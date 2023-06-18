https://ria.ru/20230618/komandiry-1878954873.html
Пленный рассказал, как американцы и поляки командуют солдатами ВСУ
Пленный рассказал, как американцы и поляки командуют солдатами ВСУ - РИА Новости, 18.06.2023
Пленный рассказал, как американцы и поляки командуют солдатами ВСУ
Американские и польские военные командуют солдатами ВСУ, заявил РИА Новости украинский пленный Давид. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T05:37
2023-06-18T05:37
2023-06-18T08:00
специальная военная операция на украине
в мире
польша
америка
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Американские и польские военные командуют солдатами ВСУ, заявил РИА Новости украинский пленный Давид. "Я встречался на фронте с иностранными солдатами. Они — из Польши и из Америки, на мой взгляд, были. Они непосредственно командовали нашими солдатами… Да и воевали… Сержантами и офицерами", — рассказал он. Также украинский военный добавил, что солдат ВСУ централизованно обучают различать шевроны и знаки различия, принятые в армиях стран блока НАТО. По словам пленного, ему и его сослуживцам часто приходилось "видеть натовские шевроны" и взаимодействовать с иностранными военными. "Мне кажется, они (иностранцы) более наглые. Я как-то был на полигоне, мы там были, и иностранцы там были. Нам приходилось их ждать… Ждать, пока они будут стрелять, а потом — наша очередь. При том что они позже приехали. Мы первые были", — уточнил Давид. Собеседник агентства предположил, что в современной украинской армии приоритет отдается иностранцам — в ущерб украинцам.Давида мобилизовали 7 февраля 2023 года. Он попал в плен 3 мая 2023 года.
https://ria.ru/20230617/plennyy-1878825123.html
польша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, америка, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Америка, Вооруженные силы Украины, НАТО
Пленный рассказал, как американцы и поляки командуют солдатами ВСУ
Украинский пленный Давид заявил, что американские и польские военные командуют бойцами ВСУ
ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Американские и польские военные командуют солдатами ВСУ, заявил РИА Новости украинский пленный Давид.
"Я встречался на фронте с иностранными солдатами. Они — из Польши
и из Америки
, на мой взгляд, были. Они непосредственно командовали нашими солдатами… Да и воевали… Сержантами и офицерами", — рассказал он.
Также украинский военный добавил, что солдат ВСУ централизованно обучают различать шевроны и знаки различия, принятые в армиях стран блока НАТО
. По словам пленного, ему и его сослуживцам часто приходилось "видеть натовские шевроны" и взаимодействовать с иностранными военными.
"Мне кажется, они (иностранцы) более наглые. Я как-то был на полигоне, мы там были, и иностранцы там были. Нам приходилось их ждать… Ждать, пока они будут стрелять, а потом — наша очередь. При том что они позже приехали. Мы первые были", — уточнил Давид.
Собеседник агентства предположил, что в современной украинской армии приоритет отдается иностранцам — в ущерб украинцам.
Давида мобилизовали 7 февраля 2023 года. Он попал в плен 3 мая 2023 года.
Новобранцев ВСУ учат работе с пулеметом системы Максима, сообщил пленный