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Сальдо в день основания Херсона заявил, что город будет освобожден - РИА Новости, 18.06.2023
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15:18 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/kherson-1878999657.html
Сальдо в день основания Херсона заявил, что город будет освобожден
Сальдо в день основания Херсона заявил, что город будет освобожден - РИА Новости, 18.06.2023
Сальдо в день основания Херсона заявил, что город будет освобожден
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале, что сегодня есть все возможности освободить Херсон от украинских войск, при... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T15:18
2023-06-18T15:18
в мире
херсон
херсонская область
россия
григорий потемкин
екатерина ii
владимир сальдо
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале, что сегодня есть все возможности освободить Херсон от украинских войск, при этом назвав это непростой задачей. "Сегодня в четвертый раз за последние два с половиной века Херсон вновь стал ключевой точкой южнорусской истории, центром борьбы за Новороссию. Перед нами стоит непростая задача - вырвать город из рук тех, кто не достоин его наследия, случайных пришельцев, прислужников врагов человечества. На сегодня у нас есть для этого все возможности. Херсон будет освобождён", - написал Сальдо по случаю 245-летия со дня основания города. Он напомнил, что императрица Екатерина II дала князю Григорию Потёмкину именной указ о строительстве города 18 июня 1778 года. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230617/ges-1878855164.html
https://ria.ru/20230614/naemniki-1877926855.html
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в мире, херсон, херсонская область , россия, григорий потемкин, екатерина ii, владимир сальдо, разрушение каховской гэс
В мире, Херсон, Херсонская область , Россия, Григорий Потемкин, Екатерина II, Владимир Сальдо, Разрушение Каховской ГЭС
Сальдо в день основания Херсона заявил, что город будет освобожден

Врио главы Херсонской области Сальдо заявил, что есть все возможности освободить Херсон

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушенный Антоновский мост через Днепр в пригороде Херсона
Разрушенный Антоновский мост через Днепр в пригороде Херсона - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости
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Разрушенный Антоновский мост через Днепр в пригороде Херсона. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале, что сегодня есть все возможности освободить Херсон от украинских войск, при этом назвав это непростой задачей.
"Сегодня в четвертый раз за последние два с половиной века Херсон вновь стал ключевой точкой южнорусской истории, центром борьбы за Новороссию. Перед нами стоит непростая задача - вырвать город из рук тех, кто не достоин его наследия, случайных пришельцев, прислужников врагов человечества. На сегодня у нас есть для этого все возможности. Херсон будет освобождён", - написал Сальдо по случаю 245-летия со дня основания города.
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Он напомнил, что императрица Екатерина II дала князю Григорию Потёмкину именной указ о строительстве города 18 июня 1778 года.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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В миреХерсонХерсонская областьРоссияГригорий ПотемкинЕкатерина IIВладимир СальдоРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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