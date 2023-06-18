https://ria.ru/20230618/bespilotniki-1878996190.html
Власти стимулируют промышленность на разработку БПЛА, заявил Путин
Власти стимулируют промышленность на разработку БПЛА, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2023
Власти стимулируют промышленность на разработку БПЛА, заявил Путин
Власти РФ сегодня стимулируют военную промышленность для разработки беспилотников, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T14:42
2023-06-18T14:42
2023-06-18T14:48
владимир путин
россия
беспилотники
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн - РИА Новости. Власти РФ сегодня стимулируют военную промышленность для разработки беспилотников, заявил президент России Владимир Путин.Журналист Евгений Поддубный в ходе беседы президента с военкорами, кадры которой показаны в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1", попросил больше стимулировать военную промышленность для разработки беспилотников."Мы делаем это", - отреагировал Путин.
https://ria.ru/20230617/bespilotniki-1878858559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, беспилотники
Владимир Путин, Россия, Беспилотники
Власти стимулируют промышленность на разработку БПЛА, заявил Путин
Путин заявил о стимулировании военной промышленности на разработку беспилотников