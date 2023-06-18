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"Единая Россия" выдвинула Василия Анохина на пост главы Смоленской области

"Единая Россия" выдвинула Василия Анохина на пост главы Смоленской области - РИА Новости, 18.06.2023

"Единая Россия" выдвинула Василия Анохина на пост главы Смоленской области

"Единая Россия" выдвинула врио губернатора Смоленской области Василия Анохина кандидатом от партии на выборах главы региона, сообщили в пресс-службе ЕР. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T14:57

2023-06-18T14:57

2023-06-18T14:57

смоленская область

политика

россия

василий анохин

единая россия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула врио губернатора Смоленской области Василия Анохина кандидатом от партии на выборах главы региона, сообщили в пресс-службе ЕР. "Единая Россия" выдвинула врио губернатора Смоленской области Василия Анохина кандидатом на выборах главы региона. Решение приняли на региональной партийной конференции", - сказано в сообщении. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230616/reyting-1878637172.html

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

смоленская область, политика, россия, василий анохин, единая россия