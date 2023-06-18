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В Пекине надеются, что США будут разумно решать непредвиденные ситуации - РИА Новости, 18.06.2023
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18:57 18.06.2023 (обновлено: 19:28 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/kiaty-1879019104.html
В Пекине надеются, что США будут разумно решать непредвиденные ситуации
В Пекине надеются, что США будут разумно решать непредвиденные ситуации - РИА Новости, 18.06.2023
В Пекине надеются, что США будут разумно решать непредвиденные ситуации
Китай привержен построению стабильных, предсказуемых, конструктивных отношений с США, заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T18:57
2023-06-18T19:28
в мире
китай
сша
пекин
цинь ган
энтони блинкен
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ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Китай привержен построению стабильных, предсказуемых, конструктивных отношений с США, заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. &quot;Китай привержен построению стабильных, предсказуемых, конструктивных отношений с США. Надеемся, что США будут придерживаться рационального и объективного понимания Китая, двигаться навстречу Китаю, защищать политическую основу китайско-американских отношений и решать отдельные непредвиденные ситуации невозмутимо, профессионально и разумно&quot;, - цитирует Цинь Гана Центральное телевидение Китая.Цинь Ган отметил, что стороны должны безоговорочно реализовывать консенсусы, достигнутые главами двух стран на острове Бали, способствовать стабилизации двусторонних отношений и их возвращению в правильное русло.Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
https://ria.ru/20230618/otnosheniya-1879018463.html
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в мире, китай, сша, пекин, цинь ган, энтони блинкен
В мире, Китай, США, Пекин, Цинь Ган, Энтони Блинкен
В Пекине надеются, что США будут разумно решать непредвиденные ситуации

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Пекин привержен построению стабильных отношений с США

© AP Photo / Elizabeth DalzielГлава МИД Китая Цинь Ган
Глава МИД Китая Цинь Ган - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Elizabeth Dalziel
Глава МИД Китая Цинь Ган. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Китай привержен построению стабильных, предсказуемых, конструктивных отношений с США, заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«

"Китай привержен построению стабильных, предсказуемых, конструктивных отношений с США. Надеемся, что США будут придерживаться рационального и объективного понимания Китая, двигаться навстречу Китаю, защищать политическую основу китайско-американских отношений и решать отдельные непредвиденные ситуации невозмутимо, профессионально и разумно", - цитирует Цинь Гана Центральное телевидение Китая.

Цинь Ган отметил, что стороны должны безоговорочно реализовывать консенсусы, достигнутые главами двух стран на острове Бали, способствовать стабилизации двусторонних отношений и их возвращению в правильное русло.
Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Глава МИД КНР заявил, что отношения с США достигли низшей точки
Вчера, 18:47
 
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