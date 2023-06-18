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Женщины-делегаты заявили о домогательствах на конференции ООН, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2023
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08:30 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/domogatelstva-1878962084.html
Женщины-делегаты заявили о домогательствах на конференции ООН, пишут СМИ
Женщины-делегаты заявили о домогательствах на конференции ООН, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2023
Женщины-делегаты заявили о домогательствах на конференции ООН, пишут СМИ
Женщины-делегаты заявили о домогательствах и оскорблениях на конференции ООН по изменению климата со стороны делегатов-мужчин в преддверии 28-го климатического... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T08:30
2023-06-18T08:30
в мире
антониу гутерреш
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Женщины-делегаты заявили о домогательствах и оскорблениях на конференции ООН по изменению климата со стороны делегатов-мужчин в преддверии 28-го климатического саммита в Дубае, пишет газета Financial Times со ссылкой на делегатов прошлогодней конференции. Газета сообщает, что делегаты от Мексики, США, Великобритании, Германии, Перу и Канады входят в число представителей двух десятков стран, которые обратились к организаторам конференции с просьбой "обратить особое внимание на то, как обращаются с женщинами-участниками переговоров" после случаев сексуальных домогательств и оскорблений на конференции ООН по изменению климата в 2022 году (COP27). Газета приводит заявление главы делегации от Мексики Камилы Сепеды о том, что в прошлом году она подверглась домогательствам по стороны делегата, который отправлял ей неприемлемые сообщения. Также со ссылкой на источник газета сообщает, что официально сообщалось и о других случаях сексуальных домогательств на прошлогодней конференции. Financial Times отмечает, что это не первая трудность, с которой столкнулись организаторы климатической конференции ООН, которая должна пройти в ноябре этого года в ОАЭ (COP28). Газета сообщает, что на этой неделе генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил, что переговоры по климату "подрываются корыстными интересами" представителей нефтегазовой отрасли. Отмечается, что организаторы конференции отказались от комментариев.
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в мире, антониу гутерреш, оон, дубай
В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Дубай
Женщины-делегаты заявили о домогательствах на конференции ООН, пишут СМИ

FT: женщины-делегаты заявили о домогательствах на конференции ООН по изменению климата

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Женщины-делегаты заявили о домогательствах и оскорблениях на конференции ООН по изменению климата со стороны делегатов-мужчин в преддверии 28-го климатического саммита в Дубае, пишет газета Financial Times со ссылкой на делегатов прошлогодней конференции.
Газета сообщает, что делегаты от Мексики, США, Великобритании, Германии, Перу и Канады входят в число представителей двух десятков стран, которые обратились к организаторам конференции с просьбой "обратить особое внимание на то, как обращаются с женщинами-участниками переговоров" после случаев сексуальных домогательств и оскорблений на конференции ООН по изменению климата в 2022 году (COP27).
Газета приводит заявление главы делегации от Мексики Камилы Сепеды о том, что в прошлом году она подверглась домогательствам по стороны делегата, который отправлял ей неприемлемые сообщения. Также со ссылкой на источник газета сообщает, что официально сообщалось и о других случаях сексуальных домогательств на прошлогодней конференции.
Financial Times отмечает, что это не первая трудность, с которой столкнулись организаторы климатической конференции ООН, которая должна пройти в ноябре этого года в ОАЭ (COP28). Газета сообщает, что на этой неделе генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил, что переговоры по климату "подрываются корыстными интересами" представителей нефтегазовой отрасли.
Отмечается, что организаторы конференции отказались от комментариев.
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