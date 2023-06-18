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Американские конгрессмены призвали Блинкена к провокации против Китая - РИА Новости, 18.06.2023
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21:31 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/blinken-1879029787.html
Американские конгрессмены призвали Блинкена к провокации против Китая
Американские конгрессмены призвали Блинкена к провокации против Китая - РИА Новости, 18.06.2023
Американские конгрессмены призвали Блинкена к провокации против Китая
Несколько членов палаты представителей конгресса США выступили с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену, чтобы он посетил Тайвань после своего визита в Китай,... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T21:31
2023-06-18T21:31
в мире
китай
тайвань
сша
энтони блинкен
скотт перри
цинь ган
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Несколько членов палаты представителей конгресса США выступили с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену, чтобы он посетил Тайвань после своего визита в Китай, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.Представители республиканской партии США Том Тиффани, Скотт Перри, Нэнси Мейс, Байрон Дональдс, Дэн Креншоу, Энди Оглс и Ирл Картер настаивают на том, чтобы госсекретарь рассмотрел возможность визита на Тайвань."Самым важным станет направление ясного сигнала, что США не нужно разрешение Коммунистической партии Китая, чтобы встречаться с друзьями и союзниками на Тайване или где-либо еще", — заявили конгрессмены.В воскресенье на встрече с Энтони Блинкеном глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что отношения Пекина и Вашингтона достигли самого низкого уровня в истории.
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в мире, китай, тайвань, сша, энтони блинкен, скотт перри, цинь ган
В мире, Китай, Тайвань, США, Энтони Блинкен, Скотт Перри, Цинь Ган
Американские конгрессмены призвали Блинкена к провокации против Китая

Группа конгрессменов США призвала Блинкена поехать на Тайвань после визита в Китай

© AP PhotoГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Несколько членов палаты представителей конгресса США выступили с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену, чтобы он посетил Тайвань после своего визита в Китай, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.
Представители республиканской партии США Том Тиффани, Скотт Перри, Нэнси Мейс, Байрон Дональдс, Дэн Креншоу, Энди Оглс и Ирл Картер настаивают на том, чтобы госсекретарь рассмотрел возможность визита на Тайвань.
«
"Самым важным станет направление ясного сигнала, что США не нужно разрешение Коммунистической партии Китая, чтобы встречаться с друзьями и союзниками на Тайване или где-либо еще", — заявили конгрессмены.
В воскресенье на встрече с Энтони Блинкеном глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что отношения Пекина и Вашингтона достигли самого низкого уровня в истории.
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В миреКитайТайваньСШАЭнтони БлинкенСкотт ПерриЦинь Ган
 
 
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