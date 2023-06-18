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В ЕЭК рассказали о перспективах сотрудничества России и АСЕАН - РИА Новости, 18.06.2023
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09:04 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/asean-1878965806.html
В ЕЭК рассказали о перспективах сотрудничества России и АСЕАН
В ЕЭК рассказали о перспективах сотрудничества России и АСЕАН - РИА Новости, 18.06.2023
В ЕЭК рассказали о перспективах сотрудничества России и АСЕАН
Любой банк страны АСЕАН, заинтересованный в том, чтобы обслуживать торговлю с Россией, может войти в уже существующую российскую систему, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T09:04
2023-06-18T09:04
пмэф-2023
пмэф
экономика
россия
сергей глазьев
евразийская экономическая комиссия
экономическое сообщество асеан
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Любой банк страны АСЕАН, заинтересованный в том, чтобы обслуживать торговлю с Россией, может войти в уже существующую российскую систему, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев. "У (России - ред.) есть система электронных сообщений Банка России, которая полностью заменяет SWIFT, она открыта для банков третьих стран. Поэтому любой банк страны АСЕАН, заинтересованный в том, чтобы обслуживать торговлю с Россией, может войти в эту систему. Одновременно нужно выстраивать прямые корреспондентские отношения между банками. Конечно, важны и национальные валюты. Здесь мы можем, допустим, создать специальные банки, которые будут работать только в национальных валютах и вообще не будут зависеть от санкций", - отметил министр ЕЭК. По его словам, именно такие шаги необходимо предпринять для роста торговли между Россией и АСЕАН. Министр напомнил, что подобные меры уже имели успех в отношении торговли с рядом стран. "В прошлом году мы получили бум торговли с Китаем и Индией, а также с Ираном. И практически все, что мы потеряли на Западе, мы восстановили на Востоке и на Юге. В этом году мы ожидаем, что импорт полностью восстановится. С АСЕАН, к сожалению, такого опыта нет", - пояснил Глазьев. Он также отметил, что страны АСЕАН "привыкли пользоваться западными инструментами финансовой поддержки, например страховыми инструментами и страховыми гарантиями". "Английские страховки нам больше не дают, а страны Юго-Восточной Азии до сих пор не знают, что Россия может давать страховки в рублях. Мы им их предлагаем, а они не понимают, что страхование экспорта в рублях осуществляется при государственной поддержке. Требуется время, чтобы они в этом разобрались. И как раз работа через меморандумы позволяет нам как можно быстрее погрузить в эту тематику наших партнеров из АСЕАН. Вчера у нас была сессия с АСЕАН, и я предложил наш очередной семинар со странами АСЕАН посвятить именно этой проблеме", - заключил собеседник агентства. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230617/sammit-1878897638.html
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пмэф, экономика, россия, сергей глазьев, евразийская экономическая комиссия, экономическое сообщество асеан
ПМЭФ-2023, ПМЭФ, Экономика, Россия, Сергей Глазьев, Евразийская экономическая комиссия, Экономическое сообщество АСЕАН
В ЕЭК рассказали о перспективах сотрудничества России и АСЕАН

Глазьев: Россия готова предоставить АСЕАН новые инструменты для взаимной торговли

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкБаннеры саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в отеле "Сокха" в Пномпене
Баннеры саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в отеле Сокха в Пномпене - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Баннеры саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в отеле "Сокха" в Пномпене. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Любой банк страны АСЕАН, заинтересованный в том, чтобы обслуживать торговлю с Россией, может войти в уже существующую российскую систему, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.
"У (России - ред.) есть система электронных сообщений Банка России, которая полностью заменяет SWIFT, она открыта для банков третьих стран. Поэтому любой банк страны АСЕАН, заинтересованный в том, чтобы обслуживать торговлю с Россией, может войти в эту систему. Одновременно нужно выстраивать прямые корреспондентские отношения между банками. Конечно, важны и национальные валюты. Здесь мы можем, допустим, создать специальные банки, которые будут работать только в национальных валютах и вообще не будут зависеть от санкций", - отметил министр ЕЭК.
По его словам, именно такие шаги необходимо предпринять для роста торговли между Россией и АСЕАН. Министр напомнил, что подобные меры уже имели успех в отношении торговли с рядом стран.
"В прошлом году мы получили бум торговли с Китаем и Индией, а также с Ираном. И практически все, что мы потеряли на Западе, мы восстановили на Востоке и на Юге. В этом году мы ожидаем, что импорт полностью восстановится. С АСЕАН, к сожалению, такого опыта нет", - пояснил Глазьев.
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17 июня, 16:24
Он также отметил, что страны АСЕАН "привыкли пользоваться западными инструментами финансовой поддержки, например страховыми инструментами и страховыми гарантиями".
"Английские страховки нам больше не дают, а страны Юго-Восточной Азии до сих пор не знают, что Россия может давать страховки в рублях. Мы им их предлагаем, а они не понимают, что страхование экспорта в рублях осуществляется при государственной поддержке. Требуется время, чтобы они в этом разобрались. И как раз работа через меморандумы позволяет нам как можно быстрее погрузить в эту тематику наших партнеров из АСЕАН. Вчера у нас была сессия с АСЕАН, и я предложил наш очередной семинар со странами АСЕАН посвятить именно этой проблеме", - заключил собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Читайте полный текст интервью >>>
Баннер и флаги стран-участниц саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в отеле Сокха в Пномпене - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
9 мая, 01:02
 
ПМЭФ-2023ПМЭФЭкономикаРоссияСергей ГлазьевЕвразийская экономическая комиссияЭкономическое сообщество АСЕАН
 
 
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