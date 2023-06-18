https://ria.ru/20230618/armata-1878973283.html

В США восхитились главной особенностью "Арматы"

В США восхитились главной особенностью "Арматы" - РИА Новости, 18.06.2023

В США восхитились главной особенностью "Арматы"

Российский танк Т-14 "Армата", который может столкнуться с американским "Абрамсом" в конфликте на Украине, имеет большое преимущество — необитаемую башню,... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T10:49

2023-06-18T10:49

2023-06-18T15:17

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российский танк Т-14 "Армата", который может столкнуться с американским "Абрамсом" в конфликте на Украине, имеет большое преимущество — необитаемую башню, написал обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive.Как указал журналист, "Армата" гораздо легче американского "Абрамса", оснащена тепловизионным прицелом, который может обнаруживать и уничтожать цели днем на расстоянии до пяти километров и до трех с половиной километров ночью,Он также отметил, что российский танк стреляет снарядами 9М119 "Рефлекс", способными пробить до 900 миллиметров брони."Но самым большим преимуществом танка Т-14 может быть его необитаемая башня", — указал журналист.Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России начали применять танки Т-14 "Армата" в зоне специальной военной операции. Он уточнил, что машины получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.

https://ria.ru/20230603/samolet-1875975849.html

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россия, т-14, технологии, в мире