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В Сорренто почтили память Максима Горького - РИА Новости, 18.06.2023
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16:29 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/gorkiy-1879006545.html
В Сорренто почтили память Максима Горького
В Сорренто почтили память Максима Горького - РИА Новости, 18.06.2023
В Сорренто почтили память Максима Горького
Памятная церемония в честь Максима Горького состоялась в воскресенье в итальянском городе Сорренто, где великий русский писатель прожил несколько лет, рассказал РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T16:29
2023-06-18T16:29
италия
максим горький
в мире
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РИМ, 18 июн – РИА Новости. Памятная церемония в честь Максима Горького состоялась в воскресенье в итальянском городе Сорренто, где великий русский писатель прожил несколько лет, рассказал РИА Новости президент городского Института культуры имени итальянского поэта Торквато Тассо Лучано Руссо. По его словам, День Горького отмечается уже третий раз. В этом году мероприятие вызвало возмущение со стороны представителей многочисленной украинской диаспоры, которые собрались у памятника писателя, чтобы помешать проведению акции. "Они размахивали флагами, кричали и немного нас беспокоили. Их было около 30. Полиция держала их на расстоянии пяти метров", - рассказал Руссо. "Мы говорили только о Горьком. Актриса Анна-Кьяра Сенаторе прочла отрывки из его произведений, президент ассоциации "Горький" Луиджи Марино рассказал, что Горький выступал против проявлений национализма, что они (украинцы) не очень оценили", - сказал собеседник агентства. По его словам, организаторы акции пытались объяснить протестующим, что она носит культурный характер и что политика не касается их деятельности. "Мы занимаемся распространением культуры и предлагали украинцам заняться их инициативами, но они не пошли нам навстречу. Их позиция состоит в манипуляции для того, что они делали", - сказал Руссо. Горький в Сорренто написал "Жизнь Клима Самгина", роман "Дело Артамоновых", воспоминания "Заметки из дневника", а также множество очерков и статей. В Италии классик мировой литературы в общей сложности провел 17 лет, девять из которых он находился в городе на берегу Неаполитанского залива.
https://ria.ru/20220829/dugina-1812831931.html
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италия, максим горький, в мире
Италия, Максим Горький, В мире
В Сорренто почтили память Максима Горького

В Сорренто почтили память Максима Горького, несмотря на протесты украинцев

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРусский писатель Максим Горький
Русский писатель Максим Горький - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости
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Русский писатель Максим Горький . Архивное фото
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РИМ, 18 июн – РИА Новости. Памятная церемония в честь Максима Горького состоялась в воскресенье в итальянском городе Сорренто, где великий русский писатель прожил несколько лет, рассказал РИА Новости президент городского Института культуры имени итальянского поэта Торквато Тассо Лучано Руссо.
По его словам, День Горького отмечается уже третий раз. В этом году мероприятие вызвало возмущение со стороны представителей многочисленной украинской диаспоры, которые собрались у памятника писателя, чтобы помешать проведению акции.
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"Они размахивали флагами, кричали и немного нас беспокоили. Их было около 30. Полиция держала их на расстоянии пяти метров", - рассказал Руссо.
«
"Мы говорили только о Горьком. Актриса Анна-Кьяра Сенаторе прочла отрывки из его произведений, президент ассоциации "Горький" Луиджи Марино рассказал, что Горький выступал против проявлений национализма, что они (украинцы) не очень оценили", - сказал собеседник агентства.
По его словам, организаторы акции пытались объяснить протестующим, что она носит культурный характер и что политика не касается их деятельности. "Мы занимаемся распространением культуры и предлагали украинцам заняться их инициативами, но они не пошли нам навстречу. Их позиция состоит в манипуляции для того, что они делали", - сказал Руссо.
Горький в Сорренто написал "Жизнь Клима Самгина", роман "Дело Артамоновых", воспоминания "Заметки из дневника", а также множество очерков и статей. В Италии классик мировой литературы в общей сложности провел 17 лет, девять из которых он находился в городе на берегу Неаполитанского залива.
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