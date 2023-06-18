Женщины-делегаты заявили о домогательствах на конференции ООН, пишут СМИ
FT: женщины-делегаты заявили о домогательствах на конференции ООН по изменению климата
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Женщины-делегаты заявили о домогательствах и оскорблениях на конференции ООН по изменению климата со стороны делегатов-мужчин в преддверии 28-го климатического саммита в Дубае, пишет газета Financial Times со ссылкой на делегатов прошлогодней конференции.
Газета сообщает, что делегаты от Мексики, США, Великобритании, Германии, Перу и Канады входят в число представителей двух десятков стран, которые обратились к организаторам конференции с просьбой "обратить особое внимание на то, как обращаются с женщинами-участниками переговоров" после случаев сексуальных домогательств и оскорблений на конференции ООН по изменению климата в 2022 году (COP27).
Газета приводит заявление главы делегации от Мексики Камилы Сепеды о том, что в прошлом году она подверглась домогательствам по стороны делегата, который отправлял ей неприемлемые сообщения. Также со ссылкой на источник газета сообщает, что официально сообщалось и о других случаях сексуальных домогательств на прошлогодней конференции.
Financial Times отмечает, что это не первая трудность, с которой столкнулись организаторы климатической конференции ООН, которая должна пройти в ноябре этого года в ОАЭ (COP28). Газета сообщает, что на этой неделе генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил, что переговоры по климату "подрываются корыстными интересами" представителей нефтегазовой отрасли.
Отмечается, что организаторы конференции отказались от комментариев.