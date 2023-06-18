https://ria.ru/20230618/dtp-1878999938.html

В Анталье автобус с россиянами попал в ДТП

В Анталье автобус с россиянами попал в ДТП - РИА Новости, 18.06.2023

В Анталье автобус с россиянами попал в ДТП

В Анталье пять россиян получили травмы при ДТП с автобусом, сообщило генконсульство России в телеграм-канале. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T15:22

2023-06-18T15:22

2023-06-18T18:18

туризм

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анталья (провинция)

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АНКАРА, 18 июн — РИА Новости. В Анталье пять россиян получили травмы при ДТП с автобусом, сообщило генконсульство России в телеграм-канале."Семнадцатого июня 2023 года в районе Манавгат (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего из Аланьи в аэропорт группу из 25 российских туристов. В результате столкновения с припаркованным у обочины эвакуатором погиб водитель автобуса", — сообщает генконсульство в телеграм-канале.Пострадавших госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь. Жизням туристов ничего не угрожает.Обстоятельства ДТП выясняются.Генконсульство поддерживает контакт с местными властями, администрацией больниц, страховыми агентствами и представителями туроператоров.

https://ria.ru/20230616/zemletryasenie-1878613121.html

анталья (провинция)

аланья (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, анталья (провинция), аланья (город)