https://ria.ru/20230618/armiya-1878997435.html

Путин заявил, что в армии должно быть единоначалие

Путин заявил, что в армии должно быть единоначалие - РИА Новости, 18.06.2023

Путин заявил, что в армии должно быть единоначалие

В армии должно быть единоначалие, поэтому рабочие группы на уровне администрации президента создавать не стоит, но собирать там информацию и селектировать ее по РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T14:57

2023-06-18T14:57

2023-06-18T16:03

россия

технологии

владимир путин

марат хуснуллин

вооруженные силы рф

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн — РИА Новости. В армии должно быть единоначалие, поэтому рабочие группы на уровне администрации президента создавать не стоит, но собирать там информацию и селектировать ее по наиболее перспективным военно-техническим средствам было бы очень здорово, заявил президент России Владимир Путин."Вы же знаете известную сентенцию "хотите загубить дело — создайте рабочую группу". Но идея правильная у вас. Надо подумать, я с вами согласен, я сам хочу это сделать. То, что наши там бывают постоянно, — вы это знаете: Кириенко не вылезает оттуда, Марат Хуснуллин там постоянно. Мантуров там постоянно, представители промышленности постоянно, но вы правы в том, что надо бы поиск и селекцию осуществлять. Но как бы рабочую группу создавать бессмысленно", — сказал Путин в ходе беседы с военкорами, кадры которой показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".По его словам, нужно наладить системную работу."Надо подумать… Создать какую-то группу администрации, чтобы она постоянно там шастала среди командиров. Здесь есть проблемы. В армии должно быть единоначалие, понимаете. Как только появится какая-то рабочая группа, да еще напрямую от президента. Это тонкая вещь, но то, что собирать информацию и селектировать ее по наиболее перспективным техническим средствам, военно-техническим — конечно, это было бы очень здорово", — добавил Путин.Он предложил участникам встречи направить ему идеи на эту тему.

https://ria.ru/20230618/grazhdanskie-1878995003.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, технологии, владимир путин, марат хуснуллин, вооруженные силы рф