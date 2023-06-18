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Недалеко от побережья Александрии в Египте поймали детеныша акулы - РИА Новости, 18.06.2023
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16:46 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/akula-1879008315.html
Недалеко от побережья Александрии в Египте поймали детеныша акулы
Недалеко от побережья Александрии в Египте поймали детеныша акулы - РИА Новости, 18.06.2023
Недалеко от побережья Александрии в Египте поймали детеныша акулы
Рыбаки поймали детеныша акулы в Средиземном море недалеко от побережья египетского города Александрия, эксперты из местного института океанографии и рыболовства РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T16:46
2023-06-18T16:46
в мире
александрия
красное море
средиземное море
юрий попов
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КАИР, 18 июн - РИА Новости. Рыбаки поймали детеныша акулы в Средиземном море недалеко от побережья египетского города Александрия, эксперты из местного института океанографии и рыболовства заявили, что этот вид не представляет опасность для района. Ранее в соцсетях были опубликованы фотографии, на которых один из рыбаков держит маленькую акулу. Утверждалось, что рыба была поймана около побережья района Аль-Макс на западе Александрии. Портал Cairo24 писал, что находка вызвала беспокойство среди жителей города. Власти одноименной провинции в этой связи опубликовали разъяснение экспертов. "Эксперты института океанографии и рыболовства в Александрии сообщили, что на фотографии с одним из рыбаков находится новорожденный детеныш акулы", - говорится в заявлении. Специалисты отметили, что это акула-мако с коротким плавником (Isurus oxyrinchus). По их словам, она не представляет какую-либо опасность для района. Эксперты института также заявили, что детеныш акулы был пойман в более чем трех километрах от побережья района, который расположен параллельно Аль-Максу. "Эксперты подчеркнули, что этот вид не живет в этом районе, а в глубоких местах, и их присутствие в этот период является естественным, поскольку у акул идет брачный период, как в Средиземном море, так и в Красном", - отмечается в заявлении. Тигровая акула 8 июня напала в Хургаде на российского гражданина, мужчина погиб. Позже СМИ сообщили, что напавшая на россиянина акула была забальзамирована специалистами местного института для последующего выставления в музее в качестве экспоната. Египетские СМИ писали, что губернатор египетской провинции Красное море Амр Ханафи изучает возможность обязать все местные отели ставить специальные защитные сети на пляжах для защиты от возможных нападений хищников в воде. После инцидента генеральный секретарь губернатора провинции Красное море генерал-майор Мухаммед Бандари от имени властей провинции выразил соболезнования Юрию Попову, отцу молодого человека из России, который погиб после нападения акулы. Он указал на редкость подобных происшествий на Красном море.
https://ria.ru/20230616/akuly-1878419042.html
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в мире, александрия, красное море, средиземное море, юрий попов
В мире, Александрия, Красное море, Средиземное море, Юрий Попов
Недалеко от побережья Александрии в Египте поймали детеныша акулы

Рыбаки поймали детеныша акулы-мако недалеко от побережья Александрии в Египте

CC BY-SA 2.5 / michael hoefner /  | Перейти в медиабанкВид на город-порт Александрию
Вид на город-порт Александрию - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
CC BY-SA 2.5 / michael hoefner /
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Вид на город-порт Александрию. Архивное фото
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КАИР, 18 июн - РИА Новости. Рыбаки поймали детеныша акулы в Средиземном море недалеко от побережья египетского города Александрия, эксперты из местного института океанографии и рыболовства заявили, что этот вид не представляет опасность для района.
Ранее в соцсетях были опубликованы фотографии, на которых один из рыбаков держит маленькую акулу. Утверждалось, что рыба была поймана около побережья района Аль-Макс на западе Александрии. Портал Cairo24 писал, что находка вызвала беспокойство среди жителей города. Власти одноименной провинции в этой связи опубликовали разъяснение экспертов.
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"Эксперты института океанографии и рыболовства в Александрии сообщили, что на фотографии с одним из рыбаков находится новорожденный детеныш акулы", - говорится в заявлении.
Специалисты отметили, что это акула-мако с коротким плавником (Isurus oxyrinchus). По их словам, она не представляет какую-либо опасность для района.
Эксперты института также заявили, что детеныш акулы был пойман в более чем трех километрах от побережья района, который расположен параллельно Аль-Максу.
«
"Эксперты подчеркнули, что этот вид не живет в этом районе, а в глубоких местах, и их присутствие в этот период является естественным, поскольку у акул идет брачный период, как в Средиземном море, так и в Красном", - отмечается в заявлении.
Тигровая акула 8 июня напала в Хургаде на российского гражданина, мужчина погиб. Позже СМИ сообщили, что напавшая на россиянина акула была забальзамирована специалистами местного института для последующего выставления в музее в качестве экспоната.
Египетские СМИ писали, что губернатор египетской провинции Красное море Амр Ханафи изучает возможность обязать все местные отели ставить специальные защитные сети на пляжах для защиты от возможных нападений хищников в воде.
После инцидента генеральный секретарь губернатора провинции Красное море генерал-майор Мухаммед Бандари от имени властей провинции выразил соболезнования Юрию Попову, отцу молодого человека из России, который погиб после нападения акулы. Он указал на редкость подобных происшествий на Красном море.
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