https://ria.ru/20230618/forum-1879035671.html

Глава "Росмолодежи" сообщила о конкурсе на участие в форуме "Шум"

Глава "Росмолодежи" сообщила о конкурсе на участие в форуме "Шум" - РИА Новости, 18.06.2023

Глава "Росмолодежи" сообщила о конкурсе на участие в форуме "Шум"

Конкурс на Всероссийский форум "Шум" в Калининграде составил 11 человек на место, мероприятие проходит всего второй год, сообщила глава Росмолодежи Ксения... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T23:41

2023-06-18T23:41

2023-06-18T23:45

общество

калининград

ксения разуваева

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КАЛИНИНГРАД, 18 июн - РИА Новости. Конкурс на Всероссийский форум "Шум" в Калининграде составил 11 человек на место, мероприятие проходит всего второй год, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. Всероссийский форум "Шум" объединил 550 молодых блогеров, фотографов, видеографов, авторов текстов, сценаристов, маркетологов, журналистов и других специалистов индустрии. Также будет около 100 участников деловой программы, сообщили в пресс-службе форума. Мероприятие продлится до 24 июня. "Форум проходит всего второй год, но за этот короткий срок он стал одним из самых востребованных, одним из самых ярких. И на участие в этом конкурсе стояло 11 человек на место", - сказала Разуваева на открытии форума. Она подчеркнула, что на форуме присутствуют самые яркие журналисты и представители сферы медиа со всей страны.В свою очередь, председатель правления Движения первых Григорий Гуров сообщил, что конкурс на тематические смены движения в лагерях составил 25 человек на место.

https://ria.ru/20230618/forum-1879034446.html

калининград

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общество, калининград, ксения разуваева