https://ria.ru/20230618/donetsk-1879027550.html

ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов за полтора часа

ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов за полтора часа - РИА Новости, 18.06.2023

ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов за полтора часа

Украинские войска за полтора часа выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в представительстве... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T20:45

2023-06-18T20:45

2023-06-18T20:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

сцкк

нато

кировский район

петровский район

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18:30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 20:00 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230618/donetsk-1879010277.html

донецк

кировский район

петровский район

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в мире, донецк, сцкк, нато, кировский район, петровский район