https://ria.ru/20230617/zemletryasenie-1878938557.html

У берегов Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7

У берегов Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 17.06.2023

У берегов Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Самоа в Океании, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T22:51

2023-06-17T22:51

2023-06-17T22:51

в мире

самоа

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Самоа в Океании, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 18.45 по времени UTC (21.45 мск) в 235 километрах к юго-западу от столицы Самоа города Апиа с населением 35,7 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 40 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

самоа

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в мире, самоа, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)