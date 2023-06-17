РЭЦ и Союз выставок и ярмарок будут продвигать знак "Сделано в России"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Российский союз выставок и ярмарок договорились совместно продвигать товарный знак "Сделано в России" (Made in Russia), соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2023 подписали генеральный директор РЭЦ) Вероника Никишина и президент Российского союза выставок и ярмарок Сергей Воронков."Символ "Сделано в России" - "птичка" в цветах российского флага - уже давно сопровождает наших экспортеров на всех международных выставках и бизнес-миссиях и хорошо известна многим нашим партнерам за рубежом. Вместе с Российским союзом выставок и ярмарок мы будем знакомить со "Сделано в России" жителей нашей страны и показывать им, какую качественную продукцию у нас производят", - подчеркнула Никишина."У Российского союза выставок и ярмарок накоплен огромный опыт в организации мероприятий самого разного уровня и масштаба. Мы рады объединить свои усилия и компетенции с Российским экспортным центром ради такой значимой цели - популяризации знака качества "Сделано в России", - отметил Воронков.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Подписание соглашений между АО "Российский экспортный центр" и Российским союзом выставок и ярмарок на ПМЭФ-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Российский союз выставок и ярмарок договорились совместно продвигать товарный знак "Сделано в России" (Made in Russia), соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2023 подписали генеральный директор РЭЦ) Вероника Никишина и президент Российского союза выставок и ярмарок Сергей Воронков.
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"Символ "Сделано в России" - "птичка" в цветах российского флага - уже давно сопровождает наших экспортеров на всех международных выставках и бизнес-миссиях и хорошо известна многим нашим партнерам за рубежом. Вместе с Российским союзом выставок и ярмарок мы будем знакомить со "Сделано в России" жителей нашей страны и показывать им, какую качественную продукцию у нас производят", - подчеркнула Никишина.
"У Российского союза выставок и ярмарок накоплен огромный опыт в организации мероприятий самого разного уровня и масштаба. Мы рады объединить свои усилия и компетенции с Российским экспортным центром ради такой значимой цели - популяризации знака качества "Сделано в России", - отметил Воронков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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