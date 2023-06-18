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Американские конгрессмены призвали Блинкена к провокации против Китая
Американские конгрессмены призвали Блинкена к провокации против Китая - РИА Новости, 18.06.2023
Американские конгрессмены призвали Блинкена к провокации против Китая
Несколько членов палаты представителей конгресса США выступили с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену, чтобы он посетил Тайвань после своего визита в Китай,... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T21:31
2023-06-18T21:31
2023-06-18T21:31
в мире
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энтони блинкен
скотт перри
цинь ган
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Несколько членов палаты представителей конгресса США выступили с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену, чтобы он посетил Тайвань после своего визита в Китай, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.Представители республиканской партии США Том Тиффани, Скотт Перри, Нэнси Мейс, Байрон Дональдс, Дэн Креншоу, Энди Оглс и Ирл Картер настаивают на том, чтобы госсекретарь рассмотрел возможность визита на Тайвань."Самым важным станет направление ясного сигнала, что США не нужно разрешение Коммунистической партии Китая, чтобы встречаться с друзьями и союзниками на Тайване или где-либо еще", — заявили конгрессмены.В воскресенье на встрече с Энтони Блинкеном глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что отношения Пекина и Вашингтона достигли самого низкого уровня в истории.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, сша, энтони блинкен, скотт перри, цинь ган
В мире, Китай, Тайвань, США, Энтони Блинкен, Скотт Перри, Цинь Ган
Американские конгрессмены призвали Блинкена к провокации против Китая
Группа конгрессменов США призвала Блинкена поехать на Тайвань после визита в Китай