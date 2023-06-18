https://ria.ru/20230618/aviatsiya-1878953958.html

Авиация нанесла восемь ударов по противнику на Купянском направлении

Авиация нанесла восемь ударов по противнику на Купянском направлении - РИА Новости, 18.06.2023

Авиация нанесла восемь ударов по противнику на Купянском направлении

На Купянском направлении российская авиация нанесла восемь ударов по украинским войскам, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Запад"... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T05:03

2023-06-18T05:03

2023-06-18T09:21

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

ми-28

су-25

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. На Купянском направлении российская авиация нанесла восемь ударов по украинским войскам, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский. "Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады теробороны", — уточнил он.По словам офицера, около Староверовки ракетные войска группировки "Запад" ударили из системы залпового огня "Торнадо-С" по боевикам 14-й отдельной механизированной бригады, в том числе по ее вооружению, военной и специальной технике.В полосе обороны 1-й танковой армии артиллерия российской группировки вскрыла и уничтожила диверсионно-разведывательную группу из состава 32-й отдельной механизированной бригады, а также сорвала три попытки провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях около Берестового и Стельмаховки.Кроме этого, около населенного пункта Кисловка российские войска применили минометы "Сани" и танки Т-72Б3 по позициям противника, общие потери которого оказались соизмеримы со взводом. Также ликвидированы один БТР и грузовой автомобиль, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230617/vretolet-1878878155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28, су-25, безопасность, вооруженные силы рф