https://ria.ru/20230618/donetsk-1879027550.html
ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов за полтора часа
ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов за полтора часа - РИА Новости, 18.06.2023
ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов за полтора часа
Украинские войска за полтора часа выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в представительстве... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T20:45
2023-06-18T20:45
2023-06-18T20:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
сцкк
нато
кировский район
петровский район
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18:30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 20:00 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230618/donetsk-1879010277.html
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в мире, донецк, сцкк, нато, кировский район, петровский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, СЦКК, НАТО, Кировский район, Петровский район
ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов за полтора часа
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов за полтора часа