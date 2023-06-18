https://ria.ru/20230618/karmanov-1878972424.html

Гендиректор ПФКИ рассказал о конкурсе образовательных проектов

Гендиректор ПФКИ рассказал о конкурсе образовательных проектов - РИА Новости, 18.06.2023

Гендиректор ПФКИ рассказал о конкурсе образовательных проектов

Больше всего заявок на конкурсы президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) подано в сфере образовательных и наставнических проектов, на втором месте -... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T10:24

2023-06-18T10:24

2023-06-18T13:42

пмэф-2023

роман карманов

пмэф 2023

пмэф

культура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Больше всего заявок на конкурсы президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) подано в сфере образовательных и наставнических проектов, на втором месте - фестивали, премии и форумы, сообщил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума гендиректор ПФКИ Роман Карманов. "Приоритетов нет, конкурсы проходят в соответствии с тематическими направлениями и типами проектов. Я могу сказать, какие инициативы от творческих команд уже поддержаны - на первом месте у нас образовательные и наставнические проекты, их много. На втором месте фестивали, премии, форумы", - сказал Карманов. По его словам, на третьем месте по числу поданных заявок - креативные индустрии, затем классическое и академическое искусство, а замыкает список восьмое направление - стартапы. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230618/proekty-1878972293.html

https://ria.ru/20221124/karmanov-1833792931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

роман карманов, пмэф 2023, пмэф, культура