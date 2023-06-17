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РЭЦ и Союз выставок и ярмарок будут продвигать знак "Сделано в России" - РИА Новости, 17.06.2023
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12:27 17.06.2023 (обновлено: 13:28 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/znak-1878860370.html
РЭЦ и Союз выставок и ярмарок будут продвигать знак "Сделано в России"
РЭЦ и Союз выставок и ярмарок будут продвигать знак "Сделано в России" - РИА Новости, 17.06.2023
РЭЦ и Союз выставок и ярмарок будут продвигать знак "Сделано в России"
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Российский союз выставок и ярмарок договорились совместно продвигать товарный знак "Сделано в России" (Made in... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T12:27
2023-06-17T13:28
пмэф-2023
экономика
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Российский союз выставок и ярмарок договорились совместно продвигать товарный знак "Сделано в России" (Made in Russia), соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2023 подписали генеральный директор РЭЦ) Вероника Никишина и президент Российского союза выставок и ярмарок Сергей Воронков."Символ "Сделано в России" - "птичка" в цветах российского флага - уже давно сопровождает наших экспортеров на всех международных выставках и бизнес-миссиях и хорошо известна многим нашим партнерам за рубежом. Вместе с Российским союзом выставок и ярмарок мы будем знакомить со "Сделано в России" жителей нашей страны и показывать им, какую качественную продукцию у нас производят", - подчеркнула Никишина."У Российского союза выставок и ярмарок накоплен огромный опыт в организации мероприятий самого разного уровня и масштаба. Мы рады объединить свои усилия и компетенции с Российским экспортным центром ради такой значимой цели - популяризации знака качества "Сделано в России", - отметил Воронков.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ и Союз выставок и ярмарок будут продвигать знак "Сделано в России"

РЭЦ и Союз выставок и ярмарок договорились продвигать знак "Сделано в России"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПодписание соглашений между АО "Российский экспортный центр" и Российским союзом выставок и ярмарок на ПМЭФ-2023
Подписание соглашений между АО Российский экспортный центр и Российским союзом выставок и ярмарок на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Подписание соглашений между АО "Российский экспортный центр" и Российским союзом выставок и ярмарок на ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Российский союз выставок и ярмарок договорились совместно продвигать товарный знак "Сделано в России" (Made in Russia), соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2023 подписали генеральный директор РЭЦ) Вероника Никишина и президент Российского союза выставок и ярмарок Сергей Воронков.
«
"Символ "Сделано в России" - "птичка" в цветах российского флага - уже давно сопровождает наших экспортеров на всех международных выставках и бизнес-миссиях и хорошо известна многим нашим партнерам за рубежом. Вместе с Российским союзом выставок и ярмарок мы будем знакомить со "Сделано в России" жителей нашей страны и показывать им, какую качественную продукцию у нас производят", - подчеркнула Никишина.
"У Российского союза выставок и ярмарок накоплен огромный опыт в организации мероприятий самого разного уровня и масштаба. Мы рады объединить свои усилия и компетенции с Российским экспортным центром ради такой значимой цели - популяризации знака качества "Сделано в России", - отметил Воронков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Чем запомнился ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

 Трансляция пленарного заседания

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

Политолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

Генеральный директор АО ДОМ.РФ Виталий Мутко (в центре) перед пленарным заседанием в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА НовостиУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

Участницы форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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