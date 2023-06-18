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Полиция обезвредила мужчину, захватившего банк в Астане - РИА Новости, 18.06.2023
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14:03 18.06.2023 (обновлено: 19:31 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/astana-1878992204.html
Полиция обезвредила мужчину, захватившего банк в Астане
Полиция обезвредила мужчину, захватившего банк в Астане - РИА Новости, 18.06.2023
Полиция обезвредила мужчину, захватившего банк в Астане
Операция по штурму отделения Каspi bank в Астане, где вооруженный мужчина захватил заложников, завершена - захватчик задержан, заложники освобождены и не... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T14:03
2023-06-18T19:31
в мире
астана
казахстан
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АСТАНА, 18 июн - РИА Новости. Операция по штурму отделения Каspi bank в Астане, где вооруженный мужчина захватил заложников, завершена - захватчик задержан, заложники освобождены и не пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики."Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Все заложники освобождены! Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, всех освобожденных осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали."Переговоры с захватчиком проводил министр (внутренних дел) Марат Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией", - сообщила пресс-служба ведомства.Как сообщил Ахметжанов журналистам по окончании штурма, в ходе силовой операции был применен слезоточивый газ. Задержанный мужчина водворен в изолятор временного содержания, в ходе следствия будут установлены его мотивы и другие обстоятельства.Министр также подтвердил, что в помещении было семь заложников.
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в мире, астана, казахстан
В мире, Астана, Казахстан
Полиция обезвредила мужчину, захватившего банк в Астане

В МВД сообщили об освобождении заложников из отделения банка в Астане

© Sputnik / Арман АскаровВооруженный мужчина взял заложников в отделении банка Kaspi в Казахстане
Вооруженный мужчина взял заложников в отделении банка Kaspi в Казахстане - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Sputnik / Арман Аскаров
Вооруженный мужчина взял заложников в отделении банка Kaspi в Казахстане
Читать ria.ru в
АСТАНА, 18 июн - РИА Новости. Операция по штурму отделения Каspi bank в Астане, где вооруженный мужчина захватил заложников, завершена - захватчик задержан, заложники освобождены и не пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
"Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Все заложники освобождены! Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, всех освобожденных осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали.
"Переговоры с захватчиком проводил министр (внутренних дел) Марат Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией", - сообщила пресс-служба ведомства.
Как сообщил Ахметжанов журналистам по окончании штурма, в ходе силовой операции был применен слезоточивый газ. Задержанный мужчина водворен в изолятор временного содержания, в ходе следствия будут установлены его мотивы и другие обстоятельства.
Министр также подтвердил, что в помещении было семь заложников.
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