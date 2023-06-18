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ХАМАС осудил расширение израильских поселений на Западном берегу - РИА Новости, 18.06.2023
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15:49 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/khamas-1879002212.html
ХАМАС осудил расширение израильских поселений на Западном берегу
ХАМАС осудил расширение израильских поселений на Западном берегу - РИА Новости, 18.06.2023
ХАМАС осудил расширение израильских поселений на Западном берегу
Движение Хамас в пресс-релизе осудил решение израильских властей построить более 4500 дополнительных единиц жилья в нескольких израильских поселениях на... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T15:49
2023-06-18T15:49
в мире
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ГАЗА, 18 июн — РИА Новости. Движение Хамас в пресс-релизе осудил решение израильских властей построить более 4500 дополнительных единиц жилья в нескольких израильских поселениях на Западном берегу. "Движение Хамас самым решительным образом осуждает продолжение сионистскими оккупационными властями попыток иудаизации нашей палестинской земли. Последней из которых было одобрение строительства более 4500 дополнительных единиц поселений в нескольких сионистских поселениях на оккупированном Западном берегу", - говорится в заявлении. В заявлении также подчеркивается, что "иудаизирующие проекты" не придадут легитимности оккупации палестинских земель. Хамас также призывает международное сообщество, и в частности ООН, предпринять серьезные и срочные шаги, чтобы остановить "проекты иудаизации", которые, с точки зрения Хамас, приведут к эскалации в регионе. Ранее на прошедшей неделе, израильский вещатель Kan сообщил, что Израиль планирует утвердить более 4500 новых единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу в ближайшие недели, причем более 1000 домов находятся на стадии окончательного утверждения, и в планах еще более 3000 единиц жилья.
https://ria.ru/20230514/izrail-1871699380.html
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в мире, израиль, хамас, оон
В мире, Израиль, Хамас, ООН
ХАМАС осудил расширение израильских поселений на Западном берегу

ХАМАС осудил решение израильских властей построить 4500 единиц жилья на Западном берегу

© AP Photo / Hatem MoussaЧлены движения "Хамас"
Члены движения Хамас - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Члены движения "Хамас". Архивное фото
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ГАЗА, 18 июн — РИА Новости. Движение Хамас в пресс-релизе осудил решение израильских властей построить более 4500 дополнительных единиц жилья в нескольких израильских поселениях на Западном берегу.
"Движение Хамас самым решительным образом осуждает продолжение сионистскими оккупационными властями попыток иудаизации нашей палестинской земли. Последней из которых было одобрение строительства более 4500 дополнительных единиц поселений в нескольких сионистских поселениях на оккупированном Западном берегу", - говорится в заявлении.
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В заявлении также подчеркивается, что "иудаизирующие проекты" не придадут легитимности оккупации палестинских земель. Хамас также призывает международное сообщество, и в частности ООН, предпринять серьезные и срочные шаги, чтобы остановить "проекты иудаизации", которые, с точки зрения Хамас, приведут к эскалации в регионе.
Ранее на прошедшей неделе, израильский вещатель Kan сообщил, что Израиль планирует утвердить более 4500 новых единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу в ближайшие недели, причем более 1000 домов находятся на стадии окончательного утверждения, и в планах еще более 3000 единиц жилья.
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