b5ded55944275f62cdf84f153549.jpg

Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей Лотерея — одно из древнейших изобретений человечества. Она родилась как сочетание народного развлечения и сбора средств для государства. Полученные деньги зачастую шли на благотворительность и городское строительство. Кто и когда придумал лотереи? За что их не любила Екатерина II и почему решила запретить? Как обстоят дела в 21 веке и какой шанс всё-таки выиграть в настоящую лотерею? audio/mpeg

Как связаны Зевс и "Спортлото"? История лотерей Лотерея — одно из древнейших изобретений человечества. Она родилась как сочетание народного развлечения и сбора средств для государства. Полученные деньги зачастую шли на благотворительность и городское строительство. Кто и когда придумал лотереи? За что их не любила Екатерина II и почему решила запретить? Как обстоят дела в 21 веке и какой шанс всё-таки выиграть в настоящую лотерею? audio/mpeg

Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Узнать о том, как за тысячу лет валюта из серебряной палочки стала стальной монетой, и как история влияла на внешний вид рубля можно в эпизоде "Древнерусский, имперский, советский: как менялся рубль?".Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Андрей Темнов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

екатерина ii, история, аудио