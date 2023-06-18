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Умер гитарист групп "Земляне" и "Лицей" Сергей Колчин - РИА Новости, 18.06.2023
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Шоубиз
 
12:21 18.06.2023 (обновлено: 15:23 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/kolchin-1878982234.html
Умер гитарист групп "Земляне" и "Лицей" Сергей Колчин
Умер гитарист групп "Земляне" и "Лицей" Сергей Колчин - РИА Новости, 18.06.2023
Умер гитарист групп "Земляне" и "Лицей" Сергей Колчин
Бывший участник групп "Земляне" и "Лицей", гитарист Сергей Колчин скончался на 46-м году жизни, сообщила солистка группы "Лицей" Анастасия Макаревич в своем... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T12:21
2023-06-18T15:23
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общество
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Бывший участник групп "Земляне" и "Лицей", гитарист Сергей Колчин скончался на 46-м году жизни, сообщила солистка группы "Лицей" Анастасия Макаревич в своем Instagram*. "Очень больно и грустно... Ушел Сергей Колчин — прекрасный музыкант, один из лучших гитаристов, с которым нам посчастливилось работать вместе. Очень печально, что такие светлые и талантливые люди уходят так рано. Светлая память", — написала она. Макаревич не уточнила причину смерти артиста.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Умер гитарист групп "Земляне" и "Лицей" Сергей Колчин

Гитарист групп "Земляне" и "Лицей" Сергей Колчин умер в возрасте 45 лет

© Фото : Сергей Скачков/ВКонтактеГитарист Сергей Колчин
Гитарист Сергей Колчин - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Фото : Сергей Скачков/ВКонтакте
Гитарист Сергей Колчин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Бывший участник групп "Земляне" и "Лицей", гитарист Сергей Колчин скончался на 46-м году жизни, сообщила солистка группы "Лицей" Анастасия Макаревич в своем Instagram*.
«
"Очень больно и грустно... Ушел Сергей Колчин — прекрасный музыкант, один из лучших гитаристов, с которым нам посчастливилось работать вместе. Очень печально, что такие светлые и талантливые люди уходят так рано. Светлая память", — написала она.
Макаревич не уточнила причину смерти артиста.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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