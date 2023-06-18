В Пекине надеются, что США будут разумно решать непредвиденные ситуации
Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Пекин привержен построению стабильных отношений с США
© AP Photo / Elizabeth DalzielГлава МИД Китая Цинь Ган
© AP Photo / Elizabeth Dalziel
Глава МИД Китая Цинь Ган. Архивное фото
ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Китай привержен построению стабильных, предсказуемых, конструктивных отношений с США, заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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"Китай привержен построению стабильных, предсказуемых, конструктивных отношений с США. Надеемся, что США будут придерживаться рационального и объективного понимания Китая, двигаться навстречу Китаю, защищать политическую основу китайско-американских отношений и решать отдельные непредвиденные ситуации невозмутимо, профессионально и разумно", - цитирует Цинь Гана Центральное телевидение Китая.
Цинь Ган отметил, что стороны должны безоговорочно реализовывать консенсусы, достигнутые главами двух стран на острове Бали, способствовать стабилизации двусторонних отношений и их возвращению в правильное русло.
Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.