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В дагестанском Буйнакске град повредил более двух тысяч домов - РИА Новости, 18.06.2023
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23:55 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/dagestan-1879035965.html
В дагестанском Буйнакске град повредил более двух тысяч домов
В дагестанском Буйнакске град повредил более двух тысяч домов - РИА Новости, 18.06.2023
В дагестанском Буйнакске град повредил более двух тысяч домов
Свыше двух тысяч частных и высотных домов, а также более 20 образовательных учреждений повреждены в дагестанском Буйнакске в результате ливней с градом,... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T23:55
2023-06-18T23:55
происшествия
буйнакск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 18 июн - РИА Новости. Свыше двух тысяч частных и высотных домов, а также более 20 образовательных учреждений повреждены в дагестанском Буйнакске в результате ливней с градом, выпавших 17 июня, сообщили в пресс-службе правительства республики. "По словам мэра города Исламудина Нургудаева, в Буйнакске в целях определения числа пострадавших домой и оценки ущерба созданы 25 межведомственных групп для подворовых обходов. По предварительным данным, повреждения получили более двух тысяч частных домовладений, 33 жилых высотных дома, семь школ, 14 детсадов", – говорится в сообщении. В воскресенье премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил дома жителей Буйнакска, пострадавшие в результате стихии. В основном из-за града в домах повреждены крыши, а из-за образовавшихся трещин затопило комнаты, испортилась мебель. По словам Абдулмуслимова, на уровне республики будет создана комиссия по оценке ущерба. В субботу, 17 июня, пресс-служба главного управления МЧС России по республике сообщала о повреждениях в Буйнакске кровли домов и автомобили в результате ливней с градом.
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происшествия, буйнакск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Буйнакск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В дагестанском Буйнакске град повредил более двух тысяч домов

В дагестанском Буйнакске ливни с градом повредили свыше двух тысяч домов

© Фото : Бельбекская долина. Крым/Татьяна КрыловаПоследствия ливней
Последствия ливней - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Фото : Бельбекская долина. Крым/Татьяна Крылова
Последствия ливней . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 18 июн - РИА Новости. Свыше двух тысяч частных и высотных домов, а также более 20 образовательных учреждений повреждены в дагестанском Буйнакске в результате ливней с градом, выпавших 17 июня, сообщили в пресс-службе правительства республики.
"По словам мэра города Исламудина Нургудаева, в Буйнакске в целях определения числа пострадавших домой и оценки ущерба созданы 25 межведомственных групп для подворовых обходов. По предварительным данным, повреждения получили более двух тысяч частных домовладений, 33 жилых высотных дома, семь школ, 14 детсадов", – говорится в сообщении.
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8 июня, 11:55
В воскресенье премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил дома жителей Буйнакска, пострадавшие в результате стихии. В основном из-за града в домах повреждены крыши, а из-за образовавшихся трещин затопило комнаты, испортилась мебель. По словам Абдулмуслимова, на уровне республики будет создана комиссия по оценке ущерба.
В субботу, 17 июня, пресс-служба главного управления МЧС России по республике сообщала о повреждениях в Буйнакске кровли домов и автомобили в результате ливней с градом.
 
ПроисшествияБуйнакскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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