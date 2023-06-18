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Израиль одобрил разработку газового месторождения у побережья сектора Газа - РИА Новости, 18.06.2023
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18:27 18.06.2023 (обновлено: 18:40 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/izrail-1879017080.html
Израиль одобрил разработку газового месторождения у побережья сектора Газа
Израиль одобрил разработку газового месторождения у побережья сектора Газа - РИА Новости, 18.06.2023
Израиль одобрил разработку газового месторождения у побережья сектора Газа
Израиль одобрил разработку месторождения природного газа Gaza Marine у побережья сектора Газа в координации с властями Египта и палестинской национальной... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T18:27
2023-06-18T18:40
в мире
израиль
египет
палестина
ясир арафат
цены на нефть
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Израиль одобрил разработку месторождения природного газа Gaza Marine у побережья сектора Газа в координации с властями Египта и палестинской национальной администрацией (ПНА), о соответствующем решении было объявлено на воскресном заседании кабмина Израиля. "Решение принято в рамках переговорного процесса между Государством Израиль, Египтом и Палестинской автономией с акцентом на развитие палестинской экономики и обеспечение региональной безопасности. Реализация проекта зависит от взаимодействия систем безопасности и прямого диалога с Египтом при координации действий с Палестинской администрацией, а также от завершения работы межминистерского штаба под руководством Совета национальной безопасности", - говорится в сообщении канцелярии израильского премьера. Израильские СМИ отмечают, что реализация проекта по разработке месторождения Gaza Marine принесет в бюджет ПНА миллиарды шекелей. Месторождение Gaza Marine было открыто в 2000 году и провозглашено палестинским лидером Ясиром Арафатом "подарком от Бога" за день до того, как он начал вторую интифаду (палестинское восстание) против Израиля. Из-за продолжающегося конфликта месторождение оставалось нетронутым более двух десятилетий. Израиль, Египет и ПНА возобновили переговоры о разработке газового месторождения в 2022 году. Газовое месторождение, которое находится примерно в 20 милях от побережья Газы, по разным оценкам, насчитывает более 30 миллиардов кубических метров природного газа. Ожидается, что разработкой месторождения займется непосредственно египетская государственная энергетическая компания EGAS. Ожидается, что запасов газа на месторождении более чем достаточно для нужд Палестины, и, таким образом, будет рассмотрен вопрос об экспорте газа за границу.
https://radiosputnik.ria.ru/20230531/gaz-1875318298.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230618/1879000654.html
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в мире, израиль, египет, палестина, ясир арафат, цены на нефть
В мире, Израиль, Египет, Палестина, Ясир Арафат, Цены на нефть
Израиль одобрил разработку газового месторождения у побережья сектора Газа

Кабмин Израиля одобрил разработку газового месторождения Gaza Marine с Египтом и ПНА

© iStock.com / peterspiroКнессет. Иерусалим, Израиль
Кнессет. Иерусалим, Израиль - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© iStock.com / peterspiro
Кнессет. Иерусалим, Израиль . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Израиль одобрил разработку месторождения природного газа Gaza Marine у побережья сектора Газа в координации с властями Египта и палестинской национальной администрацией (ПНА), о соответствующем решении было объявлено на воскресном заседании кабмина Израиля.
"Решение принято в рамках переговорного процесса между Государством Израиль, Египтом и Палестинской автономией с акцентом на развитие палестинской экономики и обеспечение региональной безопасности. Реализация проекта зависит от взаимодействия систем безопасности и прямого диалога с Египтом при координации действий с Палестинской администрацией, а также от завершения работы межминистерского штаба под руководством Совета национальной безопасности", - говорится в сообщении канцелярии израильского премьера.
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Gazprom International: в Бангладеш открыто новое месторождение газа
31 мая, 14:11
Израильские СМИ отмечают, что реализация проекта по разработке месторождения Gaza Marine принесет в бюджет ПНА миллиарды шекелей.
Месторождение Gaza Marine было открыто в 2000 году и провозглашено палестинским лидером Ясиром Арафатом "подарком от Бога" за день до того, как он начал вторую интифаду (палестинское восстание) против Израиля. Из-за продолжающегося конфликта месторождение оставалось нетронутым более двух десятилетий. Израиль, Египет и ПНА возобновили переговоры о разработке газового месторождения в 2022 году.
Газовое месторождение, которое находится примерно в 20 милях от побережья Газы, по разным оценкам, насчитывает более 30 миллиардов кубических метров природного газа. Ожидается, что разработкой месторождения займется непосредственно египетская государственная энергетическая компания EGAS. Ожидается, что запасов газа на месторождении более чем достаточно для нужд Палестины, и, таким образом, будет рассмотрен вопрос об экспорте газа за границу.
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В миреИзраильЕгипетПалестинаЯсир АрафатЦены на нефть
 
 
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