https://ria.ru/20230618/kuban-1879031116.html
На Кубани из-за перевернувшегося батута пострадал ребенок
На Кубани из-за перевернувшегося батута пострадал ребенок - РИА Новости, 18.06.2023
На Кубани из-за перевернувшегося батута пострадал ребенок
Батут из-за сильного ветра перевернулся на территории базы отдыха в Динском районе Краснодарского края, пострадал ребенок, сообщили в краевой прокуратуре. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T21:51
2023-06-18T21:51
2023-06-18T21:51
происшествия
динской район
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833706028_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_20245fc9bd90a62ee67e5c69f36022ac.jpg
КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Батут из-за сильного ветра перевернулся на территории базы отдыха в Динском районе Краснодарского края, пострадал ребенок, сообщили в краевой прокуратуре. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в воскресенье на базе отдыха "Андреевский парк" в станице Динская. "В виду неблагоприятных погодных условий произошло его (батута – ред.) опрокидывание, в результате чего ребенок получил травмы. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований действующего законодательства, в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении. Шквалистый ветер, ливни с грозами и град продлятся на Кубани до понедельника, отмечают в краевом ГУ МЧС.
https://ria.ru/20230604/dtp-1876107610.html
динской район
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833706028_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6d7c8235839ab2fb9b6a280365d463e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, динской район, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Динской район, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани из-за перевернувшегося батута пострадал ребенок
Прокуратура: из-за перевернувшегося на базе отдыха на Кубани батута пострадал ребенок