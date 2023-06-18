https://ria.ru/20230618/kitay-1879021932.html

В Пекине назвали главную проблему в отношениях Китая и США

В Пекине назвали главную проблему в отношениях Китая и США - РИА Новости, 18.06.2023

В Пекине назвали главную проблему в отношениях Китая и США

Тайвань - главная проблема в китайско-американских отношениях, представляет собой наибольший риск, США не должны поддерживать независимость Тайваня, заявил... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T19:25

2023-06-18T19:25

2023-06-18T19:25

в мире

китай

тайвань

сша

цинь ган

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ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Тайвань - главная проблема в китайско-американских отношениях, представляет собой наибольший риск, США не должны поддерживать независимость Тайваня, заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Блинкеном. "Тайваньский вопрос лежит в основе коренных интересов Китая, это самая главная проблема в китайско-американских отношениях, а также самый большой риск", - цитирует Цинь Гана Центральное телевидение Китая. Цинь Ган также отметил, что Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая", а также три совместные китайско-американские коммюнике, не поддерживать независимость Тайваня.

https://ria.ru/20230618/otnosheniya-1879018463.html

китай

тайвань

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, тайвань, сша, цинь ган