https://ria.ru/20230618/astana-1878992204.html

Полиция обезвредила мужчину, захватившего банк в Астане

Полиция обезвредила мужчину, захватившего банк в Астане - РИА Новости, 18.06.2023

Полиция обезвредила мужчину, захватившего банк в Астане

Операция по штурму отделения Каspi bank в Астане, где вооруженный мужчина захватил заложников, завершена - захватчик задержан, заложники освобождены и не... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T14:03

2023-06-18T14:03

2023-06-18T19:31

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АСТАНА, 18 июн - РИА Новости. Операция по штурму отделения Каspi bank в Астане, где вооруженный мужчина захватил заложников, завершена - захватчик задержан, заложники освобождены и не пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики."Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Все заложники освобождены! Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, всех освобожденных осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали."Переговоры с захватчиком проводил министр (внутренних дел) Марат Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией", - сообщила пресс-служба ведомства.Как сообщил Ахметжанов журналистам по окончании штурма, в ходе силовой операции был применен слезоточивый газ. Задержанный мужчина водворен в изолятор временного содержания, в ходе следствия будут установлены его мотивы и другие обстоятельства.Министр также подтвердил, что в помещении было семь заложников.

https://ria.ru/20230617/avariya-1878907504.html

астана

казахстан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, астана, казахстан