https://ria.ru/20230618/bespilotniki-1878996190.html

Власти стимулируют промышленность на разработку БПЛА, заявил Путин

Власти стимулируют промышленность на разработку БПЛА, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2023

Власти стимулируют промышленность на разработку БПЛА, заявил Путин

Власти РФ сегодня стимулируют военную промышленность для разработки беспилотников, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T14:42

2023-06-18T14:42

2023-06-18T14:48

владимир путин

россия

беспилотники

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн - РИА Новости. Власти РФ сегодня стимулируют военную промышленность для разработки беспилотников, заявил президент России Владимир Путин.Журналист Евгений Поддубный в ходе беседы президента с военкорами, кадры которой показаны в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1", попросил больше стимулировать военную промышленность для разработки беспилотников."Мы делаем это", - отреагировал Путин.

https://ria.ru/20230617/bespilotniki-1878858559.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, беспилотники