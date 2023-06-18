https://ria.ru/20230618/iran-1878965670.html

Главу МИД Ирана пригласили посетить Исламабад, сообщили СМИ

Главу МИД Ирана пригласили посетить Исламабад, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.06.2023

Главу МИД Ирана пригласили посетить Исламабад, сообщили СМИ

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе встречи с первым замглавы МИД Пакистана Асадом Маджидом Ханом оценил уровень отношений двух стран как "хороший и... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T09:02

2023-06-18T09:02

2023-06-18T09:02

в мире

иран

пакистан

исламабад

хосейн амир абдоллахиан

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе встречи с первым замглавы МИД Пакистана Асадом Маджидом Ханом оценил уровень отношений двух стран как "хороший и развивающийся". Замглавы МИД Пакистана передал министру иностранных дел Ирана приглашение от его пакистанского коллеги Билавала Зардари посетить Исламабад, передает агентство Tasnim. "Министр иностранных дел нашей страны Амир Абдоллахиан… во время встречи с замминистра иностранных дел Исламской Республики Пакистан Асадом Маджидом Ханом… оценил нынешний уровень отношений как "хороший и развивающийся" и подчеркнул (необходимость – ред.) использования в полной мере потенциала, существующего в отношениях двух стран… В ходе этой встречи замминистра иностранных дел Пакистана передал Амир Абдоллахиану приглашение Билавала Зардари посетить Пакистан", – говорится в сообщении. Глава внешнеполитического ведомства Ирана отметил, что "у Исламской Республики Иран нет никаких ограничений на развитие отношений с Пакистаном", назвав Исламабад "одним из важных звеньев политики добрососедства" Тегерана. Накануне состоялся 12-й раунд переговоров между двумя странами с участием политического советника и замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни и первого замглавы МИД Пакистана Асада Маджида Хана, по результатам которого было принято решение сформировать рабочие комитеты для активизации отношений в сфере политики, экономики и культуры.

https://ria.ru/20230615/soglasheniya-1878231202.html

https://ria.ru/20230607/sotrudnichestvo-1876735856.html

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исламабад

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, пакистан, исламабад, хосейн амир абдоллахиан