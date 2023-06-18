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В США восхитились главной особенностью "Арматы" - РИА Новости, 18.06.2023
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10:49 18.06.2023 (обновлено: 15:17 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/armata-1878973283.html
В США восхитились главной особенностью "Арматы"
В США восхитились главной особенностью "Арматы" - РИА Новости, 18.06.2023
В США восхитились главной особенностью "Арматы"
Российский танк Т-14 "Армата", который может столкнуться с американским "Абрамсом" в конфликте на Украине, имеет большое преимущество — необитаемую башню,... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T10:49
2023-06-18T15:17
россия
т-14
технологии
в мире
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российский танк Т-14 "Армата", который может столкнуться с американским "Абрамсом" в конфликте на Украине, имеет большое преимущество — необитаемую башню, написал обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive.Как указал журналист, "Армата" гораздо легче американского "Абрамса", оснащена тепловизионным прицелом, который может обнаруживать и уничтожать цели днем на расстоянии до пяти километров и до трех с половиной километров ночью,Он также отметил, что российский танк стреляет снарядами 9М119 "Рефлекс", способными пробить до 900 миллиметров брони.&quot;Но самым большим преимуществом танка Т-14 может быть его необитаемая башня&quot;, — указал журналист.Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России начали применять танки Т-14 "Армата" в зоне специальной военной операции. Он уточнил, что машины получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.
https://ria.ru/20230603/samolet-1875975849.html
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россия, т-14, технологии, в мире
Россия, Т-14, Технологии, В мире
В США восхитились главной особенностью "Арматы"

19FortyFive назвал необитаемую башню "Арматы" большим преимуществом российского танка

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТанки Т-14 "Армата"
Танки Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Танки Т-14 "Армата". Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российский танк Т-14 "Армата", который может столкнуться с американским "Абрамсом" в конфликте на Украине, имеет большое преимущество — необитаемую башню, написал обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive.
Как указал журналист, "Армата" гораздо легче американского "Абрамса", оснащена тепловизионным прицелом, который может обнаруживать и уничтожать цели днем на расстоянии до пяти километров и до трех с половиной километров ночью,
Он также отметил, что российский танк стреляет снарядами 9М119 "Рефлекс", способными пробить до 900 миллиметров брони.
«

"Но самым большим преимуществом танка Т-14 может быть его необитаемая башня", — указал журналист.

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России начали применять танки Т-14 "Армата" в зоне специальной военной операции. Он уточнил, что машины получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.
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