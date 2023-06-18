Глава МИД Китая заявил о готовности посетить США
Глава МИД Китая Цинь Ган заявил о готовности посетить США в удобное для обеих сторон время
© AFP 2023 / Pool/Leah MillisГлава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае
Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае
ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине выразил готовность посетить США в удобное для обеих сторон время, сообщило Центральное телевидение Китая.
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"Стороны договорились поддерживать обмены на высоком уровне. Госсекретарь Блинкен пригласил члена Госсовета КНР, министра иностранных дел Китая Цинь Гана в США, Цинь Ган выразил готовность посетить США в удобное для обеих сторон время", - говорится в сообщении телевидения.
Отмечается, что стороны договорились совместно реализовывать консенсус, достигнутый главами двух государств на Бали, эффективно решать свои разногласия и содействовать диалогу, обменам и сотрудничеству.
Кроме того, сообщается, что стороны договорились продвигать консультации по различным проблемам двусторонних отношений.
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"Стороны договорились стимулировать расширение культурных и образовательных обменов, активно обсуждать увеличение пассажирских рейсов между Китаем и США, а также приглашать больше студентов, ученых и предпринимателей посещать страны друг друга, обеспечивать в связи с этим поддержку и удобства", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что стороны обменялись мнениями по основным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. При этом украинский вопрос в релизе не упоминается.
Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.