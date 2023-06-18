https://ria.ru/20230618/germaniya-1878987457.html
Лавров прокомментировал решение Германии признать Россию главной угрозой
Лавров прокомментировал решение Германии признать Россию главной угрозой - РИА Новости, 18.06.2023
Лавров прокомментировал решение Германии признать Россию главной угрозой
Новая стратегия национальной безопасности Германии, где Москва названа главной угрозой, противоречит логике и интересам Берлина, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T13:27
2023-06-18T13:27
2023-06-18T19:13
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности Германии, где Москва названа главной угрозой, противоречит логике и интересам Берлина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1"."Мне трудно комментировать действия, высказывания, документы, принимаемые современными германскими политиками. Они не опираются ни на логику, ни на интересы самой Германии и германского народа", — сказал Лавров, комментируя стратегию национальной безопасности ФРГ, где заявлено о том, что Москва стала главной угрозой стране.
https://ria.ru/20230617/germaniya-1878851099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров прокомментировал решение Германии признать Россию главной угрозой
Лавров: решение Германии признать Россию угрозой противоречит логике и интересам Берлина