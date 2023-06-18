https://ria.ru/20230618/armata-1878973283.html
В США восхитились главной особенностью "Арматы"
В США восхитились главной особенностью "Арматы" - РИА Новости, 18.06.2023
В США восхитились главной особенностью "Арматы"
Российский танк Т-14 "Армата", который может столкнуться с американским "Абрамсом" в конфликте на Украине, имеет большое преимущество — необитаемую башню,... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T10:49
2023-06-18T10:49
2023-06-18T15:17
россия
т-14
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153285/44/1532854497_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d7cb2218e2ecc33d1f0e89b166f74026.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российский танк Т-14 "Армата", который может столкнуться с американским "Абрамсом" в конфликте на Украине, имеет большое преимущество — необитаемую башню, написал обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive.Как указал журналист, "Армата" гораздо легче американского "Абрамса", оснащена тепловизионным прицелом, который может обнаруживать и уничтожать цели днем на расстоянии до пяти километров и до трех с половиной километров ночью,Он также отметил, что российский танк стреляет снарядами 9М119 "Рефлекс", способными пробить до 900 миллиметров брони."Но самым большим преимуществом танка Т-14 может быть его необитаемая башня", — указал журналист.Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России начали применять танки Т-14 "Армата" в зоне специальной военной операции. Он уточнил, что машины получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.
https://ria.ru/20230603/samolet-1875975849.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153285/44/1532854497_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_e7a368215047bbfce352c609ebda3f70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, т-14, технологии, в мире
Россия, Т-14, Технологии, В мире
В США восхитились главной особенностью "Арматы"
19FortyFive назвал необитаемую башню "Арматы" большим преимуществом российского танка