https://ria.ru/20230618/kitay-1879034941.html

СМИ сообщили, что Америка и Китай продолжат встречи на рабочем уровне

СМИ сообщили, что Америка и Китай продолжат встречи на рабочем уровне - РИА Новости, 18.06.2023

СМИ сообщили, что Америка и Китай продолжат встречи на рабочем уровне

США вслед за переговорами американского госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом продолжат встречи с Китаем на рабочем уровне для РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T23:31

2023-06-18T23:31

2023-06-18T23:31

в мире

китай

сша

энтони блинкен

цинь ган

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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. США вслед за переговорами американского госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом продолжат встречи с Китаем на рабочем уровне для решения отдельных вызовов в двусторонних отношениях, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в госдепе. "Представители США договорились о проведении встреч "рабочего уровня" для ответов на конкретные вызовы", - говорится в публикации. Как пишет издание, ссылаясь на собеседников в госдепартаменте, в ходе состоявшихся в воскресенье переговоров сторонам удалось добиться "прогресса" по трем ключевым направлениям: восстановление коммуникаций на высоком уровне, обсуждение беспокоящих стороны вопросов и изучение сфер кооперации. В воскресенье Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, которые в госдепе назвали "откровенными, предметными и конструктивными".

https://ria.ru/20230618/blinken-1879029787.html

китай

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в мире, китай, сша, энтони блинкен, цинь ган