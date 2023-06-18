https://ria.ru/20230618/khamas-1879002212.html

ХАМАС осудил расширение израильских поселений на Западном берегу

ХАМАС осудил расширение израильских поселений на Западном берегу - РИА Новости, 18.06.2023

ХАМАС осудил расширение израильских поселений на Западном берегу

Движение Хамас в пресс-релизе осудил решение израильских властей построить более 4500 дополнительных единиц жилья в нескольких израильских поселениях на... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T15:49

2023-06-18T15:49

2023-06-18T15:49

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ГАЗА, 18 июн — РИА Новости. Движение Хамас в пресс-релизе осудил решение израильских властей построить более 4500 дополнительных единиц жилья в нескольких израильских поселениях на Западном берегу. "Движение Хамас самым решительным образом осуждает продолжение сионистскими оккупационными властями попыток иудаизации нашей палестинской земли. Последней из которых было одобрение строительства более 4500 дополнительных единиц поселений в нескольких сионистских поселениях на оккупированном Западном берегу", - говорится в заявлении. В заявлении также подчеркивается, что "иудаизирующие проекты" не придадут легитимности оккупации палестинских земель. Хамас также призывает международное сообщество, и в частности ООН, предпринять серьезные и срочные шаги, чтобы остановить "проекты иудаизации", которые, с точки зрения Хамас, приведут к эскалации в регионе. Ранее на прошедшей неделе, израильский вещатель Kan сообщил, что Израиль планирует утвердить более 4500 новых единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу в ближайшие недели, причем более 1000 домов находятся на стадии окончательного утверждения, и в планах еще более 3000 единиц жилья.

https://ria.ru/20230514/izrail-1871699380.html

https://ria.ru/20230410/izrail-1864143959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, хамас, оон