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"Единая Россия" выдвинула Василия Анохина на пост главы Смоленской области
"Единая Россия" выдвинула Василия Анохина на пост главы Смоленской области - РИА Новости, 18.06.2023
"Единая Россия" выдвинула Василия Анохина на пост главы Смоленской области
"Единая Россия" выдвинула врио губернатора Смоленской области Василия Анохина кандидатом от партии на выборах главы региона, сообщили в пресс-службе ЕР. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T14:57
2023-06-18T14:57
2023-06-18T14:57
смоленская область
политика
россия
василий анохин
единая россия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула врио губернатора Смоленской области Василия Анохина кандидатом от партии на выборах главы региона, сообщили в пресс-службе ЕР. "Единая Россия" выдвинула врио губернатора Смоленской области Василия Анохина кандидатом на выборах главы региона. Решение приняли на региональной партийной конференции", - сказано в сообщении. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230616/reyting-1878637172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, политика, россия, василий анохин, единая россия
Смоленская область, Политика, Россия, Василий Анохин, Единая Россия
"Единая Россия" выдвинула Василия Анохина на пост главы Смоленской области
ЕР выдвинула врио губернатора Смоленской области Анохина на пост главы региона