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РЭЦ и Союз выставок и ярмарок будут продвигать знак "Сделано в России"

РЭЦ и Союз выставок и ярмарок будут продвигать знак "Сделано в России" - РИА Новости, 17.06.2023

РЭЦ и Союз выставок и ярмарок будут продвигать знак "Сделано в России"

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Российский союз выставок и ярмарок договорились совместно продвигать товарный знак "Сделано в России" (Made in... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T12:27

2023-06-17T12:27

2023-06-17T13:28

пмэф-2023

экономика

россия

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Российский союз выставок и ярмарок договорились совместно продвигать товарный знак "Сделано в России" (Made in Russia), соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2023 подписали генеральный директор РЭЦ) Вероника Никишина и президент Российского союза выставок и ярмарок Сергей Воронков."Символ "Сделано в России" - "птичка" в цветах российского флага - уже давно сопровождает наших экспортеров на всех международных выставках и бизнес-миссиях и хорошо известна многим нашим партнерам за рубежом. Вместе с Российским союзом выставок и ярмарок мы будем знакомить со "Сделано в России" жителей нашей страны и показывать им, какую качественную продукцию у нас производят", - подчеркнула Никишина."У Российского союза выставок и ярмарок накоплен огромный опыт в организации мероприятий самого разного уровня и масштаба. Мы рады объединить свои усилия и компетенции с Российским экспортным центром ради такой значимой цели - популяризации знака качества "Сделано в России", - отметил Воронков.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)