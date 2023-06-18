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Главу МИД Ирана пригласили посетить Исламабад, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.06.2023
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09:02 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/iran-1878965670.html
Главу МИД Ирана пригласили посетить Исламабад, сообщили СМИ
Главу МИД Ирана пригласили посетить Исламабад, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.06.2023
Главу МИД Ирана пригласили посетить Исламабад, сообщили СМИ
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе встречи с первым замглавы МИД Пакистана Асадом Маджидом Ханом оценил уровень отношений двух стран как "хороший и... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T09:02
2023-06-18T09:02
в мире
иран
пакистан
исламабад
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе встречи с первым замглавы МИД Пакистана Асадом Маджидом Ханом оценил уровень отношений двух стран как "хороший и развивающийся". Замглавы МИД Пакистана передал министру иностранных дел Ирана приглашение от его пакистанского коллеги Билавала Зардари посетить Исламабад, передает агентство Tasnim. "Министр иностранных дел нашей страны Амир Абдоллахиан… во время встречи с замминистра иностранных дел Исламской Республики Пакистан Асадом Маджидом Ханом… оценил нынешний уровень отношений как "хороший и развивающийся" и подчеркнул (необходимость – ред.) использования в полной мере потенциала, существующего в отношениях двух стран… В ходе этой встречи замминистра иностранных дел Пакистана передал Амир Абдоллахиану приглашение Билавала Зардари посетить Пакистан", – говорится в сообщении. Глава внешнеполитического ведомства Ирана отметил, что "у Исламской Республики Иран нет никаких ограничений на развитие отношений с Пакистаном", назвав Исламабад "одним из важных звеньев политики добрососедства" Тегерана. Накануне состоялся 12-й раунд переговоров между двумя странами с участием политического советника и замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни и первого замглавы МИД Пакистана Асада Маджида Хана, по результатам которого было принято решение сформировать рабочие комитеты для активизации отношений в сфере политики, экономики и культуры.
https://ria.ru/20230615/soglasheniya-1878231202.html
https://ria.ru/20230607/sotrudnichestvo-1876735856.html
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в мире, иран, пакистан, исламабад, хосейн амир абдоллахиан
В мире, Иран, Пакистан, Исламабад, Хосейн Амир Абдоллахиан
Главу МИД Ирана пригласили посетить Исламабад, сообщили СМИ

Tasnim: глава МИД Ирана получил от пакистанского коллеги приглашение посетить Исламабад

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе встречи с первым замглавы МИД Пакистана Асадом Маджидом Ханом оценил уровень отношений двух стран как "хороший и развивающийся". Замглавы МИД Пакистана передал министру иностранных дел Ирана приглашение от его пакистанского коллеги Билавала Зардари посетить Исламабад, передает агентство Tasnim.
"Министр иностранных дел нашей страны Амир Абдоллахиан… во время встречи с замминистра иностранных дел Исламской Республики Пакистан Асадом Маджидом Ханом… оценил нынешний уровень отношений как "хороший и развивающийся" и подчеркнул (необходимость – ред.) использования в полной мере потенциала, существующего в отношениях двух стран… В ходе этой встречи замминистра иностранных дел Пакистана передал Амир Абдоллахиану приглашение Билавала Зардари посетить Пакистан", – говорится в сообщении.
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Глава внешнеполитического ведомства Ирана отметил, что "у Исламской Республики Иран нет никаких ограничений на развитие отношений с Пакистаном", назвав Исламабад "одним из важных звеньев политики добрососедства" Тегерана.
Накануне состоялся 12-й раунд переговоров между двумя странами с участием политического советника и замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни и первого замглавы МИД Пакистана Асада Маджида Хана, по результатам которого было принято решение сформировать рабочие комитеты для активизации отношений в сфере политики, экономики и культуры.
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