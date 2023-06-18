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Авиация нанесла восемь ударов по противнику на Купянском направлении - РИА Новости, 18.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 18.06.2023 (обновлено: 09:21 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/aviatsiya-1878953958.html
Авиация нанесла восемь ударов по противнику на Купянском направлении
Авиация нанесла восемь ударов по противнику на Купянском направлении - РИА Новости, 18.06.2023
Авиация нанесла восемь ударов по противнику на Купянском направлении
На Купянском направлении российская авиация нанесла восемь ударов по украинским войскам, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Запад"... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T05:03
2023-06-18T09:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
ми-28
су-25
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. На Купянском направлении российская авиация нанесла восемь ударов по украинским войскам, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский. "Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады теробороны", — уточнил он.По словам офицера, около Староверовки ракетные войска группировки "Запад" ударили из системы залпового огня "Торнадо-С" по боевикам 14-й отдельной механизированной бригады, в том числе по ее вооружению, военной и специальной технике.В полосе обороны 1-й танковой армии артиллерия российской группировки вскрыла и уничтожила диверсионно-разведывательную группу из состава 32-й отдельной механизированной бригады, а также сорвала три попытки провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях около Берестового и Стельмаховки.Кроме этого, около населенного пункта Кисловка российские войска применили минометы "Сани" и танки Т-72Б3 по позициям противника, общие потери которого оказались соизмеримы со взводом. Также ликвидированы один БТР и грузовой автомобиль, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230617/vretolet-1878878155.html
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вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28, су-25, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28, Су-25, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Авиация нанесла восемь ударов по противнику на Купянском направлении

Минобороны: авиация нанесла восемь ударов по противнику на Купянском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 группировки "Юг" в небе в зоне проведения специальной военной операции
Ударный вертолет Ка-52 группировки Юг в небе в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости
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Ударный вертолет Ка-52 группировки "Юг" в небе в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. На Купянском направлении российская авиация нанесла восемь ударов по украинским войскам, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский.
"Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады теробороны", — уточнил он.
По словам офицера, около Староверовки ракетные войска группировки "Запад" ударили из системы залпового огня "Торнадо-С" по боевикам 14-й отдельной механизированной бригады, в том числе по ее вооружению, военной и специальной технике.
В полосе обороны 1-й танковой армии артиллерия российской группировки вскрыла и уничтожила диверсионно-разведывательную группу из состава 32-й отдельной механизированной бригады, а также сорвала три попытки провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях около Берестового и Стельмаховки.
Кроме этого, около населенного пункта Кисловка российские войска применили минометы "Сани" и танки Т-72Б3 по позициям противника, общие потери которого оказались соизмеримы со взводом. Также ликвидированы один БТР и грузовой автомобиль, заключил собеседник агентства.
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