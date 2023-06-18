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Лавров прокомментировал решение Германии признать Россию главной угрозой - РИА Новости, 18.06.2023
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13:27 18.06.2023 (обновлено: 19:13 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/germaniya-1878987457.html
Лавров прокомментировал решение Германии признать Россию главной угрозой
Лавров прокомментировал решение Германии признать Россию главной угрозой - РИА Новости, 18.06.2023
Лавров прокомментировал решение Германии признать Россию главной угрозой
Новая стратегия национальной безопасности Германии, где Москва названа главной угрозой, противоречит логике и интересам Берлина, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T13:27
2023-06-18T19:13
в мире
германия
россия
москва
павел зарубин
сергей лавров
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности Германии, где Москва названа главной угрозой, противоречит логике и интересам Берлина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1"."Мне трудно комментировать действия, высказывания, документы, принимаемые современными германскими политиками. Они не опираются ни на логику, ни на интересы самой Германии и германского народа", — сказал Лавров, комментируя стратегию национальной безопасности ФРГ, где заявлено о том, что Москва стала главной угрозой стране.
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в мире, германия, россия, москва, павел зарубин, сергей лавров
В мире, Германия, Россия, Москва, Павел Зарубин, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал решение Германии признать Россию главной угрозой

Лавров: решение Германии признать Россию угрозой противоречит логике и интересам Берлина

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности Германии, где Москва названа главной угрозой, противоречит логике и интересам Берлина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1".
"Мне трудно комментировать действия, высказывания, документы, принимаемые современными германскими политиками. Они не опираются ни на логику, ни на интересы самой Германии и германского народа", — сказал Лавров, комментируя стратегию национальной безопасности ФРГ, где заявлено о том, что Москва стала главной угрозой стране.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Песков обвинил руководство Германии в следовании в фарватере США
17 июня, 11:00
 
В миреГерманияРоссияМоскваПавел ЗарубинСергей Лавров
 
 
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