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Ка-52 уничтожил движущуюся бронетехнику ВСУ ракетами "Вихрь" - РИА Новости, 18.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 18.06.2023 (обновлено: 14:58 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/ka-52-1878979978.html
Ка-52 уничтожил движущуюся бронетехнику ВСУ ракетами "Вихрь"
Ка-52 уничтожил движущуюся бронетехнику ВСУ ракетами "Вихрь" - РИА Новости, 18.06.2023
Ка-52 уничтожил движущуюся бронетехнику ВСУ ракетами "Вихрь"
Минобороны опубликовало видео, как российский вертолет Ка-52 уничтожил движущуюся бронетехнику войск Украины ракетами "Вихрь" на Южнодонецком направлении. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T12:04
2023-06-18T14:58
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, как российский вертолет Ка-52 уничтожил движущуюся бронетехнику войск Украины ракетами "Вихрь" на Южнодонецком направлении. "Экипаж вертолета Ка-52, обнаружив движение бронетранспортеров противника с личным составом, применил управляемые ракеты. В результате удара были уничтожены две единицы бронетехники с экипажами, двигающиеся на большой скорости", — уточнили в ведомстве.В ролике показано, как экипаж ударного вертолета выполняет пуски ракет по двум бронемашинам ВСУ, движущимся по дороге, а затем сопровождает цели в прицел до момента попадания ракет. Оба снаряда поражают технику противника прямым попаданием.
https://ria.ru/20230618/tekhnika-1878971522.html
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Уничтожение бронетранспортеров ВСУ экипажем вертолета Ка-52
Уничтожение бронетранспортеров ВСУ
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Ка-52 "Аллигатор"
Ка-52 уничтожил движущуюся бронетехнику ВСУ ракетами "Вихрь"

Минобороны: Ка-52 уничтожил движущуюся бронетехнику украинских войск ракетами "Вихрь"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, как российский вертолет Ка-52 уничтожил движущуюся бронетехнику войск Украины ракетами "Вихрь" на Южнодонецком направлении.
"Экипаж вертолета Ка-52, обнаружив движение бронетранспортеров противника с личным составом, применил управляемые ракеты. В результате удара были уничтожены две единицы бронетехники с экипажами, двигающиеся на большой скорости", — уточнили в ведомстве.
В ролике показано, как экипаж ударного вертолета выполняет пуски ракет по двум бронемашинам ВСУ, движущимся по дороге, а затем сопровождает цели в прицел до момента попадания ракет.
Оба снаряда поражают технику противника прямым попаданием.
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