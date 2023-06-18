https://ria.ru/20230618/ka-52-1878979978.html

Ка-52 уничтожил движущуюся бронетехнику ВСУ ракетами "Вихрь"

Ка-52 уничтожил движущуюся бронетехнику ВСУ ракетами "Вихрь" - РИА Новости, 18.06.2023

Ка-52 уничтожил движущуюся бронетехнику ВСУ ракетами "Вихрь"

Минобороны опубликовало видео, как российский вертолет Ка-52 уничтожил движущуюся бронетехнику войск Украины ракетами "Вихрь" на Южнодонецком направлении. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T12:04

2023-06-18T12:04

2023-06-18T14:58

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, как российский вертолет Ка-52 уничтожил движущуюся бронетехнику войск Украины ракетами "Вихрь" на Южнодонецком направлении. "Экипаж вертолета Ка-52, обнаружив движение бронетранспортеров противника с личным составом, применил управляемые ракеты. В результате удара были уничтожены две единицы бронетехники с экипажами, двигающиеся на большой скорости", — уточнили в ведомстве.В ролике показано, как экипаж ударного вертолета выполняет пуски ракет по двум бронемашинам ВСУ, движущимся по дороге, а затем сопровождает цели в прицел до момента попадания ракет. Оба снаряда поражают технику противника прямым попаданием.

https://ria.ru/20230618/tekhnika-1878971522.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение бронетранспортеров ВСУ экипажем вертолета Ка-52 Уничтожение бронетранспортеров ВСУ 2023-06-18T12:04 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, ка-52 "аллигатор"