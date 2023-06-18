Главу МИД Ирана пригласили посетить Исламабад, сообщили СМИ
Tasnim: глава МИД Ирана получил от пакистанского коллеги приглашение посетить Исламабад
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе встречи с первым замглавы МИД Пакистана Асадом Маджидом Ханом оценил уровень отношений двух стран как "хороший и развивающийся". Замглавы МИД Пакистана передал министру иностранных дел Ирана приглашение от его пакистанского коллеги Билавала Зардари посетить Исламабад, передает агентство Tasnim.
"Министр иностранных дел нашей страны Амир Абдоллахиан… во время встречи с замминистра иностранных дел Исламской Республики Пакистан Асадом Маджидом Ханом… оценил нынешний уровень отношений как "хороший и развивающийся" и подчеркнул (необходимость – ред.) использования в полной мере потенциала, существующего в отношениях двух стран… В ходе этой встречи замминистра иностранных дел Пакистана передал Амир Абдоллахиану приглашение Билавала Зардари посетить Пакистан", – говорится в сообщении.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана отметил, что "у Исламской Республики Иран нет никаких ограничений на развитие отношений с Пакистаном", назвав Исламабад "одним из важных звеньев политики добрососедства" Тегерана.
Накануне состоялся 12-й раунд переговоров между двумя странами с участием политического советника и замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни и первого замглавы МИД Пакистана Асада Маджида Хана, по результатам которого было принято решение сформировать рабочие комитеты для активизации отношений в сфере политики, экономики и культуры.