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Американские конгрессмены призвали Блинкена к провокации против Китая

Американские конгрессмены призвали Блинкена к провокации против Китая - РИА Новости, 18.06.2023

Американские конгрессмены призвали Блинкена к провокации против Китая

Несколько членов палаты представителей конгресса США выступили с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену, чтобы он посетил Тайвань после своего визита в Китай,... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T21:31

2023-06-18T21:31

2023-06-18T21:31

в мире

китай

тайвань

сша

энтони блинкен

скотт перри

цинь ган

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Несколько членов палаты представителей конгресса США выступили с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену, чтобы он посетил Тайвань после своего визита в Китай, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.Представители республиканской партии США Том Тиффани, Скотт Перри, Нэнси Мейс, Байрон Дональдс, Дэн Креншоу, Энди Оглс и Ирл Картер настаивают на том, чтобы госсекретарь рассмотрел возможность визита на Тайвань."Самым важным станет направление ясного сигнала, что США не нужно разрешение Коммунистической партии Китая, чтобы встречаться с друзьями и союзниками на Тайване или где-либо еще", — заявили конгрессмены.В воскресенье на встрече с Энтони Блинкеном глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что отношения Пекина и Вашингтона достигли самого низкого уровня в истории.

https://ria.ru/20230615/vizit-1878284864.html

китай

тайвань

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Ольга Матыс

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Ольга Матыс

в мире, китай, тайвань, сша, энтони блинкен, скотт перри, цинь ган