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В Абхазии рассказали о привлечении российского бизнеса в страну - РИА Новости, 18.06.2023
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10:52 18.06.2023 (обновлено: 14:49 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/abkhaziya-1878973775.html
В Абхазии рассказали о привлечении российского бизнеса в страну
В Абхазии рассказали о привлечении российского бизнеса в страну - РИА Новости, 18.06.2023
В Абхазии рассказали о привлечении российского бизнеса в страну
Благодаря преференциям для иностранных инвесторов в Абхазии бизнесмены из России стали более активно работать в республике, в частности, в курортной индустрии,... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T10:52
2023-06-18T14:49
в мире
абхазия
россия
экономика
алхас квициния
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Благодаря преференциям для иностранных инвесторов в Абхазии бизнесмены из России стали более активно работать в республике, в частности, в курортной индустрии, заявил в интервью РИА Новости посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа. "У нас законодательно гарантированы преференции для иностранных инвесторов – они зависят от суммы вложенного капитала и предусматривают серьезные налоговые льготы, в том числе по срокам. И российский бизнес начинает активно действовать. В основном это касается курортно-туристской индустрии", - сказал дипломат. По словам Квициниа, Сухум заинтересован в привлечении бизнесменов из России. "Надеемся, что сферы интересов будут расширены – сельское хозяйство, промышленное производство и так далее. Власти будут только способствовать этому процессу", - добавил он. Россия после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. Так, в частности, объем инвестпрограммы содействия развитию Абхазии на 2017-2019 годы составил около 6 миллиардов рублей. В конце 2019 года была утверждена российская инвестпрограмма на 2020-2022 годы. Объем финансирования на три года составил 4,5 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей на каждый год. Лимит финансирования проекта российской инвестпрограммы на 2023-2025 годы составит 4 миллиарда 50 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230609/aeroport-1877324259.html
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в мире, абхазия, россия, экономика, алхас квициния
В мире, Абхазия, Россия, Экономика, Алхас Квициния
В Абхазии рассказали о привлечении российского бизнеса в страну

Посол Абхазии Квициниа: российские бизнесмены начали активно действовать в республике

© iStock.com / Vladimir ZapletinВид на город Гагра, Абхазия
Вид на город Гагра, Абхазия - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© iStock.com / Vladimir Zapletin
Вид на город Гагра, Абхазия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Благодаря преференциям для иностранных инвесторов в Абхазии бизнесмены из России стали более активно работать в республике, в частности, в курортной индустрии, заявил в интервью РИА Новости посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа.
"У нас законодательно гарантированы преференции для иностранных инвесторов – они зависят от суммы вложенного капитала и предусматривают серьезные налоговые льготы, в том числе по срокам. И российский бизнес начинает активно действовать. В основном это касается курортно-туристской индустрии", - сказал дипломат.
По словам Квициниа, Сухум заинтересован в привлечении бизнесменов из России. "Надеемся, что сферы интересов будут расширены – сельское хозяйство, промышленное производство и так далее. Власти будут только способствовать этому процессу", - добавил он.
Россия после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. Так, в частности, объем инвестпрограммы содействия развитию Абхазии на 2017-2019 годы составил около 6 миллиардов рублей. В конце 2019 года была утверждена российская инвестпрограмма на 2020-2022 годы. Объем финансирования на три года составил 4,5 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей на каждый год. Лимит финансирования проекта российской инвестпрограммы на 2023-2025 годы составит 4 миллиарда 50 миллионов рублей.
Сухум, набережная - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Россия и Абхазия подпишут соглашение о восстановлении аэропорта "Сухум"
9 июня, 20:53
 
В миреАбхазияРоссияЭкономикаАлхас Квициния
 
 
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