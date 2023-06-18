https://ria.ru/20230618/kitay-1879021932.html
В Пекине назвали главную проблему в отношениях Китая и США
В Пекине назвали главную проблему в отношениях Китая и США - РИА Новости, 18.06.2023
В Пекине назвали главную проблему в отношениях Китая и США
Тайвань - главная проблема в китайско-американских отношениях, представляет собой наибольший риск, США не должны поддерживать независимость Тайваня, заявил... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T19:25
2023-06-18T19:25
2023-06-18T19:25
в мире
китай
тайвань
сша
цинь ган
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ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Тайвань - главная проблема в китайско-американских отношениях, представляет собой наибольший риск, США не должны поддерживать независимость Тайваня, заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Блинкеном. "Тайваньский вопрос лежит в основе коренных интересов Китая, это самая главная проблема в китайско-американских отношениях, а также самый большой риск", - цитирует Цинь Гана Центральное телевидение Китая. Цинь Ган также отметил, что Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая", а также три совместные китайско-американские коммюнике, не поддерживать независимость Тайваня.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, сша, цинь ган
В мире, Китай, Тайвань, США, Цинь Ган
В Пекине назвали главную проблему в отношениях Китая и США
Глава МИД КНР: Тайвань — главная проблема и наибольший риск в отношениях Китая и США