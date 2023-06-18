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Депутат Госдумы рассказала о работе над проектом о народных промыслах - РИА Новости, 18.06.2023
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12:24 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/gosduma-1878982606.html
Депутат Госдумы рассказала о работе над проектом о народных промыслах
Депутат Госдумы рассказала о работе над проектом о народных промыслах - РИА Новости, 18.06.2023
Депутат Госдумы рассказала о работе над проектом о народных промыслах
Комитет ГД по культуре подготовил редакцию законопроекта о поддержке народно-художественных промыслов ко второму чтению, сообщила глава комитета Елена... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T12:24
2023-06-18T12:24
елена ямпольская
госдума рф
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Комитет ГД по культуре подготовил редакцию законопроекта о поддержке народно-художественных промыслов ко второму чтению, сообщила глава комитета Елена Ямпольская в своём телеграм-канале. "На уходящей неделе наш комитет подготовил редакцию законопроекта о поддержке НХП ко второму чтению. Изменений в текст правительства внесено много, начинаем отрабатывать с коллегами", - написала она. Также она отметила, что готов пакет предложений по использованию художественных решений и стилистики промыслов "для формирования национально ориентированной среды". "То есть - чтобы глаз радовался, и узнавал, и отдельно радовался узнаванию", - добавила депутат. Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект, которым вводятся новые понятия, касающиеся народных художественных промыслов. Законопроектом вводятся новые понятия "субъект деятельности в области народных художественных промыслов", "уникальное изделие народных художественных промыслов", "изделие народного художественного промысла признанного художественного достоинства", "типовой образец изделия народных художественных промыслов", "творческое варьирование", а также закрепляется на законодательном уровне сложившаяся практика регистрации образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства.
https://na.ria.ru/20201214/minprosvescheniya-1589169279.html
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елена ямпольская, госдума рф, общество
Елена Ямпольская, Госдума РФ, Общество
Депутат Госдумы рассказала о работе над проектом о народных промыслах

Депутат Ямпольская: в Госдуме подготовили проект о народных промыслах ко второму чтению

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по культуре Елена Ямпольская
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по культуре Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по культуре Елена Ямпольская. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Комитет ГД по культуре подготовил редакцию законопроекта о поддержке народно-художественных промыслов ко второму чтению, сообщила глава комитета Елена Ямпольская в своём телеграм-канале.
"На уходящей неделе наш комитет подготовил редакцию законопроекта о поддержке НХП ко второму чтению. Изменений в текст правительства внесено много, начинаем отрабатывать с коллегами", - написала она.
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Также она отметила, что готов пакет предложений по использованию художественных решений и стилистики промыслов "для формирования национально ориентированной среды".
"То есть - чтобы глаз радовался, и узнавал, и отдельно радовался узнаванию", - добавила депутат.
Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект, которым вводятся новые понятия, касающиеся народных художественных промыслов.
Законопроектом вводятся новые понятия "субъект деятельности в области народных художественных промыслов", "уникальное изделие народных художественных промыслов", "изделие народного художественного промысла признанного художественного достоинства", "типовой образец изделия народных художественных промыслов", "творческое варьирование", а также закрепляется на законодательном уровне сложившаяся практика регистрации образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства.
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