https://ria.ru/20230618/kiaty-1879019104.html

В Пекине надеются, что США будут разумно решать непредвиденные ситуации

В Пекине надеются, что США будут разумно решать непредвиденные ситуации - РИА Новости, 18.06.2023

В Пекине надеются, что США будут разумно решать непредвиденные ситуации

Китай привержен построению стабильных, предсказуемых, конструктивных отношений с США, заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T18:57

2023-06-18T18:57

2023-06-18T19:28

в мире

китай

сша

пекин

цинь ган

энтони блинкен

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ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Китай привержен построению стабильных, предсказуемых, конструктивных отношений с США, заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Китай привержен построению стабильных, предсказуемых, конструктивных отношений с США. Надеемся, что США будут придерживаться рационального и объективного понимания Китая, двигаться навстречу Китаю, защищать политическую основу китайско-американских отношений и решать отдельные непредвиденные ситуации невозмутимо, профессионально и разумно", - цитирует Цинь Гана Центральное телевидение Китая.Цинь Ган отметил, что стороны должны безоговорочно реализовывать консенсусы, достигнутые главами двух стран на острове Бали, способствовать стабилизации двусторонних отношений и их возвращению в правильное русло.Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.

https://ria.ru/20230618/otnosheniya-1879018463.html

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сша

пекин

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, сша, пекин, цинь ган, энтони блинкен