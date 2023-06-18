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Гендиректор ПФКИ рассказал о конкурсе образовательных проектов - РИА Новости, 18.06.2023
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10:24 18.06.2023 (обновлено: 13:42 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/karmanov-1878972424.html
Гендиректор ПФКИ рассказал о конкурсе образовательных проектов
Гендиректор ПФКИ рассказал о конкурсе образовательных проектов - РИА Новости, 18.06.2023
Гендиректор ПФКИ рассказал о конкурсе образовательных проектов
Больше всего заявок на конкурсы президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) подано в сфере образовательных и наставнических проектов, на втором месте -... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T10:24
2023-06-18T13:42
пмэф-2023
роман карманов
пмэф 2023
пмэф
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Больше всего заявок на конкурсы президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) подано в сфере образовательных и наставнических проектов, на втором месте - фестивали, премии и форумы, сообщил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума гендиректор ПФКИ Роман Карманов. "Приоритетов нет, конкурсы проходят в соответствии с тематическими направлениями и типами проектов. Я могу сказать, какие инициативы от творческих команд уже поддержаны - на первом месте у нас образовательные и наставнические проекты, их много. На втором месте фестивали, премии, форумы", - сказал Карманов. По его словам, на третьем месте по числу поданных заявок - креативные индустрии, затем классическое и академическое искусство, а замыкает список восьмое направление - стартапы. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230618/proekty-1878972293.html
https://ria.ru/20221124/karmanov-1833792931.html
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роман карманов, пмэф 2023, пмэф, культура
ПМЭФ-2023, Роман Карманов, ПМЭФ 2023, ПМЭФ, Культура
Гендиректор ПФКИ рассказал о конкурсе образовательных проектов

Гендиректор ПФКИ Карманов: больше всего заявок подано на конкурс образовательных проектов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов на ПМЭФ-2023
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов на ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Больше всего заявок на конкурсы президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) подано в сфере образовательных и наставнических проектов, на втором месте - фестивали, премии и форумы, сообщил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума гендиректор ПФКИ Роман Карманов.
"Приоритетов нет, конкурсы проходят в соответствии с тематическими направлениями и типами проектов. Я могу сказать, какие инициативы от творческих команд уже поддержаны - на первом месте у нас образовательные и наставнические проекты, их много. На втором месте фестивали, премии, форумы", - сказал Карманов.
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов на ПМЭФ-2023
Глава ПФКИ рассказал о деятельности фонда
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По его словам, на третьем месте по числу поданных заявок - креативные индустрии, затем классическое и академическое искусство, а замыкает список восьмое направление - стартапы.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов
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