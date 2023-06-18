https://ria.ru/20230618/kitay-1878961251.html

В МИД Китая оценили возможность военного конфликта с США

В МИД Китая оценили возможность военного конфликта с США - РИА Новости, 18.06.2023

В МИД Китая оценили возможность военного конфликта с США

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на своей странице в Twitter в преддверии визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена раскритиковала статью... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T08:12

2023-06-18T08:12

2023-06-18T15:07

в мире

китай

сша

пекин

энтони блинкен

хуа чуньин

авария на "северных потоках"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595711393_0:328:3059:2048_1920x0_80_0_0_c5e44c483eb12ceb8dcea6a44166309d.jpg

ПЕКИН, 18 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на своей странице в Twitter в преддверии визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена раскритиковала статью агентства Блумберг, в которой говорится о якобы провокационных действиях китайской армии, и заявила, что если между США и Китаем и произойдет военный конфликт, он будет вызван деятельностью американских ВС у территории КНР. Хуа Чуньин в субботу опубликовала скриншот статьи агентства Блумберг под заголовком "Китаю лучше прислушаться к тому, что скажет Блинкен". Агентство также написало, что "Китай считает, что его отважные пилоты и капитаны кораблей могут отпугнуть американские войска от его берегов рискованными маневрами, но ему не понравится то, что произойдет, если они зайдут слишком далеко". "Для многих китайских читателей эта статья является шантажом. Автору, редактору могут потребоваться уроки по истории и географии", — подписала Хуа Чуньин скриншот.Она продолжила, отметив, что "если неожиданный военный конфликт и возникнет между Китаем и США, то он не будет вызван провокационными действиями КНР, которая отправит военные корабли и самолеты к Лос-Анджелесу или к другим берегам Калифорнии". "Скорее он будет вызван военными кораблями и самолетами США рядом с территорией Китая. В отношениях со страной размеров Китая главным правилом является взаимное уважение", — написала она.В воскресенье утром Центральное телевидение Китая сообщило, что Блинкен прибыл в Пекин примерно в 7:30 утра по местному времени (2:30 мск). Это первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.

https://ria.ru/20230612/strakh-1877603570.html

https://ria.ru/20230605/kitay-1876324759.html

китай

сша

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, пекин, энтони блинкен, хуа чуньин, авария на "северных потоках"