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Умер гитарист групп "Земляне" и "Лицей" Сергей Колчин
Умер гитарист групп "Земляне" и "Лицей" Сергей Колчин - РИА Новости, 18.06.2023
Умер гитарист групп "Земляне" и "Лицей" Сергей Колчин
Бывший участник групп "Земляне" и "Лицей", гитарист Сергей Колчин скончался на 46-м году жизни, сообщила солистка группы "Лицей" Анастасия Макаревич в своем... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T12:21
2023-06-18T12:21
2023-06-18T15:23
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Бывший участник групп "Земляне" и "Лицей", гитарист Сергей Колчин скончался на 46-м году жизни, сообщила солистка группы "Лицей" Анастасия Макаревич в своем Instagram*. "Очень больно и грустно... Ушел Сергей Колчин — прекрасный музыкант, один из лучших гитаристов, с которым нам посчастливилось работать вместе. Очень печально, что такие светлые и талантливые люди уходят так рано. Светлая память", — написала она. Макаревич не уточнила причину смерти артиста.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Умер гитарист групп "Земляне" и "Лицей" Сергей Колчин
Гитарист групп "Земляне" и "Лицей" Сергей Колчин умер в возрасте 45 лет
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Бывший участник групп "Земляне" и "Лицей", гитарист Сергей Колчин скончался на 46-м году жизни, сообщила солистка группы "Лицей" Анастасия Макаревич в своем Instagram*.
«
"Очень больно и грустно... Ушел Сергей Колчин — прекрасный музыкант, один из лучших гитаристов, с которым нам посчастливилось работать вместе. Очень печально, что такие светлые и талантливые люди уходят так рано. Светлая память", — написала она.
Макаревич не уточнила причину смерти артиста.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.