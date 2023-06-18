https://ria.ru/20230618/abkhaziya-1878973775.html

В Абхазии рассказали о привлечении российского бизнеса в страну

В Абхазии рассказали о привлечении российского бизнеса в страну - РИА Новости, 18.06.2023

В Абхазии рассказали о привлечении российского бизнеса в страну

Благодаря преференциям для иностранных инвесторов в Абхазии бизнесмены из России стали более активно работать в республике, в частности, в курортной индустрии,... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T10:52

2023-06-18T10:52

2023-06-18T14:49

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Благодаря преференциям для иностранных инвесторов в Абхазии бизнесмены из России стали более активно работать в республике, в частности, в курортной индустрии, заявил в интервью РИА Новости посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа. "У нас законодательно гарантированы преференции для иностранных инвесторов – они зависят от суммы вложенного капитала и предусматривают серьезные налоговые льготы, в том числе по срокам. И российский бизнес начинает активно действовать. В основном это касается курортно-туристской индустрии", - сказал дипломат. По словам Квициниа, Сухум заинтересован в привлечении бизнесменов из России. "Надеемся, что сферы интересов будут расширены – сельское хозяйство, промышленное производство и так далее. Власти будут только способствовать этому процессу", - добавил он. Россия после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. Так, в частности, объем инвестпрограммы содействия развитию Абхазии на 2017-2019 годы составил около 6 миллиардов рублей. В конце 2019 года была утверждена российская инвестпрограмма на 2020-2022 годы. Объем финансирования на три года составил 4,5 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей на каждый год. Лимит финансирования проекта российской инвестпрограммы на 2023-2025 годы составит 4 миллиарда 50 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230609/aeroport-1877324259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, абхазия, россия, экономика, алхас квициния