https://ria.ru/20230618/gorkiy-1879006545.html

В Сорренто почтили память Максима Горького

В Сорренто почтили память Максима Горького - РИА Новости, 18.06.2023

В Сорренто почтили память Максима Горького

Памятная церемония в честь Максима Горького состоялась в воскресенье в итальянском городе Сорренто, где великий русский писатель прожил несколько лет, рассказал РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T16:29

2023-06-18T16:29

2023-06-18T16:29

италия

максим горький

в мире

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РИМ, 18 июн – РИА Новости. Памятная церемония в честь Максима Горького состоялась в воскресенье в итальянском городе Сорренто, где великий русский писатель прожил несколько лет, рассказал РИА Новости президент городского Института культуры имени итальянского поэта Торквато Тассо Лучано Руссо. По его словам, День Горького отмечается уже третий раз. В этом году мероприятие вызвало возмущение со стороны представителей многочисленной украинской диаспоры, которые собрались у памятника писателя, чтобы помешать проведению акции. "Они размахивали флагами, кричали и немного нас беспокоили. Их было около 30. Полиция держала их на расстоянии пяти метров", - рассказал Руссо. "Мы говорили только о Горьком. Актриса Анна-Кьяра Сенаторе прочла отрывки из его произведений, президент ассоциации "Горький" Луиджи Марино рассказал, что Горький выступал против проявлений национализма, что они (украинцы) не очень оценили", - сказал собеседник агентства. По его словам, организаторы акции пытались объяснить протестующим, что она носит культурный характер и что политика не касается их деятельности. "Мы занимаемся распространением культуры и предлагали украинцам заняться их инициативами, но они не пошли нам навстречу. Их позиция состоит в манипуляции для того, что они делали", - сказал Руссо. Горький в Сорренто написал "Жизнь Клима Самгина", роман "Дело Артамоновых", воспоминания "Заметки из дневника", а также множество очерков и статей. В Италии классик мировой литературы в общей сложности провел 17 лет, девять из которых он находился в городе на берегу Неаполитанского залива.

https://ria.ru/20220829/dugina-1812831931.html

https://ria.ru/20230527/aktivisty-1874321509.html

италия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

италия, максим горький, в мире