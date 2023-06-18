https://ria.ru/20230618/kolchin-1878982234.html

Умер гитарист групп "Земляне" и "Лицей" Сергей Колчин

Умер гитарист групп "Земляне" и "Лицей" Сергей Колчин - РИА Новости, 18.06.2023

Умер гитарист групп "Земляне" и "Лицей" Сергей Колчин

Бывший участник групп "Земляне" и "Лицей", гитарист Сергей Колчин скончался на 46-м году жизни, сообщила солистка группы "Лицей" Анастасия Макаревич в своем... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T12:21

2023-06-18T12:21

2023-06-18T15:23

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Бывший участник групп "Земляне" и "Лицей", гитарист Сергей Колчин скончался на 46-м году жизни, сообщила солистка группы "Лицей" Анастасия Макаревич в своем Instagram*. "Очень больно и грустно... Ушел Сергей Колчин — прекрасный музыкант, один из лучших гитаристов, с которым нам посчастливилось работать вместе. Очень печально, что такие светлые и талантливые люди уходят так рано. Светлая память", — написала она. Макаревич не уточнила причину смерти артиста.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, общество