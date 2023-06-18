Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объяснили, зачем Киев заявляет о планах захватить полуостров - РИА Новости, 18.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:57 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/krym-1878965236.html
В Крыму объяснили, зачем Киев заявляет о планах захватить полуостров
В Крыму объяснили, зачем Киев заявляет о планах захватить полуостров - РИА Новости, 18.06.2023
В Крыму объяснили, зачем Киев заявляет о планах захватить полуостров
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал частью информационной войны заявления киевских властей о планах захватить Крым. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T08:57
2023-06-18T08:57
республика крым
владимир константинов
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849161192_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_57cbc3e04b2ca9b760747e7b89187fb9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал частью информационной войны заявления киевских властей о планах захватить Крым. Украинские политики и военные в последнее время неоднократно озвучили планы военного захвата Крыма. Так, замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью CNN заявил, что конечная цель контрнаступления украинских войск "отвоевать все территории, включая Крым", на что может потребоваться много месяцев. "Против нас ведётся информационная война. Сама идея не является реалистичной. Донбасс за девять лет не стал их, хоть и не был частью России. Отвоевать территорию у ядерной державы невозможно в принципе" - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, подобные вбросы киевских властей рассчитаны на внутреннего потребителя, на их избирателей, которым нужно скармливать хоть что-то оптимистичное на фоне той провальной политики, которая привела к потере территорий, государственности, полному уничтожению экономики. "Вот они и кудахтают на эту тему", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20230617/nastuplenie-1878853024.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849161192_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_29e3e7b0986d5699e69876259fd2f4be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, владимир константинов, политика
Республика Крым, Владимир Константинов, Политика
В Крыму объяснили, зачем Киев заявляет о планах захватить полуостров

Политик Константинов назвал заявления Киева о планах захватить Крым частью информвойны

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал частью информационной войны заявления киевских властей о планах захватить Крым.
Украинские политики и военные в последнее время неоднократно озвучили планы военного захвата Крыма. Так, замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью CNN заявил, что конечная цель контрнаступления украинских войск "отвоевать все территории, включая Крым", на что может потребоваться много месяцев.
"Против нас ведётся информационная война. Сама идея не является реалистичной. Донбасс за девять лет не стал их, хоть и не был частью России. Отвоевать территорию у ядерной державы невозможно в принципе" - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, подобные вбросы киевских властей рассчитаны на внутреннего потребителя, на их избирателей, которым нужно скармливать хоть что-то оптимистичное на фоне той провальной политики, которая привела к потере территорий, государственности, полному уничтожению экономики.
"Вот они и кудахтают на эту тему", - подчеркнул Константинов.
Украинский танкист - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
В Крыму назвали цель контрнаступления Киева
17 июня, 11:21
 
Республика КрымВладимир КонстантиновПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала