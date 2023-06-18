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На Кубани из-за перевернувшегося батута пострадал ребенок

На Кубани из-за перевернувшегося батута пострадал ребенок - РИА Новости, 18.06.2023

На Кубани из-за перевернувшегося батута пострадал ребенок

Батут из-за сильного ветра перевернулся на территории базы отдыха в Динском районе Краснодарского края, пострадал ребенок, сообщили в краевой прокуратуре. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T21:51

2023-06-18T21:51

2023-06-18T21:51

происшествия

динской район

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Батут из-за сильного ветра перевернулся на территории базы отдыха в Динском районе Краснодарского края, пострадал ребенок, сообщили в краевой прокуратуре. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в воскресенье на базе отдыха "Андреевский парк" в станице Динская. "В виду неблагоприятных погодных условий произошло его (батута – ред.) опрокидывание, в результате чего ребенок получил травмы. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований действующего законодательства, в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении. Шквалистый ветер, ливни с грозами и град продлятся на Кубани до понедельника, отмечают в краевом ГУ МЧС.

https://ria.ru/20230604/dtp-1876107610.html

динской район

краснодарский край

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происшествия, динской район, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)