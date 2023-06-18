https://ria.ru/20230618/airdrop-1878958341.html
Эксперт рассказал, как мошенники могут использовать AirDrop
Эксперт рассказал, как мошенники могут использовать AirDrop - РИА Новости, 18.06.2023
Эксперт рассказал, как мошенники могут использовать AirDrop
Использование технологий беспроводной передачи данных, включая Apple AirDrop, для обмена документами в общественных местах опасно тем, что злоумышленники могут... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T07:20
2023-06-18T07:20
2023-06-18T15:06
общество
технологии
apple
мегафон
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Использование технологий беспроводной передачи данных, включая Apple AirDrop, для обмена документами в общественных местах опасно тем, что злоумышленники могут отправить нежелательные или вредоносные файлы, рассказал РИА Новости старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов "Мегафона" Борис Лопатин."Использовать в общественных местах функцию AirDrop для обмена фотографиями, документами и другими данными с устройствами Apple тоже не стоит. Это касается и смартфонов на Android. Несмотря на то что они работают не по Wi-Fi, через них на устройство могут передать нежелательные или вредоносные файлы. Если вы все-таки хотите передать файлы через AirDrop, то включите на устройстве параметр "Только для контактов", — предупредил Лопатин.Кроме того, эксперт посоветовал отключить функцию автоматического подключения к Wi-Fi, чтобы снизить риск присоединения к небезопасной сети, доступ к которой есть у мошенников. "Не стоит заходить в интернет-банки, электронные кошельки или вносить платежную информацию с банковской карты на сайтах с подключенным общественным Wi-Fi. В первую очередь это касается открытых Wi-Fi-точек без пароля, так как мошенники смогут увидеть всю информацию в ваших приложениях. Используйте для таких операций только мобильный или домашний интернет", — отметил эксперт.Он добавил, что аналогичное правило касается входа в аккаунты в соцсетях через чужую или общественную сеть. Эксперт порекомендовал подключаться к Wi-Fi-точкам с авторизацией, потому что такие сети имеют механизмы шифрования WPA/WPA2 для защиты данных пользователей. Также, по его словам, стоит пользоваться только сайтами с цифровым сертификатом безопасности HTTPS — это стандартный протокол для всех сайтов с безопасным соединением. Лопатин считает, что стоит также установить на устройство антивирус: "Большинство из них предупредят вас, если вы пытаетесь подключиться к небезопасным сетям".
https://ria.ru/20230615/moshenniki-1878206520.html
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общество, технологии, apple, мегафон
Общество, Технологии, Apple, Мегафон
Эксперт рассказал, как мошенники могут использовать AirDrop
Эксперт "Мегафона": мошенники могут использовать AirDrop для передачи вирусов
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Использование технологий беспроводной передачи данных, включая Apple AirDrop, для обмена документами в общественных местах опасно тем, что злоумышленники могут отправить нежелательные или вредоносные файлы, рассказал РИА Новости старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов "Мегафона" Борис Лопатин.
«
"Использовать в общественных местах функцию AirDrop для обмена фотографиями, документами и другими данными с устройствами Apple тоже не стоит. Это касается и смартфонов на Android. Несмотря на то что они работают не по Wi-Fi, через них на устройство могут передать нежелательные или вредоносные файлы. Если вы все-таки хотите передать файлы через AirDrop, то включите на устройстве параметр "Только для контактов", — предупредил Лопатин.
Кроме того, эксперт посоветовал отключить функцию автоматического подключения к Wi-Fi, чтобы снизить риск присоединения к небезопасной сети, доступ к которой есть у мошенников.
"Не стоит заходить в интернет-банки, электронные кошельки или вносить платежную информацию с банковской карты на сайтах с подключенным общественным Wi-Fi. В первую очередь это касается открытых Wi-Fi-точек без пароля, так как мошенники смогут увидеть всю информацию в ваших приложениях. Используйте для таких операций только мобильный или домашний интернет", — отметил эксперт.
Он добавил, что аналогичное правило касается входа в аккаунты в соцсетях через чужую или общественную сеть.
Эксперт порекомендовал подключаться к Wi-Fi-точкам с авторизацией, потому что такие сети имеют механизмы шифрования WPA/WPA2 для защиты данных пользователей. Также, по его словам, стоит пользоваться только сайтами с цифровым сертификатом безопасности HTTPS — это стандартный протокол для всех сайтов с безопасным соединением.
Лопатин считает, что стоит также установить на устройство антивирус: "Большинство из них предупредят вас, если вы пытаетесь подключиться к небезопасным сетям".
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