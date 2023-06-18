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Пленный рассказал, как американцы и поляки командуют солдатами ВСУ - РИА Новости, 18.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:37 18.06.2023 (обновлено: 08:00 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/komandiry-1878954873.html
Пленный рассказал, как американцы и поляки командуют солдатами ВСУ
Пленный рассказал, как американцы и поляки командуют солдатами ВСУ - РИА Новости, 18.06.2023
Пленный рассказал, как американцы и поляки командуют солдатами ВСУ
Американские и польские военные командуют солдатами ВСУ, заявил РИА Новости украинский пленный Давид. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T05:37
2023-06-18T08:00
специальная военная операция на украине
в мире
польша
америка
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Американские и польские военные командуют солдатами ВСУ, заявил РИА Новости украинский пленный Давид. "Я встречался на фронте с иностранными солдатами. Они — из Польши и из Америки, на мой взгляд, были. Они непосредственно командовали нашими солдатами… Да и воевали… Сержантами и офицерами", — рассказал он. Также украинский военный добавил, что солдат ВСУ централизованно обучают различать шевроны и знаки различия, принятые в армиях стран блока НАТО. По словам пленного, ему и его сослуживцам часто приходилось "видеть натовские шевроны" и взаимодействовать с иностранными военными. "Мне кажется, они (иностранцы) более наглые. Я как-то был на полигоне, мы там были, и иностранцы там были. Нам приходилось их ждать… Ждать, пока они будут стрелять, а потом — наша очередь. При том что они позже приехали. Мы первые были", — уточнил Давид. Собеседник агентства предположил, что в современной украинской армии приоритет отдается иностранцам — в ущерб украинцам.Давида мобилизовали 7 февраля 2023 года. Он попал в плен 3 мая 2023 года.
https://ria.ru/20230617/plennyy-1878825123.html
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в мире, польша, америка, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Америка, Вооруженные силы Украины, НАТО
Пленный рассказал, как американцы и поляки командуют солдатами ВСУ

Украинский пленный Давид заявил, что американские и польские военные командуют бойцами ВСУ

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Американские и польские военные командуют солдатами ВСУ, заявил РИА Новости украинский пленный Давид.
"Я встречался на фронте с иностранными солдатами. Они — из Польши и из Америки, на мой взгляд, были. Они непосредственно командовали нашими солдатами… Да и воевали… Сержантами и офицерами", — рассказал он.
Также украинский военный добавил, что солдат ВСУ централизованно обучают различать шевроны и знаки различия, принятые в армиях стран блока НАТО. По словам пленного, ему и его сослуживцам часто приходилось "видеть натовские шевроны" и взаимодействовать с иностранными военными.
"Мне кажется, они (иностранцы) более наглые. Я как-то был на полигоне, мы там были, и иностранцы там были. Нам приходилось их ждать… Ждать, пока они будут стрелять, а потом — наша очередь. При том что они позже приехали. Мы первые были", — уточнил Давид.
Собеседник агентства предположил, что в современной украинской армии приоритет отдается иностранцам — в ущерб украинцам.
Давида мобилизовали 7 февраля 2023 года. Он попал в плен 3 мая 2023 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаАмерикаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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