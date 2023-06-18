https://ria.ru/20230618/kherson-1878999657.html

Сальдо в день основания Херсона заявил, что город будет освобожден

Сальдо в день основания Херсона заявил, что город будет освобожден - РИА Новости, 18.06.2023

Сальдо в день основания Херсона заявил, что город будет освобожден

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале, что сегодня есть все возможности освободить Херсон от украинских войск, при... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T15:18

2023-06-18T15:18

2023-06-18T15:18

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херсон

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале, что сегодня есть все возможности освободить Херсон от украинских войск, при этом назвав это непростой задачей. "Сегодня в четвертый раз за последние два с половиной века Херсон вновь стал ключевой точкой южнорусской истории, центром борьбы за Новороссию. Перед нами стоит непростая задача - вырвать город из рук тех, кто не достоин его наследия, случайных пришельцев, прислужников врагов человечества. На сегодня у нас есть для этого все возможности. Херсон будет освобождён", - написал Сальдо по случаю 245-летия со дня основания города. Он напомнил, что императрица Екатерина II дала князю Григорию Потёмкину именной указ о строительстве города 18 июня 1778 года. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230617/ges-1878855164.html

https://ria.ru/20230614/naemniki-1877926855.html

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Дарья Буймова

в мире, херсон, херсонская область , россия, григорий потемкин, екатерина ii, владимир сальдо, разрушение каховской гэс