В Абхазии рассказали о привлечении российского бизнеса в страну
Посол Абхазии Квициниа: российские бизнесмены начали активно действовать в республике
© iStock.com / Vladimir ZapletinВид на город Гагра, Абхазия
© iStock.com / Vladimir Zapletin
Вид на город Гагра, Абхазия. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Благодаря преференциям для иностранных инвесторов в Абхазии бизнесмены из России стали более активно работать в республике, в частности, в курортной индустрии, заявил в интервью РИА Новости посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа.
"У нас законодательно гарантированы преференции для иностранных инвесторов – они зависят от суммы вложенного капитала и предусматривают серьезные налоговые льготы, в том числе по срокам. И российский бизнес начинает активно действовать. В основном это касается курортно-туристской индустрии", - сказал дипломат.
По словам Квициниа, Сухум заинтересован в привлечении бизнесменов из России. "Надеемся, что сферы интересов будут расширены – сельское хозяйство, промышленное производство и так далее. Власти будут только способствовать этому процессу", - добавил он.
Россия после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. Так, в частности, объем инвестпрограммы содействия развитию Абхазии на 2017-2019 годы составил около 6 миллиардов рублей. В конце 2019 года была утверждена российская инвестпрограмма на 2020-2022 годы. Объем финансирования на три года составил 4,5 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей на каждый год. Лимит финансирования проекта российской инвестпрограммы на 2023-2025 годы составит 4 миллиарда 50 миллионов рублей.