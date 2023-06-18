https://ria.ru/20230618/komandiry-1878954873.html

Пленный рассказал, как американцы и поляки командуют солдатами ВСУ

Пленный рассказал, как американцы и поляки командуют солдатами ВСУ - РИА Новости, 18.06.2023

Пленный рассказал, как американцы и поляки командуют солдатами ВСУ

Американские и польские военные командуют солдатами ВСУ, заявил РИА Новости украинский пленный Давид. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T05:37

2023-06-18T05:37

2023-06-18T08:00

специальная военная операция на украине

в мире

польша

америка

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg

ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Американские и польские военные командуют солдатами ВСУ, заявил РИА Новости украинский пленный Давид. "Я встречался на фронте с иностранными солдатами. Они — из Польши и из Америки, на мой взгляд, были. Они непосредственно командовали нашими солдатами… Да и воевали… Сержантами и офицерами", — рассказал он. Также украинский военный добавил, что солдат ВСУ централизованно обучают различать шевроны и знаки различия, принятые в армиях стран блока НАТО. По словам пленного, ему и его сослуживцам часто приходилось "видеть натовские шевроны" и взаимодействовать с иностранными военными. "Мне кажется, они (иностранцы) более наглые. Я как-то был на полигоне, мы там были, и иностранцы там были. Нам приходилось их ждать… Ждать, пока они будут стрелять, а потом — наша очередь. При том что они позже приехали. Мы первые были", — уточнил Давид. Собеседник агентства предположил, что в современной украинской армии приоритет отдается иностранцам — в ущерб украинцам.Давида мобилизовали 7 февраля 2023 года. Он попал в плен 3 мая 2023 года.

https://ria.ru/20230617/plennyy-1878825123.html

польша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, америка, вооруженные силы украины, нато