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При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 18.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/donetsk-1878993150.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранена женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 18.06.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранена женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T14:10
2023-06-18T14:10
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
кировский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 июня по состоянию на 12.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): по улице Ахматовой, 18 ранена женщина 1962 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало, что украинские войска с 10.35 по 12.15 обстреляли Донецк, выпустив 41 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров. Под огнем оказались Кировский, Киевский, Петровский и Куйбышевский районы города.
https://ria.ru/20230618/obstrely-1878951166.html
донецк
донецкая народная республика
кировский район
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донецк, донецкая народная республика, кировский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранена женщина

В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ ранена мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 июня по состоянию на 12.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): по улице Ахматовой, 18 ранена женщина 1962 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало, что украинские войска с 10.35 по 12.15 обстреляли Донецк, выпустив 41 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров. Под огнем оказались Кировский, Киевский, Петровский и Куйбышевский районы города.
Жилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
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Вчера, 03:12
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКировский районСЦККПроисшествия
 
 
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