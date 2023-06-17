https://ria.ru/20230617/zemletryasenie-1878938557.html
У берегов Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7
У берегов Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 17.06.2023
У берегов Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Самоа в Океании, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T22:51
2023-06-17T22:51
2023-06-17T22:51
в мире
самоа
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Самоа в Океании, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 18.45 по времени UTC (21.45 мск) в 235 километрах к юго-западу от столицы Самоа города Апиа с населением 35,7 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 40 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, самоа, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Самоа, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7
EMSC: берегов Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7