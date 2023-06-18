https://ria.ru/20230618/armiya-1878997435.html
Путин заявил, что в армии должно быть единоначалие
Путин заявил, что в армии должно быть единоначалие - РИА Новости, 18.06.2023
Путин заявил, что в армии должно быть единоначалие
В армии должно быть единоначалие, поэтому рабочие группы на уровне администрации президента создавать не стоит, но собирать там информацию и селектировать ее по РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T14:57
2023-06-18T14:57
2023-06-18T16:03
россия
технологии
владимир путин
марат хуснуллин
вооруженные силы рф
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн — РИА Новости. В армии должно быть единоначалие, поэтому рабочие группы на уровне администрации президента создавать не стоит, но собирать там информацию и селектировать ее по наиболее перспективным военно-техническим средствам было бы очень здорово, заявил президент России Владимир Путин."Вы же знаете известную сентенцию "хотите загубить дело — создайте рабочую группу". Но идея правильная у вас. Надо подумать, я с вами согласен, я сам хочу это сделать. То, что наши там бывают постоянно, — вы это знаете: Кириенко не вылезает оттуда, Марат Хуснуллин там постоянно. Мантуров там постоянно, представители промышленности постоянно, но вы правы в том, что надо бы поиск и селекцию осуществлять. Но как бы рабочую группу создавать бессмысленно", — сказал Путин в ходе беседы с военкорами, кадры которой показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".По его словам, нужно наладить системную работу."Надо подумать… Создать какую-то группу администрации, чтобы она постоянно там шастала среди командиров. Здесь есть проблемы. В армии должно быть единоначалие, понимаете. Как только появится какая-то рабочая группа, да еще напрямую от президента. Это тонкая вещь, но то, что собирать информацию и селектировать ее по наиболее перспективным техническим средствам, военно-техническим — конечно, это было бы очень здорово", — добавил Путин.Он предложил участникам встречи направить ему идеи на эту тему.
https://ria.ru/20230618/grazhdanskie-1878995003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, владимир путин, марат хуснуллин, вооруженные силы рф
Россия, Технологии, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Вооруженные силы РФ
Путин заявил, что в армии должно быть единоначалие
Путин заявил, что в армии должно быть единоначалие, и призвал наладить системную работу
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн — РИА Новости. В армии должно быть единоначалие, поэтому рабочие группы на уровне администрации президента создавать не стоит, но собирать там информацию и селектировать ее по наиболее перспективным военно-техническим средствам было бы очень здорово, заявил президент России Владимир Путин.
"Вы же знаете известную сентенцию "хотите загубить дело — создайте рабочую группу". Но идея правильная у вас. Надо подумать, я с вами согласен, я сам хочу это сделать. То, что наши там бывают постоянно, — вы это знаете: Кириенко не вылезает оттуда, Марат Хуснуллин там постоянно. Мантуров там постоянно, представители промышленности постоянно, но вы правы в том, что надо бы поиск и селекцию осуществлять. Но как бы рабочую группу создавать бессмысленно", — сказал Путин в ходе беседы с военкорами, кадры которой показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
По его словам, нужно наладить системную работу.
"Надо подумать… Создать какую-то группу администрации, чтобы она постоянно там шастала среди командиров. Здесь есть проблемы. В армии должно быть единоначалие, понимаете. Как только появится какая-то рабочая группа, да еще напрямую от президента. Это тонкая вещь, но то, что собирать информацию и селектировать ее по наиболее перспективным техническим средствам, военно-техническим — конечно, это было бы очень здорово", — добавил Путин.
Он предложил участникам встречи направить ему идеи на эту тему.
Путин поддержал привлечение гражданских специалистов к работе с военными