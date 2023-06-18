https://ria.ru/20230618/krym-1878965236.html

В Крыму объяснили, зачем Киев заявляет о планах захватить полуостров

В Крыму объяснили, зачем Киев заявляет о планах захватить полуостров - РИА Новости, 18.06.2023

В Крыму объяснили, зачем Киев заявляет о планах захватить полуостров

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал частью информационной войны заявления киевских властей о планах захватить Крым. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T08:57

2023-06-18T08:57

2023-06-18T08:57

республика крым

владимир константинов

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал частью информационной войны заявления киевских властей о планах захватить Крым. Украинские политики и военные в последнее время неоднократно озвучили планы военного захвата Крыма. Так, замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью CNN заявил, что конечная цель контрнаступления украинских войск "отвоевать все территории, включая Крым", на что может потребоваться много месяцев. "Против нас ведётся информационная война. Сама идея не является реалистичной. Донбасс за девять лет не стал их, хоть и не был частью России. Отвоевать территорию у ядерной державы невозможно в принципе" - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, подобные вбросы киевских властей рассчитаны на внутреннего потребителя, на их избирателей, которым нужно скармливать хоть что-то оптимистичное на фоне той провальной политики, которая привела к потере территорий, государственности, полному уничтожению экономики. "Вот они и кудахтают на эту тему", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20230617/nastuplenie-1878853024.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, владимир константинов, политика