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В Челябинске возбудили дело против мужчины, убившего свою дочь - РИА Новости, 18.06.2023
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08:20 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/chelyabinsk-1878961626.html
В Челябинске возбудили дело против мужчины, убившего свою дочь
В Челябинске возбудили дело против мужчины, убившего свою дочь - РИА Новости, 18.06.2023
В Челябинске возбудили дело против мужчины, убившего свою дочь
Уголовное дело расследуют в Челябинске после убийства девочки, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T08:20
2023-06-18T08:20
происшествия
челябинск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн – РИА Новости. Уголовное дело расследуют в Челябинске после убийства девочки, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, 17 июня в квартире дома по улице Медгородок в Челябинске нашли тело девочки 2014 года рождения с ножевыми ранениями шеи. Предварительно установлено, что подозреваемый в убийстве – отец девочки, который после преступления пытался покончить собой, его госпитализировали, он находится в бессознательном состоянии. Источник добавил, что мать девочки в это время работала посуточно. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). "Уголовное дело расследуется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в СУСК. В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости добавили, что расследование уголовного дела поставлено в надзором органе на контроль.
https://ria.ru/20230108/ubiystvo-1843455551.html
https://ria.ru/20230526/ufa-1874363895.html
челябинск
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Дарья Буймова
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происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинске возбудили дело против мужчины, убившего свою дочь

В Челябинске возбудили дело против мужчины, зарезавшего свою девятилетнюю дочь

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн – РИА Новости. Уголовное дело расследуют в Челябинске после убийства девочки, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, 17 июня в квартире дома по улице Медгородок в Челябинске нашли тело девочки 2014 года рождения с ножевыми ранениями шеи. Предварительно установлено, что подозреваемый в убийстве – отец девочки, который после преступления пытался покончить собой, его госпитализировали, он находится в бессознательном состоянии. Источник добавил, что мать девочки в это время работала посуточно. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
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"Уголовное дело расследуется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в СУСК.
В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости добавили, что расследование уголовного дела поставлено в надзором органе на контроль.
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ПроисшествияЧелябинскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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