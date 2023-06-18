https://ria.ru/20230618/domogatelstva-1878962084.html

Женщины-делегаты заявили о домогательствах на конференции ООН, пишут СМИ

Женщины-делегаты заявили о домогательствах на конференции ООН, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2023

Женщины-делегаты заявили о домогательствах на конференции ООН, пишут СМИ

Женщины-делегаты заявили о домогательствах и оскорблениях на конференции ООН по изменению климата со стороны делегатов-мужчин в преддверии 28-го климатического... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T08:30

2023-06-18T08:30

2023-06-18T08:30

в мире

антониу гутерреш

оон

дубай

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Женщины-делегаты заявили о домогательствах и оскорблениях на конференции ООН по изменению климата со стороны делегатов-мужчин в преддверии 28-го климатического саммита в Дубае, пишет газета Financial Times со ссылкой на делегатов прошлогодней конференции. Газета сообщает, что делегаты от Мексики, США, Великобритании, Германии, Перу и Канады входят в число представителей двух десятков стран, которые обратились к организаторам конференции с просьбой "обратить особое внимание на то, как обращаются с женщинами-участниками переговоров" после случаев сексуальных домогательств и оскорблений на конференции ООН по изменению климата в 2022 году (COP27). Газета приводит заявление главы делегации от Мексики Камилы Сепеды о том, что в прошлом году она подверглась домогательствам по стороны делегата, который отправлял ей неприемлемые сообщения. Также со ссылкой на источник газета сообщает, что официально сообщалось и о других случаях сексуальных домогательств на прошлогодней конференции. Financial Times отмечает, что это не первая трудность, с которой столкнулись организаторы климатической конференции ООН, которая должна пройти в ноябре этого года в ОАЭ (COP28). Газета сообщает, что на этой неделе генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил, что переговоры по климату "подрываются корыстными интересами" представителей нефтегазовой отрасли. Отмечается, что организаторы конференции отказались от комментариев.

https://ria.ru/20230615/znamenitosti-1878286487.html

дубай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, антониу гутерреш, оон, дубай