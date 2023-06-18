https://ria.ru/20230618/karmanov-1878972424.html
Гендиректор ПФКИ рассказал о конкурсе образовательных проектов
Гендиректор ПФКИ рассказал о конкурсе образовательных проектов - РИА Новости, 18.06.2023
Гендиректор ПФКИ рассказал о конкурсе образовательных проектов
Больше всего заявок на конкурсы президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) подано в сфере образовательных и наставнических проектов, на втором месте -... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T10:24
2023-06-18T10:24
2023-06-18T13:42
пмэф-2023
роман карманов
пмэф 2023
пмэф
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1878989690_0:89:3292:1941_1920x0_80_0_0_e8b4a289f7a00be59619735f91cae5ce.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Больше всего заявок на конкурсы президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) подано в сфере образовательных и наставнических проектов, на втором месте - фестивали, премии и форумы, сообщил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума гендиректор ПФКИ Роман Карманов. "Приоритетов нет, конкурсы проходят в соответствии с тематическими направлениями и типами проектов. Я могу сказать, какие инициативы от творческих команд уже поддержаны - на первом месте у нас образовательные и наставнические проекты, их много. На втором месте фестивали, премии, форумы", - сказал Карманов. По его словам, на третьем месте по числу поданных заявок - креативные индустрии, затем классическое и академическое искусство, а замыкает список восьмое направление - стартапы. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230618/proekty-1878972293.html
https://ria.ru/20221124/karmanov-1833792931.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1878989690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df543fe7fae7d9197c28bff1c97e7b9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман карманов, пмэф 2023, пмэф, культура
ПМЭФ-2023, Роман Карманов, ПМЭФ 2023, ПМЭФ, Культура
Гендиректор ПФКИ рассказал о конкурсе образовательных проектов
Гендиректор ПФКИ Карманов: больше всего заявок подано на конкурс образовательных проектов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Больше всего заявок на конкурсы президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) подано в сфере образовательных и наставнических проектов, на втором месте - фестивали, премии и форумы, сообщил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума гендиректор ПФКИ Роман Карманов.
"Приоритетов нет, конкурсы проходят в соответствии с тематическими направлениями и типами проектов. Я могу сказать, какие инициативы от творческих команд уже поддержаны - на первом месте у нас образовательные и наставнические проекты, их много. На втором месте фестивали, премии, форумы", - сказал Карманов.
Глава ПФКИ рассказал о деятельности фонда
По его словам, на третьем месте по числу поданных заявок - креативные индустрии, затем классическое и академическое искусство, а замыкает список восьмое направление - стартапы.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Роман Карманов: культурные деятели активно поддерживают ЛНР и ДНР