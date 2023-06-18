https://ria.ru/20230618/germaniya-1878987457.html

Лавров прокомментировал решение Германии признать Россию главной угрозой

Лавров прокомментировал решение Германии признать Россию главной угрозой - РИА Новости, 18.06.2023

Лавров прокомментировал решение Германии признать Россию главной угрозой

Новая стратегия национальной безопасности Германии, где Москва названа главной угрозой, противоречит логике и интересам Берлина, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T13:27

2023-06-18T13:27

2023-06-18T19:13

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павел зарубин

сергей лавров

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности Германии, где Москва названа главной угрозой, противоречит логике и интересам Берлина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1"."Мне трудно комментировать действия, высказывания, документы, принимаемые современными германскими политиками. Они не опираются ни на логику, ни на интересы самой Германии и германского народа", — сказал Лавров, комментируя стратегию национальной безопасности ФРГ, где заявлено о том, что Москва стала главной угрозой стране.

https://ria.ru/20230617/germaniya-1878851099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, россия, москва, павел зарубин, сергей лавров