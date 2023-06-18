Рейтинг@Mail.ru
В Пекине назвали главную проблему в отношениях Китая и США - РИА Новости, 18.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/kitay-1879021932.html
В Пекине назвали главную проблему в отношениях Китая и США
В Пекине назвали главную проблему в отношениях Китая и США - РИА Новости, 18.06.2023
В Пекине назвали главную проблему в отношениях Китая и США
Тайвань - главная проблема в китайско-американских отношениях, представляет собой наибольший риск, США не должны поддерживать независимость Тайваня, заявил... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T19:25
2023-06-18T19:25
в мире
китай
тайвань
сша
цинь ган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1879018934_156:0:2915:1552_1920x0_80_0_0_478f91edfb66a607a30da65cb2ce50c9.jpg
ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Тайвань - главная проблема в китайско-американских отношениях, представляет собой наибольший риск, США не должны поддерживать независимость Тайваня, заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Блинкеном. "Тайваньский вопрос лежит в основе коренных интересов Китая, это самая главная проблема в китайско-американских отношениях, а также самый большой риск", - цитирует Цинь Гана Центральное телевидение Китая. Цинь Ган также отметил, что Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая", а также три совместные китайско-американские коммюнике, не поддерживать независимость Тайваня.
https://ria.ru/20230618/otnosheniya-1879018463.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1879018934_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_b0382d04b569984f4f9201dfbaddb6da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, сша, цинь ган
В мире, Китай, Тайвань, США, Цинь Ган
В Пекине назвали главную проблему в отношениях Китая и США

Глава МИД КНР: Тайвань — главная проблема и наибольший риск в отношениях Китая и США

© AP Photo / Pool Photo/Leah MillisГлава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае
Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Pool Photo/Leah Millis
Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Тайвань - главная проблема в китайско-американских отношениях, представляет собой наибольший риск, США не должны поддерживать независимость Тайваня, заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Блинкеном.
«
"Тайваньский вопрос лежит в основе коренных интересов Китая, это самая главная проблема в китайско-американских отношениях, а также самый большой риск", - цитирует Цинь Гана Центральное телевидение Китая.
Цинь Ган также отметил, что Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая", а также три совместные китайско-американские коммюнике, не поддерживать независимость Тайваня.
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Глава МИД КНР заявил, что отношения с США достигли низшей точки
Вчера, 18:47
 
В миреКитайТайваньСШАЦинь Ган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала