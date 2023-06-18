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Глава МИД Китая заявил о готовности посетить США - РИА Новости, 18.06.2023
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19:02 18.06.2023 (обновлено: 20:03 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/kitay-1879019706.html
Глава МИД Китая заявил о готовности посетить США
Глава МИД Китая заявил о готовности посетить США - РИА Новости, 18.06.2023
Глава МИД Китая заявил о готовности посетить США
Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине выразил готовность посетить США в удобное для обеих сторон время, сообщило... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T19:02
2023-06-18T20:03
в мире
сша
китай
цинь ган
энтони блинкен
пекин
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ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине выразил готовность посетить США в удобное для обеих сторон время, сообщило Центральное телевидение Китая. "Стороны договорились поддерживать обмены на высоком уровне. Госсекретарь Блинкен пригласил члена Госсовета КНР, министра иностранных дел Китая Цинь Гана в США, Цинь Ган выразил готовность посетить США в удобное для обеих сторон время", - говорится в сообщении телевидения. Отмечается, что стороны договорились совместно реализовывать консенсус, достигнутый главами двух государств на Бали, эффективно решать свои разногласия и содействовать диалогу, обменам и сотрудничеству.Кроме того, сообщается, что стороны договорились продвигать консультации по различным проблемам двусторонних отношений."Стороны договорились стимулировать расширение культурных и образовательных обменов, активно обсуждать увеличение пассажирских рейсов между Китаем и США, а также приглашать больше студентов, ученых и предпринимателей посещать страны друг друга, обеспечивать в связи с этим поддержку и удобства", - говорится в сообщении.Также сообщается, что стороны обменялись мнениями по основным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. При этом украинский вопрос в релизе не упоминается.Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
https://ria.ru/20230618/otnosheniya-1879018463.html
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в мире, сша, китай, цинь ган, энтони блинкен, пекин
В мире, США, Китай, Цинь Ган, Энтони Блинкен, Пекин
Глава МИД Китая заявил о готовности посетить США

Глава МИД Китая Цинь Ган заявил о готовности посетить США в удобное для обеих сторон время

© AFP 2023 / Pool/Leah MillisГлава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае
Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AFP 2023 / Pool/Leah Millis
Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине выразил готовность посетить США в удобное для обеих сторон время, сообщило Центральное телевидение Китая.
«
"Стороны договорились поддерживать обмены на высоком уровне. Госсекретарь Блинкен пригласил члена Госсовета КНР, министра иностранных дел Китая Цинь Гана в США, Цинь Ган выразил готовность посетить США в удобное для обеих сторон время", - говорится в сообщении телевидения.
Отмечается, что стороны договорились совместно реализовывать консенсус, достигнутый главами двух государств на Бали, эффективно решать свои разногласия и содействовать диалогу, обменам и сотрудничеству.
Кроме того, сообщается, что стороны договорились продвигать консультации по различным проблемам двусторонних отношений.
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«
"Стороны договорились стимулировать расширение культурных и образовательных обменов, активно обсуждать увеличение пассажирских рейсов между Китаем и США, а также приглашать больше студентов, ученых и предпринимателей посещать страны друг друга, обеспечивать в связи с этим поддержку и удобства", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что стороны обменялись мнениями по основным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. При этом украинский вопрос в релизе не упоминается.
Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
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