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"Не ожидала". Британская журналистка удивилась жизни в России под санкциями - РИА Новости, 18.06.2023
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04:00 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/ekonomika-1878952315.html
"Не ожидала". Британская журналистка удивилась жизни в России под санкциями
"Не ожидала". Британская журналистка удивилась жизни в России под санкциями - РИА Новости, 18.06.2023
"Не ожидала". Британская журналистка удивилась жизни в России под санкциями
Российская экономика успешно справляется с санкциями, а победить ее быстро невозможно, заявила корреспондент Диана Мэгней в эфире Sky News. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T04:00
2023-06-18T04:00
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российская экономика успешно справляется с санкциями, а победить ее быстро невозможно, заявила корреспондент Диана Мэгней в эфире Sky News."Здесь до сих пор остается западный бизнес, чего я никак не ожидала, когда начался конфликт", — подытожила Мэгней.Она добавила, что Россия прекрасно справляется с ограничительными мерами. Так, например, Inditex, компания, владеющая брендом Zara, открыла магазины с российскими названиями, в которых "вероятнее всего, продаются произведенные в России товары".После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже десять пакетов ограничительных мер.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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цены на нефть, россия, москва, украина, владимир путин, inditex, zara, в мире
Цены на нефть, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Inditex, Zara, В мире
"Не ожидала". Британская журналистка удивилась жизни в России под санкциями

Корреспондент Sky News Мэгней: западный бизнес продолжает оставаться в России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛюди в парке "Зарядье" в Москве
Люди в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Люди в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российская экономика успешно справляется с санкциями, а победить ее быстро невозможно, заявила корреспондент Диана Мэгней в эфире Sky News.
"Здесь до сих пор остается западный бизнес, чего я никак не ожидала, когда начался конфликт", — подытожила Мэгней.
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Она добавила, что Россия прекрасно справляется с ограничительными мерами. Так, например, Inditex, компания, владеющая брендом Zara, открыла магазины с российскими названиями, в которых "вероятнее всего, продаются произведенные в России товары".
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже десять пакетов ограничительных мер.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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