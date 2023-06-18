https://ria.ru/20230618/kitay-1879019706.html

Глава МИД Китая заявил о готовности посетить США

Глава МИД Китая заявил о готовности посетить США - РИА Новости, 18.06.2023

Глава МИД Китая заявил о готовности посетить США

Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине выразил готовность посетить США в удобное для обеих сторон время, сообщило... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T19:02

2023-06-18T19:02

2023-06-18T20:03

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китай

цинь ган

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ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине выразил готовность посетить США в удобное для обеих сторон время, сообщило Центральное телевидение Китая. "Стороны договорились поддерживать обмены на высоком уровне. Госсекретарь Блинкен пригласил члена Госсовета КНР, министра иностранных дел Китая Цинь Гана в США, Цинь Ган выразил готовность посетить США в удобное для обеих сторон время", - говорится в сообщении телевидения. Отмечается, что стороны договорились совместно реализовывать консенсус, достигнутый главами двух государств на Бали, эффективно решать свои разногласия и содействовать диалогу, обменам и сотрудничеству.Кроме того, сообщается, что стороны договорились продвигать консультации по различным проблемам двусторонних отношений."Стороны договорились стимулировать расширение культурных и образовательных обменов, активно обсуждать увеличение пассажирских рейсов между Китаем и США, а также приглашать больше студентов, ученых и предпринимателей посещать страны друг друга, обеспечивать в связи с этим поддержку и удобства", - говорится в сообщении.Также сообщается, что стороны обменялись мнениями по основным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. При этом украинский вопрос в релизе не упоминается.Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.

https://ria.ru/20230618/otnosheniya-1879018463.html

https://ria.ru/20230618/peregovory-1879017356.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, цинь ган, энтони блинкен, пекин