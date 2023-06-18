https://ria.ru/20230618/donetsk-1878993150.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранена женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 18.06.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранена женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T14:10
2023-06-18T14:10
2023-06-18T14:10
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
кировский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 июня по состоянию на 12.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): по улице Ахматовой, 18 ранена женщина 1962 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало, что украинские войска с 10.35 по 12.15 обстреляли Донецк, выпустив 41 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров. Под огнем оказались Кировский, Киевский, Петровский и Куйбышевский районы города.
https://ria.ru/20230618/obstrely-1878951166.html
донецк
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, кировский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранена женщина
В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ ранена мирная жительница