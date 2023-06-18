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На Кубани из-за перевернувшегося батута пострадал ребенок - РИА Новости, 18.06.2023
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21:51 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/kuban-1879031116.html
На Кубани из-за перевернувшегося батута пострадал ребенок
На Кубани из-за перевернувшегося батута пострадал ребенок - РИА Новости, 18.06.2023
На Кубани из-за перевернувшегося батута пострадал ребенок
Батут из-за сильного ветра перевернулся на территории базы отдыха в Динском районе Краснодарского края, пострадал ребенок, сообщили в краевой прокуратуре. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T21:51
2023-06-18T21:51
происшествия
динской район
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Батут из-за сильного ветра перевернулся на территории базы отдыха в Динском районе Краснодарского края, пострадал ребенок, сообщили в краевой прокуратуре. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в воскресенье на базе отдыха "Андреевский парк" в станице Динская. "В виду неблагоприятных погодных условий произошло его (батута – ред.) опрокидывание, в результате чего ребенок получил травмы. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований действующего законодательства, в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении. Шквалистый ветер, ливни с грозами и град продлятся на Кубани до понедельника, отмечают в краевом ГУ МЧС.
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динской район
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происшествия, динской район, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Динской район, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани из-за перевернувшегося батута пострадал ребенок

Прокуратура: из-за перевернувшегося на базе отдыха на Кубани батута пострадал ребенок

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБаза отдыха
База отдыха - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Батут из-за сильного ветра перевернулся на территории базы отдыха в Динском районе Краснодарского края, пострадал ребенок, сообщили в краевой прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в воскресенье на базе отдыха "Андреевский парк" в станице Динская.
"В виду неблагоприятных погодных условий произошло его (батута – ред.) опрокидывание, в результате чего ребенок получил травмы. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований действующего законодательства, в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.
Шквалистый ветер, ливни с грозами и град продлятся на Кубани до понедельника, отмечают в краевом ГУ МЧС.
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ПроисшествияДинской районКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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