https://ria.ru/20230618/koronavirus-1878958891.html

В Роспотребнадзоре рассказали про потери экономики России из-за COVID

В Роспотребнадзоре рассказали про потери экономики России из-за COVID - РИА Новости, 18.06.2023

В Роспотребнадзоре рассказали про потери экономики России из-за COVID

Потери российской экономики из-за пандемии коронавируса из расчета на душу населения составляют 306 долларов на человека, при этом в Германии - 4807, а в... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T07:32

2023-06-18T07:32

2023-06-18T07:32

пмэф-2023

экономика

россия

германия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Потери российской экономики из-за пандемии коронавируса из расчета на душу населения составляют 306 долларов на человека, при этом в Германии - 4807, а в Австралии - 5760, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Если посчитать из известных на сегодня нам цифр, опубликованных в разных странах, то из расчёта на душу населения потери российской экономики составили 306 долларов за счет пандемии, а в Германии это число составляет 4807 долларов, в Австралии - 5760 долларов на душу населения. Цифры несопоставимые. Это как раз говорит о том, что все, что мы делали, это абсолютно правильно", - сказала Попова. Она отметила, что система мероприятий, которая была организована в России и в ряде других стран мира, была разной. Так, например, в ряде стран были бесконечные локдауны, в России же специалисты говорили, что это малоэффективная мера, поэтому Российская Федерация не включала систему локдаунов, кроме одного - самого первого, когда еще ничего непонятно было про вирус. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

россия

германия

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экономика, россия, германия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество