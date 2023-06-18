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"Не ожидала". Британская журналистка удивилась жизни в России под санкциями
"Не ожидала". Британская журналистка удивилась жизни в России под санкциями - РИА Новости, 18.06.2023
"Не ожидала". Британская журналистка удивилась жизни в России под санкциями
Российская экономика успешно справляется с санкциями, а победить ее быстро невозможно, заявила корреспондент Диана Мэгней в эфире Sky News. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T04:00
2023-06-18T04:00
2023-06-18T04:00
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российская экономика успешно справляется с санкциями, а победить ее быстро невозможно, заявила корреспондент Диана Мэгней в эфире Sky News."Здесь до сих пор остается западный бизнес, чего я никак не ожидала, когда начался конфликт", — подытожила Мэгней.Она добавила, что Россия прекрасно справляется с ограничительными мерами. Так, например, Inditex, компания, владеющая брендом Zara, открыла магазины с российскими названиями, в которых "вероятнее всего, продаются произведенные в России товары".После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже десять пакетов ограничительных мер.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20230616/sanktsii-1878726351.html
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цены на нефть, россия, москва, украина, владимир путин, inditex, zara, в мире
Цены на нефть, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Inditex, Zara, В мире
"Не ожидала". Британская журналистка удивилась жизни в России под санкциями
Корреспондент Sky News Мэгней: западный бизнес продолжает оставаться в России