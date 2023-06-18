В Роспотребнадзоре рассказали про потери экономики России из-за COVID

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Потери российской экономики из-за пандемии коронавируса из расчета на душу населения составляют 306 долларов на человека, при этом в Германии - 4807, а в Австралии - 5760, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Если посчитать из известных на сегодня нам цифр, опубликованных в разных странах, то из расчёта на душу населения потери российской экономики составили 306 долларов за счет пандемии, а в Германии это число составляет 4807 долларов, в Австралии - 5760 долларов на душу населения. Цифры несопоставимые. Это как раз говорит о том, что все, что мы делали, это абсолютно правильно", - сказала Попова. Она отметила, что система мероприятий, которая была организована в России и в ряде других стран мира, была разной. Так, например, в ряде стран были бесконечные локдауны, в России же специалисты говорили, что это малоэффективная мера, поэтому Российская Федерация не включала систему локдаунов, кроме одного - самого первого, когда еще ничего непонятно было про вирус. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Лаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Потери российской экономики из-за пандемии коронавируса из расчета на душу населения составляют 306 долларов на человека, при этом в Германии - 4807, а в Австралии - 5760, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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"Если посчитать из известных на сегодня нам цифр, опубликованных в разных странах, то из расчёта на душу населения потери российской экономики составили 306 долларов за счет пандемии, а в Германии это число составляет 4807 долларов, в Австралии - 5760 долларов на душу населения. Цифры несопоставимые. Это как раз говорит о том, что все, что мы делали, это абсолютно правильно", - сказала Попова.
Она отметила, что система мероприятий, которая была организована в России и в ряде других стран мира, была разной. Так, например, в ряде стран были бесконечные локдауны, в России же специалисты говорили, что это малоэффективная мера, поэтому Российская Федерация не включала систему локдаунов, кроме одного - самого первого, когда еще ничего непонятно было про вирус.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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