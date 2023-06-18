https://ria.ru/20230618/ekonomika-1878952315.html

"Не ожидала". Британская журналистка удивилась жизни в России под санкциями

"Не ожидала". Британская журналистка удивилась жизни в России под санкциями - РИА Новости, 18.06.2023

"Не ожидала". Британская журналистка удивилась жизни в России под санкциями

Российская экономика успешно справляется с санкциями, а победить ее быстро невозможно, заявила корреспондент Диана Мэгней в эфире Sky News. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T04:00

2023-06-18T04:00

2023-06-18T04:00

цены на нефть

россия

москва

украина

владимир путин

inditex

zara

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786746788_0:0:3208:1804_1920x0_80_0_0_f51dadf490470bf9264f0332a787e6e5.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российская экономика успешно справляется с санкциями, а победить ее быстро невозможно, заявила корреспондент Диана Мэгней в эфире Sky News."Здесь до сих пор остается западный бизнес, чего я никак не ожидала, когда начался конфликт", — подытожила Мэгней.Она добавила, что Россия прекрасно справляется с ограничительными мерами. Так, например, Inditex, компания, владеющая брендом Zara, открыла магазины с российскими названиями, в которых "вероятнее всего, продаются произведенные в России товары".После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже десять пакетов ограничительных мер.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20230616/sanktsii-1878726351.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, россия, москва, украина, владимир путин, inditex, zara, в мире